Инфоцыганку и «эксперта по жизни в удовольствие» проверят на уклонение от уплаты налогов

Она выложила в соцсетях чемодан с деньгами и люди стали что-то подозревать.
Анастасия Юрченко (Дорего) занимается инфобизнесом - его ещё называют «продажей воздуха». Это когда «коуч и эксперт с мировым именем» вещает, как заработать миллиард за неделю, найти спутника жизни, сбросить лишний вес и поселиться на Мальдивах. Без шума и пыли.
У Анастасии своя технология - она организовала марафон, после которого «девушки перестанут себя обесценивать, пробьют свой финансовый потолок и встретят мужчину, который будет носить их на руках». Курс стоил 23 тысячи рублей и после после прохождения этого мега-тренинга одна из участниц заявила, что никакой «женской энергией» она не наполнилась, ничего не пробила и вообще потратила деньги зря. И написала заявление в полицию.
Юрченко живёт и марафонит из Дубая, поэтому проверка силовиков её не очень насторожила. Так что к делу подключились прокуратура и налоговая - после письма возмущённых общественников. Они увидели в соцсетях Юрченко пост, в котором Анастасия показывает чемодан, набитый деньгами, и потребовали разобраться с «финансовым гуру».
Подобные Юрченко «тренеры» личностного роста обманывают доверчивых граждан, привлекая их фотографиями шикарной жизни. Однако шикарная жизнь наступает только у блогеров-обманщиков, — пишет в обращении к Генеральному прокурору РФ Краснову представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт.
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Возможно, после этого у девушки уже не будет возможности жить в Дубае, а зарабатывать в России.
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Так что каждого такого "коуча" можно бать за ж0пу и проверять чем они торгуют и как условия покупки-продажи соответствуют заявленным (если таковые существуют). И на сайте "коуча" должно быть четко описано что покупатель покупает. Не зря ведь солидные компании со специалистом-юристом всегда предупреждают что объявления и публичные заявления "Не являются офертой", то есть обязывающим документом. Так что любой из заплативших может потребовать вернуть оплату в связи с тем, что предоставленные услуги не соответствуют заявленным. Правда деньги вернутся заказчикам а не в виде налогов. так что тут очень непростая дилемма.
Встречаются два друга. Один говорит:
- Представляешь, вчера прикол был. Я через газету дал объявление, что на центральной площади города в полдень будет проходить сбор дураков.
- Ха-ха! Наверное, никто так и не пришёл?!
- Вся площадь была забита!
- Да ты что?!
- Все пришли посмотреть на тех, кто придет!
Сдаем нулевую декларацию! Ураа!!
есть предположение, что все это некий преступный конгломерат, занимавшийся отмыванием денег в пром. масштабах, который имел влиятельную "крышу", очевидно в верхах, до сего времени, и по каким-то причинам ее утратил, в следствии чего и начались все эти громкие разоблачения и проверки.
и хто стучит?! Елена Крайт биография ведущей "Экстренный вызов" на Рен ТВ...
ипала жаба гадюку....