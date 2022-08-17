Жители Эстонии создали мемориал на месте, где стоял танк Т-34 в Нарве

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила с заявлением, что все советские военные памятники должны быть удалены из публичного пространства на территории страны.

«Необходимо убрать все "красные монументы", и сделать это следует как можно быстрее», - передает ее слова «Интерфакс».

Одним из первых демонтировали танк Т-34 в Нарве. Памятник был установлен как символ победы СССР над фашисткой Германией. По словам Каллас, перенос танка Т-34 в Нарве «будет сделан достойно и ничего ломать не будут». Его перенесут в музей.