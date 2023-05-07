Инфоцыганку и «эксперта по жизни в удовольствие» проверят на уклонение от уплаты налогов

У Анастасии своя технология - она организовала марафон, после которого «девушки перестанут себя обесценивать, пробьют свой финансовый потолок и встретят мужчину, который будет носить их на руках». Курс стоил 23 тысячи рублей и после после прохождения этого мега-тренинга одна из участниц заявила, что никакой «женской энергией» она не наполнилась, ничего не пробила и вообще потратила деньги зря. И написала заявление в полицию.

Юрченко живёт и марафонит из Дубая, поэтому проверка силовиков её не очень насторожила. Так что к делу подключились прокуратура и налоговая - после письма возмущённых общественников. Они увидели в соцсетях Юрченко пост, в котором Анастасия показывает чемодан, набитый деньгами, и потребовали разобраться с «финансовым гуру».