Жители Эстонии создали мемориал на месте, где стоял танк Т-34 в Нарве

Власти Эстонии приняли решение убрать из публичных мест все советские военные памятники. По сообщениям властей, таких памятников от 200 до 400. Жители Нарвы выступали против демонтажа памятника танку Т-34, который был установлен как символ победы СССР над фашисткой Германией. Однако избежать этого не удалось.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила с заявлением, что все советские военные памятники должны быть удалены из публичного пространства на территории страны.
«Необходимо убрать все "красные монументы", и сделать это следует как можно быстрее», - передает ее слова «Интерфакс».
Одним из первых демонтировали танк Т-34 в Нарве. Памятник был установлен как символ победы СССР над фашисткой Германией. По словам Каллас, перенос танка Т-34 в Нарве «будет сделан достойно и ничего ломать не будут». Его перенесут в музей.
Однако местные жители не поддержали эту инициативу. Танк стоял в центре города много десятков лет и был настоящим символом. Сюда приходили люди, родные которых проливали кровь в борьбе с неприятелем и помогали спасть мир.
Люди до сих пор приходят на место, где стоят памятник. На месте уже организовали мемориал: положили цветы и составили из свечей надпись: «16 августа 2022. Помним, не забудем». Именно 16 августа танк домонтировали.
Одна из девушек, представившаяся Анастасией, сообщила, что приехала сюда вечером.
«Ничего особенного люди не делают. Возлагают цветы, зажигают свечи, кто-то плачет», — рассказала женщина.
Журналисты «Фонтанки» выяснили: всего уничтожено семь памятников, в их числе монумент «Три штыка», памятник советскому десанту в Мерикюла и Герою Советского Союза Игорю Графову на въезде в Нарву.
Источник:
АНТИФИШКИ
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вот жеж суки, вот нафига им американская рука в жопе,
чем им путинская рука в жопе не ндравится?
Танк НЕ СТОЯЛ в центре города, он вообще в городе не стоял! Он был на шоссе между Нарвой и Усть-Нарвой на берегу реки.
Аффтар совершенно не в теме, скопипастил скорее всего из говноблогов.
Михаил Ломоносов.
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