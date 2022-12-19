20 кошек, которые сломали новогоднюю ёлку и ничуть об этом не пожалели

Сложно сказать, что именно так привлекает озорных хулиганов в этом деревце. Мишура, игрушки, яркие гирлянды или всё вместе? В любом случае, если вы не подготовитесь и оставите вашу ёлочку без защиты, как сделали хозяева этих котиков, то новогодней котострофы вам не избежать.