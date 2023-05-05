Гражданин Словакии попытался вплавь добраться из Эстонии в Россию

Житель Словакии решил повторить "подвиг" неудержимого француза, но на свой манер. Таранить шлагбаумы на погранпереходах в Польше он не стал, а попытался мирно переплыть с эстонского берега на российский. И, в общем-то, ему это удалось. На российском берегу Нарвы мужчину гостеприимно встретили пограничники и отвезли в обезьянник.



При себе у гражданина Словацкой Республики был только плавательный круг с гидрокостюмом, которые помогли перебраться через реку, а также рюкзак с личными вещами.