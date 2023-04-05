Это была другая жизнь: тёплые кадры из СССР, которые вызывают ностальгию

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Только посмотрите на эти фотографии - такое ощущение, что сделаны они на другой планете, хотя запечатлённые события происходили не так и давно. Да, раньше как-то душевнее было жить!
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13. Комсомолка Надя Кузнецова. Сталинградская обл., Калачевский р-н, колхоз им. С.М. Кирова, 1957 год
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Метки: СССР атмосфера милиция назад в СССР ностальгия ч\б
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да, были бабы при камуняках! каждый день с гантелями приседаю, а таких ног не накачал.