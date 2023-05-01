«Это вторжение!»: Англию оккупируют огромные крысы, отъевшиеся на фаст-фуде

Великобритания столкнулась с чумой в 300-миллионов суперкрыс, отожравшихся на объедках фаст-фуда. Супер-крысы пришли за всеми нами после того, как раскабанели на остатках фаст-фуда, и, что хуже, у них также развилась повышенная устойчивость к ядам. Есть также опасения, что гораздо большее их количество, чем когда-либо, тайно заселились и размножались в стенах, подвалах и на чердаках после локдауна.

Профессор экологии Института природных ресурсов Гринвичского университета в Лондоне Стив Белмейн сказал о количестве крыс в Великобритании: «Я могу легко представить себе от 200 до 300 миллионов крыс здесь».

Ученые говорят, что зубы крыс такие же прочные, как сталь, и могут прогрызать бетон. И также предупреждают, что их высокий интеллект позволяет проложить маршруты через наши дома, а тела настолько гибкие, что могут сжиматься и пролезать в изгибы туалетной трубы.