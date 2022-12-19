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Сообщество Без кота и жизнь не та 1477 постов • 454 подписчика подписаться
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20 кошек, которые сломали новогоднюю ёлку и ничуть об этом не пожалели

20 кошек, которые сломали новогоднюю ёлку и ничуть об этом не пожалели

Автор:
19 декабря 2022 09:51
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: елка   животные   кот   милота   новый год   праздник   фото   
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Уже совсем скоро наступят долгожданные праздники, а значит в доме появится главная мишень всех усатых проказников – новогодняя ель.

Сложно сказать, что именно так привлекает озорных хулиганов в этом деревце. Мишура, игрушки, яркие гирлянды или всё вместе? В любом случае, если вы не подготовитесь и оставите вашу ёлочку без защиты, как сделали хозяева этих котиков, то новогодней котострофы вам не избежать.

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Метки: елка   животные   кот   милота   новый год   праздник   фото   
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3  комментария
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5k
Гур Час назад
А здесь печалька...
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7k
evenSeven 59 секунд назад
И Новый год не Новый год,
А просто мрак и суета
Без прыгнувшего на елку
Кота.

(с) не знаю чей
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63k
Татьяна Юсова 14 минут назад
Видимо у меня неправильные кошки.
Была у меня кошка породы балинез, прожила 16 лет, и ни разу не роняла ёлку.
Сейчас у меня беспородная дворовая кошка (3 года). В прошлом году, когда стояла ёлка, самое криминальное, что она делала - лапой качала шарик на нижней ветке. Но делала это очень нежно и аккуратно.
Но на всякий случай (кошки, дети, пьяные гости), все украшения на ёлке у меня небьющиеся.
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