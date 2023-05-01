«Это вторжение!»: Англию оккупируют огромные крысы, отъевшиеся на фаст-фуде

«Британские учёные» предупреждают - у зверей стальные зубы и они могут проникнуть в дом через унитаз.
В последнее время Англию захлестнуло поголовье здоровенных злобных крыс. Например, в ноябре прошлого года, местный пенсионер изловил у своего дома вот такую животину. По размерам она больше похоже на собаку, чем на крысу.
Одна из причин таких огромных размеров - фаст-фуд. Британцы поглощают его в огромных количествах, а крысы подъедают за ними объедки и пухнут, как на дрожжах. Так что неизвестно, кто за кем вскоре будет охотиться.
Как пишут английские СМИ:
Великобритания столкнулась с чумой в 300-миллионов суперкрыс, отожравшихся на объедках фаст-фуда. Супер-крысы пришли за всеми нами после того, как раскабанели на остатках фаст-фуда, и, что хуже, у них также развилась повышенная устойчивость к ядам. Есть также опасения, что гораздо большее их количество, чем когда-либо, тайно заселились и размножались в стенах, подвалах и на чердаках после локдауна.
Профессор экологии Института природных ресурсов Гринвичского университета в Лондоне Стив Белмейн сказал о количестве крыс в Великобритании: «Я могу легко представить себе от 200 до 300 миллионов крыс здесь».
Ученые говорят, что зубы крыс такие же прочные, как сталь, и могут прогрызать бетон. И также предупреждают, что их высокий интеллект позволяет проложить маршруты через наши дома, а тела настолько гибкие, что могут сжиматься и пролезать в изгибы туалетной трубы.
Источник:
- Два моряка "открыли" новый остров в Великобритании
- Бобры спасли город от наводнений
- На популярный пляж в Британии выбросило двухметровую акулу
- Ученые нашли связь между размером носа и длиной пениса
- Молодая англичанка ложно обвинила мужиков в изнасиловании и сексуальном рабстве и теперь отправится в тюрьму
-а что, это только у этих крыс или эти "ученые" этого не знали? А зубы у крыс обычные, просто постоянно растут. И бетон они прогрызут не любой.
- Правда, что трудящиеся Англии недоедают?
- Да, правда!
- А можно то, что они недоедают отправлять к нам?
Видать решили у себя оставлять)))
как вариант - не заказывать больше еды чем ты готов съесть
Хватит столько жрать!