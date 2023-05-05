Гражданин Словакии попытался вплавь добраться из Эстонии в Россию

Очередному иностранцу зачем-то срочно и незаконно понадобилось попасть в Россию.
Житель Словакии решил повторить "подвиг" неудержимого француза, но на свой манер. Таранить шлагбаумы на погранпереходах в Польше он не стал, а попытался мирно переплыть с эстонского берега на российский. И, в общем-то, ему это удалось. На российском берегу Нарвы мужчину гостеприимно встретили пограничники и отвезли в обезьянник.
При себе у гражданина Словацкой Республики был только плавательный круг с гидрокостюмом, которые помогли перебраться через реку, а также рюкзак с личными вещами.
Сообщается, что словацкого водолаза задержали 1 мая. Через два дня российский суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что российская сторона уведомила об этом власти Эстонии.
РИАН пишет, что за незаконное пересечение границы иностранцу может грозить как административная ответственность, так и уголовная — от двух до шести лет колонии. Однако разбирательства пока идут. Возможно, словак тоже просто хотел в Россию, чтобы начать новую жизнь.
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