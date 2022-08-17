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Жители Эстонии создали мемориал на месте, где стоял танк Т-34 в Нарве

Жители Эстонии создали мемориал на месте, где стоял танк Т-34 в Нарве

Автор:
17 августа 2022 07:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   интересное   люди   нарва   памятник   танк   фото   эстония   
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Власти Эстонии приняли решение убрать из публичных мест все советские военные памятники. По сообщениям властей, таких памятников от 200 до 400. Жители Нарвы выступали против демонтажа памятника танку Т-34, который был установлен как символ победы СССР над фашисткой Германией. Однако избежать этого не удалось.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила с заявлением, что все советские военные памятники должны быть удалены из публичного пространства на территории страны.

«Необходимо убрать все "красные монументы", и сделать это следует как можно быстрее», - передает ее слова «Интерфакс».

Одним из первых демонтировали танк Т-34 в Нарве. Памятник был установлен как символ победы СССР над фашисткой Германией. По словам Каллас, перенос танка Т-34 в Нарве «будет сделан достойно и ничего ломать не будут». Его перенесут в музей.

Однако местные жители не поддержали эту инициативу. Танк стоял в центре города много десятков лет и был настоящим символом. Сюда приходили люди, родные которых проливали кровь в борьбе с неприятелем и помогали спасть мир.

Люди до сих пор приходят на место, где стоят памятник. На месте уже организовали мемориал: положили цветы и составили из свечей надпись: «16 августа 2022. Помним, не забудем». Именно 16 августа танк домонтировали.

Одна из девушек, представившаяся Анастасией, сообщила, что приехала сюда вечером.

«Ничего особенного люди не делают. Возлагают цветы, зажигают свечи, кто-то плачет», — рассказала женщина.

Журналисты «Фонтанки» выяснили: всего уничтожено семь памятников, в их числе монумент «Три штыка», памятник советскому десанту в Мерикюла и Герою Советского Союза Игорю Графову на въезде в Нарву.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   интересное   люди   нарва   памятник   танк   фото   эстония   
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49  комментариев
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479
Наталья Б 3 часа назад
У нас в Риге скоро снесут мемориал Воинам-Освободителям. По сути это реванш потомков нацистских холуёв. Больно и обидно. Вот потому-то подавляющее большинство русскоязычного населения в Латвии на стороне России против укранацистов, что ничем не отличаются от наших нациков.
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341
Оникс 17 минут назад
С памятью поборолись. Убрав Т-34 надо закрепить успех и попросить у хозяина установить Abramsson.
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64k
Андрей Полчаса назад
Пр(о)ибалты, все вместе, уже не знают - какую ещё дичь спороть, чтобы Россия двинулась на их усмирение. Ведь только СВО в Пр(о)ибалтике может хоть как-то нивелировать тот п@здец, который там творится.
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5k
просто Дмитрий Полчаса назад
А что с Трибалтов взять.... Теперь они считают, что хоть в одной войне победили
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4k
Вадим Игнатьев 40 минут назад
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7k
Фомич 41 минуту назад
Самое забавное в этой "борьбе с коммунистическим прошлым" то, что самые активные борцы были в то время и самыми активными коммунистами и комсомольцами. Теперь они сами и их потомки стараются вычеркнуть это из истории, но народ помнит.
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1k
Dimon Час назад
Проблема точно такая же, как была на Украине до СВО! Казалось бы: живите спокойно, занимайтесь экономикой! Нет, надо накалять обстановку, надо расколоть общество и как можно больше плевать на Россию! Все точно по сценарию , так называемой Бронзовой ночи: 30 лет никому не мешал памятник, тут вдруг перед выборами одному идиоту - политику моча в голову ударяет. Дальше раскручивается истерия и создаётся впечатление у аборигенов, что без сноса памятника стране хана! Причем, как и на Украине любой, кто пытается рассуждать здраво, тут же объявляется агентом Кремля, путинистом и т.д. и т п. Для тупых эстонцев это страшнее, чем умереть с голода!
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−10
Ouch Dimon 59 минут назад
называй своими словами - не сво, а война. памятник перенесли да всем похеру стоит он или нет. раз в год кто-то придет. а вони то было. тоже и с танком. стоял никому не нужный, перенесли в музей опять плохо. пока цепляться за прошлре будите, в будущее не попадете.
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24k
Slawa49 2 часа назад
а что мешает напротив эстонского консульства установить Т-34 а еще лучще прямо на Погран переходе с российской стороны!
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1k
Руслан 2 часа назад
Честно говоря, не понимаю соплежуйства нашей власти и постоянного выражения озабоченности и высказывания негодования...С [мат] всё решается достаточно просто: электроэнергию они получают по так называемому "балтийскому кольцу" и рубильник у нас. Отрубить им свет, к еб@ням, импорт остановить на их товары и перекрыть вентиль на трубе. Только так с фашисткими недобитками надо обращаться, а не озабоченности высказывать.
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40k
Aleksandr 2 часа назад
"Танк стоял в центре города много десятков лет и был настоящим символом"
Танк НЕ СТОЯЛ в центре города, он вообще в городе не стоял! Он был на шоссе между Нарвой и Усть-Нарвой на берегу реки.
Аффтар совершенно не в теме, скопипастил скорее всего из говноблогов.
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2k
Aleksandr Karin 2 часа назад
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»
Михаил Ломоносов.
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26k
Лис 2 часа назад
Да, не добили нацистов. Добить бы не мешало. Тем более что земля то наша, Петром 1 купленная.
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110
Maxpechorin 2 часа назад
Как бы так не получилось, что демонтировав памятник советскому Т-34 в замен на получили российские танки на своих улицах. Категорически против войны, но как это не парадоксально истории свойственно повторяться
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1k
poha 3 часа назад
Если учесть что там нацистское правительство, а нацисты проиграли в войне, а памятники стоят войнам победителям, то всё логично. Не добили.
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44k
Андрей 3 часа назад
«Необходимо убрать все "красные монументы", и сделать это следует как можно быстрее»
__________________________________________________________

... а то не успеем...
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8k
goshan_hmc 4 часа назад
Советское уничтожили, а что-то эстонское поставить нечего...
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