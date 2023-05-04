Гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, чтобы попасть в Россию

С наскока прорваться в заветную Россию, как вы понимаете, ему не удалось. Но тем не менее всё закончилось благополучно. Более-менее.
Француз на "Ситроене" так сильно хотел попасть в Россию-матушку, что решил прорываться с боем. Таможенники ему не дали пересечь границу из-за отсутствия необходимых документов и тот вспылил. Он отъехал от погранперехода, разогнался и снёс шлагбаум. Но вскоре, правда, остановился перед полосой с шипами, которую развернули перед его машиной пограничники.
Во время разбирательств 36-летний француз сообщил, что протаранил шлагбаум,"потому что хотел срочно попасть в Россию", где намеревается строить свою дальнейшую жизнь.
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Представитель Варминско-Мазурского отдела Пограничной стражи Мирослава Александрович, сообщила журналистам, что помимо прочего в машине отчаянного француза нашли 11 патронов для охотничьего ружья.
Несмотря на то, что француз в своей стране имел разрешение на охотничье оружие, он все равно был обязан во время поездки в Польшу получить соответствующее разрешение на ввоз боеприпасов. За отсутствие разрешения он получил штраф в размере 500 злотых (около 120 долларов)
В итоге мужчину оштрафовали на тысячу злотых (около 240 долларов) ещё и за попытку незаконного силового пересечения границы. Но после выплаты обоих штрафов его отпустили. Поедет, наверное, обратно во Францию, документы готовить.
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Неевреи всех стран объединяйтесь!
Вроде, паспорта с визой достаточно.
Вроде, паспорта с визой достаточно.
Либо его в цивилизованной европе так зае, что он решился на такой шаг, а ружье на всякий
Либо готовился у нас тут пострелять и свалить обратно.
Короче.. может оно и хорошо что не прорвался.
Никакого ружья не было....