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В ЮАР требуют от Великобритании вернуть огромный бриллиант из королевского скипетра

В ЮАР требуют от Великобритании вернуть огромный бриллиант из королевского скипетра

Автор:
06 мая 2023 08:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   Звезда Африки   ЮАР   бриллиант   газон   карл III   коронация   
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Коронацию Карла III решили окончательно испортить.

Мотуси Каманга, юрист из ЮАР создал петицию с требованием вернуть бриллиант «Звезда Африки»

 «Бриллиант должен быть признаком нашего наследия и нашей культуры. Деколонизация - это не просто предоставление людям определенных свобод, но и возвращение того, что было у нас экспроприировано».


История алмаза «Куллинан» интересна, он был найден в ЮАР в 1905 году и долгое время считался самым крупным в мире. Его масса составляла 3106,75 карата, размеры — 100х65х50 мм. Но в нем был дефект - трещина, и тогда было принято решение разделить алмаз на несколько частей. Получилось 2 огромных, 7 крупных и 96 мелких бриллиантов, их общая масса составила 1063,65 карата. Из двух самых больших создали бриллианты, которые сейчас украшают корону Британской империи и скипетр. Остальные пошли на броши и кольца. И все это богатство в настоящее время хранится в Великобритании.


Бриллиант, который требуют вернуть на историческую родину «Большая звезда Африки» — 530,2 карата. И разговоры о том, что драгоценность должна быть возвращена, ведутся с момента смерти королевы Елизаветы II.


Ну а пока африканцы подписывают петицию, жители Великобритании также старательно готовятся к коронации своего монарха. В городе Бат, где пройдет вечеринка в честь этого события, неизвестные пранкеры с помощью газонокосилок выстригли огромный фаллический символ.


Исторический газон, который находится перед Королевским полумесяцем — полукругом из 30 зданий XVIII века украсили детородным органом ночью и оперативно исправить ситуацию уже не успеют. Так что либо британцам придется любоваться на творение пранкеров, либо спешно переносить мероприятие в другое место.





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Метки: Великобритания   Звезда Африки   ЮАР   бриллиант   газон   карл III   коронация   
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13  комментариев
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7k
Джордж. Вашингтон. Час назад
именно так выглядит принц, который только что слез с белого коня
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Prof 7 минут назад
ЮАР в 1905 году не было. Эта земля принадлежала Великобритании.
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Sapsan 12 минут назад
Я думал коронируют только в зонах воров в законе. Выходит Англия это есть тюрьма?
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Dimon 22 минуты назад
Ну теперь два сапога пара, то есть два деда: Бидон и Карлуша! Один здоровается с призраками, а второй похож на старика из дома престарелых, которого нарядили на новый год!
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25k
Влад Полчаса назад
Вот-вот, и Кохинур в Индию не забудьте. Не короли а гопники какие-то, красуются на острове в ворованных цацках.
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490
Дмитрий 46 минут назад
Слова "Британия" и "вернуть" несовместимы. "Джентльмены" могут только красть и грабить. Нация ворюг.
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32k
Snork Snorkoff Час назад
Так не вопрос.
Камни в скипетре и короне заменены на дубликаты, оригинал мы вернули туда где взяли, закопали на глубину добычи, на территории ЮАР. Ищите..
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