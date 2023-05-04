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Гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, чтобы попасть в Россию

Гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, чтобы попасть в Россию

Автор:
04 мая 2023 17:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Польша   Россия   видео   пересечение границы   француз   шлагбаум   
1547
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С наскока прорваться в заветную Россию, как вы понимаете, ему не удалось. Но тем не менее всё закончилось благополучно. Более-менее.

Француз на "Ситроене" так сильно хотел попасть в Россию-матушку, что решил прорываться с боем. Таможенники ему не дали пересечь границу из-за отсутствия необходимых документов и тот вспылил. Он отъехал от погранперехода, разогнался и снёс шлагбаум. Но вскоре, правда, остановился перед полосой с шипами, которую развернули перед его машиной пограничники.

Во время разбирательств 36-летний француз сообщил, что протаранил шлагбаум,"потому что хотел срочно попасть в Россию", где намеревается строить свою дальнейшую жизнь.

Представитель Варминско-Мазурского отдела Пограничной стражи Мирослава Александрович, сообщила журналистам, что помимо прочего в машине отчаянного француза нашли 11 патронов для охотничьего ружья.


Несмотря на то, что француз в своей стране имел разрешение на охотничье оружие, он все равно был обязан во время поездки в Польшу получить соответствующее разрешение на ввоз боеприпасов. За отсутствие разрешения он получил штраф в размере 500 злотых (около 120 долларов)


В итоге мужчину оштрафовали на тысячу злотых (около 240 долларов) ещё и за попытку незаконного силового пересечения границы. Но после выплаты обоих штрафов его отпустили. Поедет, наверное, обратно во Францию, документы готовить.

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Метки: Польша   Россия   видео   пересечение границы   француз   шлагбаум   
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14  комментариев
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5k
Горожанин 2 часа назад
Протестую! Это запрет на свободный выезд из ЕС!

Неевреи всех стран объединяйтесь!
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6k
Алекс Крайчек 6 секунд назад
Интересно, а каких документов ему могло "не хватать для выезда"?
Вроде, паспорта с визой достаточно.
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6k
Алекс Крайчек 7 секунд назад
Интересно, а каких документов ему могло "не хватать для выезда"?
Вроде, паспорта с визой достаточно.
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1
Roman 6 минут назад
Пацан к успеху шел... Сделайте ему вызов через амбасаду, иначе он всех пшеков подавит
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33k
Fat Lynx Полчаса назад
Француз в Польше рвется в Россию... Чудны дела твои, Господи!
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283
устал я от вас Полчаса назад
вторая мировая началась в 39 но немцы попали в СССР только в 41 и это потому, что на польской границе валандались. Не так уж и просто из этого дерьма, что польшей называют, попасть в нормальную страну.
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2k
Aleks Час назад
Ездил через границы , самые питорские и чмошные это польская и украинская, там специально задерживают, создают искусственно очереди, намекая на взятки, причем даже держали пассажирские автобусы, водители собирали деньги и сдавали таможенникам, чтобы быстрее проехать. Было желание не только протаранить шлагбаум, но и перестрелять всю эту наглую шушеру, которые ухмыляются тебе в лицо, намекая, так положено, думай, работа такая.... На лапу дал полтинник, тут же доброй дороги пан, суки.
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1k
Николай Час назад
Не Депардье?=))))
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17k
RDen Час назад
наверно коренной француз-нигер.
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12k
..: Атеист :.. 2 часа назад
А нах ему ружье то, если хотел устроиться в России легально и строить жизнь?
Либо его в цивилизованной европе так зае, что он решился на такой шаг, а ружье на всякий
Либо готовился у нас тут пострелять и свалить обратно.

Короче.. может оно и хорошо что не прорвался.
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11k
Zемляк 2 часа назад
Чтобы из Пшекостана попасть в Россию, нужно не только шлагбаум снести, но и перепрыгнуть Беларусь. Маловатый разгон взял
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