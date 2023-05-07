14 винтажных снимков, что в прошлом все просто обожали котов

Когда появились фотоаппараты, мурчащие друзья часто становились объектами съемок. Ведь коты были повсюду: они жили с людьми в их домах и делили с ними постель, они были лучшими друзьями детей и, конечно, бродили по улицам городов, где чувствовали себя хозяевами. Мы отыскали старые фотографии, которые доказывают, что люди во все времена любили кошек.

Студийное фото начала ХХ века