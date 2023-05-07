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14 винтажных снимков, что в прошлом все просто обожали котов

14 винтажных снимков, что в прошлом все просто обожали котов

Автор:
07 мая 2023 09:24
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: винтаж   животные   кот   люди   милота   ретро-снимки   фото   
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Люди во все времена любили котиков.

Когда появились фотоаппараты, мурчащие друзья часто становились объектами съемок. Ведь коты были повсюду: они жили с людьми в их домах и делили с ними постель, они были лучшими друзьями детей и, конечно, бродили по улицам городов, где чувствовали себя хозяевами. Мы отыскали старые фотографии, которые доказывают, что люди во все времена любили кошек.


Студийное фото начала ХХ века

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Девочка и ее любимые котята, 1950-е гг.

Снимок от британской фотожурналистки Констанс Стюарт Ларраби, сделанный в ЮАР, конец сороковых

Маленькая жительница Нью-Йорка с кошечкой на руках, середина ХХ века

Бродячий парижский кот, конец 1930-х

Еще один усатый с нью-йоркской улицы, 1954

Когда возомнил себя фотографом, 1956

Юная японка и ее маленький друг, 1907

Портрет пушистого красавца в «смокинге», 1933

Три друга в немецком городке Любек, середина ХХ в.

Барсик из Куйбышева (сегодня Самара), 1950 гг.

Электрик пришел на помощь, 1930-е гг.

Кастинг на съемки «Истории ужасов» по произведениям Э. А. По, 1961

Семья из Санкт-Петербурга, 1896

Источник:

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Метки: винтаж   животные   кот   люди   милота   ретро-снимки   фото   
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