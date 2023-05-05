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Таких больше не делают: умопомрачительные красавицы из СССР

Таких больше не делают: умопомрачительные красавицы из СССР

Автор:
05 мая 2023 20:07
Метки: СССР   девушки   комсомолки   красота   ностальгия   ч\б   
1949
16

Этот пост ностальгии посвящен настоящим, красивым и улыбчивым девушкам, которые сводили с ума советских мужчин. Ничего лишнего, просто тёплые фотографии.

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Источник:

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Метки: СССР   девушки   комсомолки   красота   ностальгия   ч\б   
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17  комментариев
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855
Igor Grishaev 48 минут назад
И никакого силикона
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1k
Максим Макашев Полчаса назад
При советском КГБ эта деффачка уже через неделю бы "трудилась" на сибирском лесоповале за осквернение символа государства
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27k
ВВС Полчаса назад
эти кровь с молоком,а нынешние кока-кола с чипсами
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14k
a_komolow 51 минуту назад
В Европе инквизиция всех красивых на кострах сожгла
Остались одни страшилы и уродины
Вот такие теперь у них и рождаются
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12k
geminisf Час назад
.лять, Леонтьева выиграла
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9k
au3 Час назад
А почему не делают? Члены кривыми стали или выродились? Что за дурацкие заголовки ...
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7k
Дмитрий Час назад
Мотоцикл Ява не Советский союз.
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