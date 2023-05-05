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Гражданин Словакии попытался вплавь добраться из Эстонии в Россию

Гражданин Словакии попытался вплавь добраться из Эстонии в Россию

Автор:
05 мая 2023 17:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Россия   задержание   нарва   пересечение границы   погранслужба   фото   эстония   
1055
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Очередному иностранцу зачем-то срочно и незаконно понадобилось попасть в Россию.

Житель Словакии решил повторить "подвиг" неудержимого француза, но на свой манер. Таранить шлагбаумы на погранпереходах в Польше он не стал, а попытался мирно переплыть с эстонского берега на российский. И, в общем-то, ему это удалось. На российском берегу Нарвы мужчину гостеприимно встретили пограничники и отвезли в обезьянник.

При себе у гражданина Словацкой Республики был только плавательный круг с гидрокостюмом, которые помогли перебраться через реку, а также рюкзак с личными вещами.

Сообщается, что словацкого водолаза задержали 1 мая. Через два дня российский суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что российская сторона уведомила об этом власти Эстонии.

РИАН пишет, что за незаконное пересечение границы иностранцу может грозить как административная ответственность, так и уголовная — от двух до шести лет колонии. Однако разбирательства пока идут. Возможно, словак тоже просто хотел в Россию, чтобы начать новую жизнь.

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Метки: Россия   задержание   нарва   пересечение границы   погранслужба   фото   эстония   
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6  комментариев
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8k
Роман 52 минуты назад
Не пойму, а что РФ не впускает никого, что они с такими фейерверками прорываются? Стамбул или Ереван не пускают словаков? Оттуда есть сложности гражданам ЕС попасть в РФ официально как полагается?
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30k
Ego sum qui sum 6 минут назад
вот когда мексиканцы полезут, переплывая тихий океан, тогда стоит начать беспокоиться
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5k
saliamnn 50 минут назад
Цель визита!?
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57k
Опиум для народа Час назад
Хотел бы - приехал так. А раз втихаря - колоть до жопы по подозрению к подготовке теракта.
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