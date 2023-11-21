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Гражданин Франции незаконно приплыл в Россию на лодке из Эстонии

Гражданин Франции незаконно приплыл в Россию на лодке из Эстонии

Автор:
21 ноября 2023 15:41
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   Эстония   арест   гражданин Франции   задержание   лодка   нарва   незаконное пересечение границы   пограничники   
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Мужчину арестовали на 30 суток.

Российские пограничники неподалёку от деревни Васкнарвы в Ленинградской области задержали француза, который минуя пункты пропуска, пересёк границу на лодке. Известно, что он прибыл из Эстонии. Задержанный признался, что незаконно пересёк границу России.


"В результате проведенных проверочных мероприятий установлено, что указанное лицо является гражданином Франции. Иностранец признался, что незаконно пересек государственную границу Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска из Эстонии в Россию на лодке через реку Нарва", — говорится в сообщении пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении задержанного перебежчика возбудили дело по ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение Государственной границы РФ"). Кингисеппский городской суд отправил француза в следственный изолятор на 30 суток. СМИ сообщают, что ФСБ уже проинформировала эстонскую сторону о нарушении госграницы.

О мотивах француза пока ничего неизвестно. Вполне может быть, что он так же, как и его земляк в мае нынешнего года решил перебраться жить в Россию. Напомним, что в начале мая житель Франции очень хотел попасть на территорию России, но у него не было нужных документов. Тогда он решил протаранить на автомобиле шлагбаум на польском погранпереходе, за что получил штраф.

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Метки: Россия   Эстония   арест   гражданин Франции   задержание   лодка   нарва   незаконное пересечение границы   пограничники   
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5  комментариев
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14k
котегRUS Полчаса назад
ясно дело от чего... клопы его на родине зажрали..
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1k
Звёздный странник 14 минут назад
Это какие-то "Особенности национальной рыбалки" в обратную сторону получается.
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36k
АнтонПолднев 46 минут назад
Ну чё, красава. Я думаю вряд ли шпион, раз так запросто на лодочке приплыл.
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