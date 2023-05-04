Гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, чтобы попасть в Россию

Француз на "Ситроене" так сильно хотел попасть в Россию-матушку, что решил прорываться с боем. Таможенники ему не дали пересечь границу из-за отсутствия необходимых документов и тот вспылил. Он отъехал от погранперехода, разогнался и снёс шлагбаум. Но вскоре, правда, остановился перед полосой с шипами, которую развернули перед его машиной пограничники.



Во время разбирательств 36-летний француз сообщил, что протаранил шлагбаум,"потому что хотел срочно попасть в Россию", где намеревается строить свою дальнейшую жизнь.