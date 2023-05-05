Пластиковые бикини и конкурс поцелуев. 15 самых интересных историй со съемок «Звездных войн»

Вчера во всем мире отмечался День «Звездных войн». С премьерой фильма в 1977 году кинематограф навсегда изменился, картина Джорджа Лукаса заново изобрела приключенческие блокбастеры и заложила фундамент одной из самых успешных франшиз в истории.
Джорджа Лукаса сильно беспокоило нижнее белье Леи
Когда Кэрри Фишер утвердили на роль принцессы Леи Органы, она была еще совсем неопытной актрисой. Ее знакомство с блокбастерами получилось очень странным — в основном из-за странной одержимости Джорджа Лукаса нижним бельем героини. Он настаивал, что Лея не должна носить бюстгальтер. В одной из своих книг Фишер пересказала странное обсуждение, произошедшее между ней и режиссером:
«Когда ты отправляешься в космос, то становишься невесомой. Пока все хорошо, правильно? Но затем твое тело расширяется? А твой бюстгальтер не расширяется — поэтому тебя душит собственный лифчик. Мне кажется, из этого получился бы прекрасный некролог. Поэтому я говорю своим более молодым друзьям, что вне зависимости от того, как я умру, я хочу, чтобы об этом рассказали так: я утонула в лунном свете, задушенная моим собственным бра».
Полет фантазии Лукаса заметен и по фильму «Возвращение джедая». В его начале Лея попадает в рабство жуткого космического монстра, который сажает ее на цепь и заставляет носить золотое бикини.
Как оказалось, известный костюм был сделан из пластика, а потому не всегда двигался вместе с телом Фишер. То есть наряд получился еще более откровенным, чем может показаться зрителю:
«Я помню то золотое бикини, которое носила в “Эпизоде VI”. Такое будут носить супермодели, когда попадут на Седьмой круг Ада… Актер, сыгравший Бобу Фетта, стоял позади меня, когда я носила бикини, и ему открывался вид прямо до Флориды».
Алек Гиннесс возненавидел «Звездные войны»
Уважаемый и известный актер Алек Гиннесс, сыгравший Оби-Вана Кеноби в оригинальной трилогии «Звездных войн», со временем возненавидел серию. Хотя участие в съемках принесло ему целое состояние, актера злило другое: целое поколение зрителей стало ассоциировать его исключительно с Оби-Ваном.
Из-за этого Гиннесс неоднократно публично ругал «Звездные войны» и однажды даже заявил интервьюеру, что сам попросил Джорджа Лукаса убить его героя — просто чтобы ему не пришлось произносить настолько банальные реплики.
В «Империя наносит ответный удар» снята настоящая метель
Во время съемок кульминационной части серии команда старалась выжать максимум из выбранной локации, норвежской деревни Финсе. Когда площадку накрыла жуткая метель, режиссер Ирвин Кершнер увидел в этом отличную рабочую возможность. Он использовал непогоду в качестве декорации для сцены, в которой Люк сбегает из пещеры на планете Хотт, — так что актеру Марку Хэмиллу пришлось играть в экстремальных условиях.
Хана законсервировали из-за неуверенности Харрисона Форда
Харрисон Форд, исполнивший роль харизматичного контрабандиста Хана Соло, сомневался насчет своего участия в заключительном фильме трилогии — его изначальный контракт включал только две картины. Именно поэтому в финале «Империи» Хана помещают в карбонит — таким образом сценаристы могли с легкостью списать героя Форда в случае его отказа.
Поговаривают, что именно продюсеру Говарду Казанджиану удалось убедить Харрисона вернуться к роли — до этого они вместе работали над «Индианой Джонсом».
Форд однажды чуть не распилил «Сокол тысячелетия»
Об отношении Харрисона Форда к его космической роли ходят самые разные слухи. Согласно одним, Форд говорил о «Звездных войнах» пренебрежительно, как о необходимой подработке ради финансового благополучия своей семьи. Однако есть и другие истории — о том, как Харрисон старался довести свой образ до совершенства.
Говорят, актер постоянно яростно спорил с Джорджем Лукасом по поводу конкретных реплик в сценарии. Однажды он закричал: «Джордж, ты можешь напечатать эти помои, но ты совершенно точно не можешь произнести их вслух». О похожих случаях рассказывал и Марк Хэмилл:
«Он делал заметки на полях, произнося по сути то же самое, но в его стиле. Ему удивительно хорошо удавалось сохранять смысл, но играть персонажа совершенно по-своему».
