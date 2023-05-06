В ЮАР требуют от Великобритании вернуть огромный бриллиант из королевского скипетра

Бриллиант, который требуют вернуть на историческую родину «Большая звезда Африки» — 530,2 карата. И разговоры о том, что драгоценность должна быть возвращена, ведутся с момента смерти королевы Елизаветы II.

Ну а пока африканцы подписывают петицию, жители Великобритании также старательно готовятся к коронации своего монарха. В городе Бат, где пройдет вечеринка в честь этого события, неизвестные пранкеры с помощью газонокосилок выстригли огромный фаллический символ.