Гражданин Франции незаконно приплыл в Россию на лодке из Эстонии

Мужчину арестовали на 30 суток.
Российские пограничники неподалёку от деревни Васкнарвы в Ленинградской области задержали француза, который минуя пункты пропуска, пересёк границу на лодке. Известно, что он прибыл из Эстонии. Задержанный признался, что незаконно пересёк границу России.
"В результате проведенных проверочных мероприятий установлено, что указанное лицо является гражданином Франции. Иностранец признался, что незаконно пересек государственную границу Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска из Эстонии в Россию на лодке через реку Нарва", — говорится в сообщении пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В отношении задержанного перебежчика возбудили дело по ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение Государственной границы РФ"). Кингисеппский городской суд отправил француза в следственный изолятор на 30 суток. СМИ сообщают, что ФСБ уже проинформировала эстонскую сторону о нарушении госграницы.
О мотивах француза пока ничего неизвестно. Вполне может быть, что он так же, как и его земляк в мае нынешнего года решил перебраться жить в Россию. Напомним, что в начале мая житель Франции очень хотел попасть на территорию России, но у него не было нужных документов. Тогда он решил протаранить на автомобиле шлагбаум на польском погранпереходе, за что получил штраф.
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Думаю, чекисты разберутся, кто есть кто.