В ЮАР требуют от Великобритании вернуть огромный бриллиант из королевского скипетра

Коронацию Карла III решили окончательно испортить.
Мотуси Каманга, юрист из ЮАР создал петицию с требованием вернуть бриллиант «Звезда Африки»
«Бриллиант должен быть признаком нашего наследия и нашей культуры. Деколонизация - это не просто предоставление людям определенных свобод, но и возвращение того, что было у нас экспроприировано».
История алмаза «Куллинан» интересна, он был найден в ЮАР в 1905 году и долгое время считался самым крупным в мире. Его масса составляла 3106,75 карата, размеры — 100х65х50 мм. Но в нем был дефект - трещина, и тогда было принято решение разделить алмаз на несколько частей. Получилось 2 огромных, 7 крупных и 96 мелких бриллиантов, их общая масса составила 1063,65 карата. Из двух самых больших создали бриллианты, которые сейчас украшают корону Британской империи и скипетр. Остальные пошли на броши и кольца. И все это богатство в настоящее время хранится в Великобритании.
Бриллиант, который требуют вернуть на историческую родину «Большая звезда Африки» — 530,2 карата. И разговоры о том, что драгоценность должна быть возвращена, ведутся с момента смерти королевы Елизаветы II.
Ну а пока африканцы подписывают петицию, жители Великобритании также старательно готовятся к коронации своего монарха. В городе Бат, где пройдет вечеринка в честь этого события, неизвестные пранкеры с помощью газонокосилок выстригли огромный фаллический символ.
Исторический газон, который находится перед Королевским полумесяцем — полукругом из 30 зданий XVIII века украсили детородным органом ночью и оперативно исправить ситуацию уже не успеют. Так что либо британцам придется любоваться на творение пранкеров, либо спешно переносить мероприятие в другое место.
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Камни в скипетре и короне заменены на дубликаты, оригинал мы вернули туда где взяли, закопали на глубину добычи, на территории ЮАР. Ищите..
Его шестерки их (и не только их) отжали. И довольно грубо. Напомню это время англо-бурской войны. Тогда даже русские против наглов воевали в Африке...
Все эти потуги и требования репараций, выглядят жалко и смешно. В мире есть только одно право, право сильного. Остальное мишура и фантики. Можешь? Иди и забери своё. Не можешь? Сиди на жопе и не скули.