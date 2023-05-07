14 винтажных снимков, что в прошлом все просто обожали котов

231
15
Люди во все времена любили котиков.
Когда появились фотоаппараты, мурчащие друзья часто становились объектами съемок. Ведь коты были повсюду: они жили с людьми в их домах и делили с ними постель, они были лучшими друзьями детей и, конечно, бродили по улицам городов, где чувствовали себя хозяевами. Мы отыскали старые фотографии, которые доказывают, что люди во все времена любили кошек.
Студийное фото начала ХХ века
×
×
Девочка и ее любимые котята, 1950-е гг.
Снимок от британской фотожурналистки Констанс Стюарт Ларраби, сделанный в ЮАР, конец сороковых
Маленькая жительница Нью-Йорка с кошечкой на руках, середина ХХ века
Бродячий парижский кот, конец 1930-х
Еще один усатый с нью-йоркской улицы, 1954
Когда возомнил себя фотографом, 1956
Юная японка и ее маленький друг, 1907
Портрет пушистого красавца в «смокинге», 1933
Три друга в немецком городке Любек, середина ХХ в.
Барсик из Куйбышева (сегодня Самара), 1950 гг.
Электрик пришел на помощь, 1930-е гг.
Кастинг на съемки «Истории ужасов» по произведениям Э. А. По, 1961
Семья из Санкт-Петербурга, 1896
Источник:
Ссылки по теме:
- 12 фото людей и их питомцев, на которых видно их сходство и близость
- Пушистый охранник: домашний бельчонок защитил дом хозяина от грабителя
- 20 кошек, которые сломали новогоднюю ёлку и ничуть об этом не пожалели
- Фотограф делает потрясающие снимки, показывая, насколько люди и животные похожи друг на друга
- Люди всегда любили котов: 14 снимков пушистых питомцев на снимках прошлых веков
Новости партнёров