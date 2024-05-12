Настоящие, красивые, яркие: советские девушки из 80-х во всей красе

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Те, чья молодость прошла в 80-е, по достоинству оценят данный пост. Меньше слов - переходите скорее внутрь данной подборки.
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4. Актеры Ирина Дымченко, Владимир Гостюхин и Ирина Акулова в художественном фильме «Белый ворон», Киностудия «Мосфильм», 1981 год
8. Передача эстафеты Олимпийского огня XXII летних Олимпийских игр на границе Харьковской и Белгородской областей, 1980 год
9. Работница цеха готовой продукции показывает изделия Минского часового завода, БССР, 1981 год
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