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Это была другая жизнь: тёплые кадры из СССР, которые вызывают ностальгию

Это была другая жизнь: тёплые кадры из СССР, которые вызывают ностальгию

Автор:
05 апреля 2023 06:46
Сообщество : СССР
Метки: СССР   атмосфера   милиция   назад в СССР   ностальгия   ч\б   
1672
15

Только посмотрите на эти фотографии - такое ощущение, что сделаны они на другой планете, хотя запечатлённые события происходили не так и давно. Да, раньше как-то душевнее было жить!

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Метки: СССР   атмосфера   милиция   назад в СССР   ностальгия   ч\б   
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5  комментариев
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572
Легендарный В-ий 42 минуты назад
Комментарий к фото
"килл билл" отдыхает)
да, были бабы при камуняках! каждый день с гантелями приседаю, а таких ног не накачал.
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27k
Лис 20 минут назад
А у радиохулигана у стенки стоит транзисторный приёмник "Гиала-404".
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28k
Ваня 24 минуты назад
эх, наши общаги... сколько познавательно-алкоголически-эротично было...
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16k
Колька Валеркин сын 48 минут назад
встречался с женщиной штукатуром, когда до этого была бодибилдерша, могу смело сказать, что на до мной надругались. Силы бедер и ягодиц таких не встречалось более.
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Richard

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