Гражданин Франции незаконно приплыл в Россию на лодке из Эстонии

О мотивах француза пока ничего неизвестно. Вполне может быть, что он так же, как и его земляк в мае нынешнего года решил перебраться жить в Россию. Напомним, что в начале мая житель Франции очень хотел попасть на территорию России, но у него не было нужных документов. Тогда он решил протаранить на автомобиле шлагбаум на польском погранпереходе, за что получил штраф.