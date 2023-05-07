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Инфоцыганку и&nbsp; «эксперта по жизни в удовольствие» проверят на уклонение от уплаты налогов

Инфоцыганку и «эксперта по жизни в удовольствие» проверят на уклонение от уплаты налогов

Автор:
07 мая 2023 16:34
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Дубай   анастасия дорего   заработок   инфоцыгане   марафон   нологовая   полиция   прокуратура   
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Она выложила в соцсетях чемодан с деньгами и люди стали что-то подозревать.

Анастасия Юрченко (Дорего) занимается инфобизнесом - его ещё называют «продажей воздуха». Это когда «коуч и эксперт с мировым именем» вещает, как заработать миллиард за неделю, найти спутника жизни, сбросить лишний вес и поселиться на Мальдивах. Без шума и пыли.

У Анастасии своя технология - она организовала марафон, после которого «девушки перестанут себя обесценивать, пробьют свой финансовый потолок и встретят мужчину, который будет носить их на руках». Курс стоил 23 тысячи рублей и после после прохождения этого мега-тренинга одна из участниц заявила, что никакой «женской энергией» она не наполнилась, ничего не пробила и вообще потратила деньги зря. И написала заявление в полицию.

Юрченко живёт и марафонит из Дубая, поэтому проверка силовиков её не очень насторожила. Так что к делу подключились прокуратура и налоговая  - после письма возмущённых общественников. Они увидели в соцсетях Юрченко пост, в котором Анастасия показывает чемодан, набитый деньгами, и потребовали разобраться с «финансовым гуру».

Подобные Юрченко «тренеры» личностного роста обманывают доверчивых граждан, привлекая их фотографиями шикарной жизни. Однако шикарная жизнь наступает только у блогеров-обманщиков, — пишет в обращении к Генеральному прокурору РФ Краснову представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт.

 Возможно, после этого у девушки уже не будет возможности жить в Дубае, а зарабатывать в России.

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Метки: Дубай   анастасия дорего   заработок   инфоцыгане   марафон   нологовая   полиция   прокуратура   
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28  комментариев
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Рижанин Час назад
Давно пора всю эту шушеру проредить. Кстати, я даже на Фишках заметил, что либерастической и тому подобной мрази стало вылезать значительно меньше. Конечно, смрад от них ещё появляется иногда, но уже с некими невмочными потугами.
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6k
perekrestok 10 минут назад
Кроме денег есть еще один момент. Надо определиться что эти "коучи" продают. Если то, что относится к ОБУЧЕНИЮ то должна быть лицензия, учебный курс и тому подобное. Если продают УСЛУГИ то должно быть четко описано какого качества услуги и из чего они состоят.
Так что каждого такого "коуча" можно бать за ж0пу и проверять чем они торгуют и как условия покупки-продажи соответствуют заявленным (если таковые существуют). И на сайте "коуча" должно быть четко описано что покупатель покупает. Не зря ведь солидные компании со специалистом-юристом всегда предупреждают что объявления и публичные заявления "Не являются офертой", то есть обязывающим документом. Так что любой из заплативших может потребовать вернуть оплату в связи с тем, что предоставленные услуги не соответствуют заявленным. Правда деньги вернутся заказчикам а не в виде налогов. так что тут очень непростая дилемма.
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602
adssaf afasffdsga 11 минут назад
Комментарий к фото
У неё инсульт случился? Или не хватило денег на коуча, лечащего от нервного тика? Или что это? Я не верю, что это нормальное выражение лица, тк я не знаю эмоцию, которую она пытается изобразить.
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1k
Хачик Полчаса назад
Моё мнение обо всём этом...))
Встречаются два друга. Один говорит:
- Представляешь, вчера прикол был. Я через газету дал объявление, что на центральной площади города в полдень будет проходить сбор дураков.
- Ха-ха! Наверное, никто так и не пришёл?!
- Вся площадь была забита!
- Да ты что?!
- Все пришли посмотреть на тех, кто придет!
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7k
Дмитрий Полчаса назад
Вы зря "возбуждаетесь", как говорится. Схема, по которой эти люди зарабатывают деньги в России абсолютна законна! И если ты платишь налоги, то ни у кого, в принципе, претензий быть не может(да и нет). Есть одно маленькое "но"! Но! Все эти люди решили нае...ть государство, а государство(ни одно в мире за исключением банановых республик), не любит когда его наё....ют. Старый добрый слоган: Заплати налоги и спи спокойно! Всё, что они делают ДО уплаты налогов абсолютно законно. Любой из здесь сидящих может делать то же самое. Только плати налоги и всё!
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7k
Дмитрий 41 минуту назад
По чему "не будет"? Если все налоги уплОчены, то будет? Проблема просто в неуплате налога. А как ты его выплачиваешь, то у государства сразу все претензии исчезают. И "свети" дальше чемоданами денег дальше.....
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326
Бармалей Дмитрий 9 минут назад
Упрощенка "доходы минус расходы" . Представляете какие расходы нужны чтоб показывать красивую жизнь? ;))
Сдаем нулевую декларацию! Ураа!!
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12k
Shtoppi 49 минут назад
мне вот интересно? все эти нифоцигане, до этого ажиотажа вокруг них, "работали" и гребли деньги лопатой, и никто на их деятельность типа внимание не обращал? чего за них вдруг решили взяться так плотно именно сейчас?
есть предположение, что все это некий преступный конгломерат, занимавшийся отмыванием денег в пром. масштабах, который имел влиятельную "крышу", очевидно в верхах, до сего времени, и по каким-то причинам ее утратил, в следствии чего и начались все эти громкие разоблачения и проверки.
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2k
Lexx 53 минуты назад
Коуч - звучит как "неуч".
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5k
alex 56 минут назад
Молодец, давай ещё!
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8k
Аргуша 57 минут назад
Я бы отследил каждую тп, которая ей деньги заплатила, и оштрафовал в двукратном размере!
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17k
Михаил Гривин Час назад
Не любит наш народ, когда кто-то бабки рубит на ровном месте. Прям прожигает пуканами диваны ))) "Ну как же так - она же тупая шмара, а я, весь такой красивый, сижу на своём уютненьком диванчике, листаю с утра до ночи фишки и соцсети - и до сих пор не миллиардер,... несправедливо же!"
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16k
Vital Idol Час назад
т.е из говнокина этой инстадивы её будут проверять! не из-за яхты, дворца, самолёта в её собственности, а из-за кина! бугага! вот это работа, вот это результат!!!
и хто стучит?! Елена Крайт биография ведущей "Экстренный вызов" на Рен ТВ...
ипала жаба гадюку....
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5k
мемфрид Час назад
Она уже столько надубаяла, что не будь дурой- вложит бабки в акции и заживёт на проценты. Раньше надо было суетиться, а не тогда, когда она уже бабло чемоданами из страны уперла
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152
Серж Час назад
Тиражная сифилитическая бл@дь.
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916
Gamak Час назад
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21k
Davy Jones Час назад
Не будет жизни в ОАЭ переедет в другую страну, из которой в Россию не выдают, эксперимент с Блиновской слишком широко осветили, остальные блохеры будут осторожнее, а бабло у них есть успеть спрятаться
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August

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