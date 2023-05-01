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«Это вторжение!»: Англию оккупируют огромные крысы, отъевшиеся на фаст-фуде

«Это вторжение!»: Англию оккупируют огромные крысы, отъевшиеся на фаст-фуде

Автор:
01 мая 2023 16:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Великобритания   Размер   крысы   ученые   фаст-фуд   
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«Британские учёные» предупреждают - у зверей стальные зубы и они могут проникнуть в дом через унитаз.

В последнее время Англию захлестнуло поголовье здоровенных  злобных крыс. Например, в ноябре прошлого года, местный пенсионер изловил у своего дома вот такую животину. По размерам она больше похоже на собаку, чем на крысу.

Одна из причин таких огромных размеров - фаст-фуд. Британцы поглощают его в огромных количествах, а крысы подъедают за ними объедки и пухнут, как на дрожжах. Так что неизвестно, кто за кем вскоре будет охотиться.

Как пишут английские СМИ:

Великобритания столкнулась с чумой в 300-миллионов суперкрыс, отожравшихся на объедках фаст-фуда. Супер-крысы пришли за всеми нами после того, как раскабанели на остатках фаст-фуда, и, что хуже, у них также развилась повышенная устойчивость к ядам. Есть также опасения, что гораздо большее их количество, чем когда-либо, тайно заселились и размножались в стенах, подвалах и на чердаках после локдауна.

 Профессор экологии Института природных ресурсов Гринвичского университета в Лондоне Стив Белмейн сказал о количестве крыс в Великобритании: «Я могу легко представить себе от 200 до 300 миллионов крыс здесь».

Ученые говорят, что зубы крыс такие же прочные, как сталь, и могут прогрызать бетон. И также предупреждают, что их высокий интеллект позволяет проложить маршруты через наши дома, а тела настолько гибкие, что могут сжиматься и пролезать в изгибы туалетной трубы.

Источник:

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Метки: Англия   Великобритания   Размер   крысы   ученые   фаст-фуд   
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13  комментариев
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5k
BenderRodriguez Час назад
Пост скомуниздили с британского спид-инфо?
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1k
Dwarf61 Полчаса назад
Белок есть белок))
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57k
Опиум для народа 40 минут назад
-"Ученые говорят, что зубы крыс такие же прочные, как сталь, и могут прогрызать бетон. И также предупреждают, что их высокий интеллект позволяет проложить маршруты через наши дома, а тела настолько гибкие, что могут сжиматься и пролезать в изгибы туалетной трубы."-
-а что, это только у этих крыс или эти "ученые" этого не знали? А зубы у крыс обычные, просто постоянно растут. И бетон они прогрызут не любой.
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998
Rom 42 минуты назад
Простая крыска там у деда, изловил он.... Сфоткал так.
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4k
вася васильев 45 минут назад
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5k
saliamnn 50 минут назад
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870
surgy 55 минут назад
В советское время ходил анекдот:
- Правда, что трудящиеся Англии недоедают?
- Да, правда!
- А можно то, что они недоедают отправлять к нам?

Видать решили у себя оставлять)))
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9k
Copycat Час назад
Ну если они реально так на фастфуде объелись то может стоит меньше объедков выкидывать?

как вариант - не заказывать больше еды чем ты готов съесть
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12k
Shtoppi Час назад
да наверняка эти крысы сбежали из какой-нить местной биолаборатории, и размножились в канализациях и пр. подземельях, а теперь у них во всем фаст-фуд виноват видите ли
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
19k
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August

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