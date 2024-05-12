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Настоящие, красивые, яркие: советские девушки из 80-х во всей красе

Настоящие, красивые, яркие: советские девушки из 80-х во всей красе

Автор:
12 мая 2024 12:01
Сообщество : СССР
Метки: 80-е   СССР   девушки   ностальгия   ретро   ч/б   
2105
15

Те, чья молодость прошла в 80-е, по достоинству оценят данный пост. Меньше слов - переходите скорее внутрь данной подборки.

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Метки: 80-е   СССР   девушки   ностальгия   ретро   ч/б   
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9  комментариев
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41k
albedo Час назад
И никакого силикона и селиката (шутка)
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24k
Killgrave Полчаса назад
Комментарий к фото
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12k
Дмитрий Час назад
"пока она держит его жезл"... Опошлили всё.
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5k
Горожанин Час назад
Красота спасет этот мир.
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1044 поста (1089 в горячем)

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