Иногда ревностное отношение Форда к работе проявлялось совсем диким образом. Со слов Хэмилла:
«Вы слышали о том, как Харрисон пошел к “Соколу тысячелетия” с пилой из-за того, что он сильно разозлился? Люди подходили ко мне и говорили: “Ты должен остановить Харрисона, он распилит “Сокол”. Корабль был сделан из дерева, а он принес пилу. Я люблю Харрисона. Я мог его остановить, потому что мне удавалось его рассмешить, когда он очень, очень сильно злился».
Актер Дарта Вейдера заспойлерил главный момент саги — совершенно случайно
Когда люди вспоминают Дарта Вейдера, то думают в первую очередь о культовых репликах, произнесенных Джеймсом Эрлом Джоунсом. Однако на съемочной площадке главного антагониста трилогии играл другой человек — бодибилдер Дэвид Проуз. Ему очень повезло сохранить работу после случайно брошенного спойлера того самого момента в «Империя наносит ответный удар».
В 1978 году, за два года до выхода культового пятого эпизода в прокат, Проуз посетил выставку в Калифорнии, где рассказал ликующей толпе, что в сиквеле Люк и Вейдер сойдутся «в дуэли насмерть», во время которой Люк узнает: Вейдер — его отец.
«Отец не может убить сына, сын не может убить отца. Поэтому они вновь выживут, чтобы появиться в следующем фильме».
На самом деле Дэвид не мог знать об этом сюжетном повороте. В оригинальном сценарии Вейдер говорит Люку, что Оби-Ван убил его отца — и только на этапе пост-продакшена Джоунс произнес культовую реплику, которую старались хранить в строжайшем секрете. По сути, Проуз просто выдумывал спойлеры — и случайно попал в яблочко.
У Кэрри Фишер и Форда был роман
Хотя, говоря о «Звездных войнах», Форд часто упоминает свою семью, он умалчивает об одной важной детали. Во время съемок у него была интрижка с 19-летней Кэрри Фишер, которую он вытащил с пьяной вечеринки в честь дня рождения Лукаса. Фишер поделилась подробностями в книге 2016 года «Дневник принцессы Леи»:
«“Прошу меня простить”, — говорит Форд члену съемочной группы, утверждающему, что Фишер нужно немного подышать, “но леди сама не слишком понимает, что ей нужно”. Начинается спор, Форд вытаскивает Фишер с вечеринки в автомобиль — и начинает целоваться с ней. Он женат и с двумя детьми. Он на 14 лет старше нее. Она пьяна, и он только что сказал, что она недостаточно осознает происходящее, чтобы принимать рациональные решения. И так начинается их роман».
Согласно разным источникам, отношения Форда и Фишер продлились три месяца и нанесли серьезный ущерб самооценке актрисы. Она фантазировала о том, как Харрисон уйдет к ней от жены, а его «интересовало только одно».
Костюм дроида C-3PO был пыточным инструментом
Один из самых узнаваемых персонажей «Звездных войн» — протокольный дроид C-3PO. Он, как и астромех R2-D2, появляется в каждом номерном фильме серии, и на протяжении почти полувека его играл один и тот же актер — Энтони Дэниелс. Как можно догадаться по внешнему виду дроида, задача была не из легких.
Костюм, который Дэниелс носил в «Новой надежде», был жутко неудобным. Облачение занимало несколько часов, и, по словам актера, острые края причиняли ему боль при каждом движении. Некоторые части костюма постоянно отваливались или ломались, а при первой примерке Дэниелс даже умудрился раздробить всю левую ногу.
Актеры R2-D2 и C-3PO не ладили в жизни
Хотя между культовым дуэтом дроидов в фильме есть что-то вроде дружеских или, как минимум, товарищеских отношений, в реальности актеры Энтони Дэниелс и Кенни Бейкер с трудом переносили друг друга. Об этом рассказывал Бейкер — человек, скрывающийся за обшивкой R2-D2:
«Однажды, когда я поздоровался с ним, он просто повернулся ко мне спиной и сказал: “Ты что, не видишь, что я разговариваю?”. Я пылал от ярости. Со мной еще никто так грубо не обходился. Я был зол. Это было непостижимо. Мы могли бы заработать целое состояние на совместных турне. Я спрашивал его уже четыре раза, но в последний раз он посмотрел на меня сверху вниз, будто я пустое место. Он сказал: “Я особо не занимаюсь этими выставками — отвяжись, маленький человек”».
Дэниелс долгое время никак не комментировал обвинения Бейкера, но за несколько месяцев до премьеры фильма «Звездные войны: Пробуждение Силы» 2015 года наконец выступил с собственным заявлением:
«Он на самом деле не присутствует на съемочной площадке. Я не видел его много лет. Его имя указано в титрах в качестве… Не знаю, оберега, любезности. Он как талисман».
Успех «Звездных войн» — во многом заслуга бывшей жены Лукаса
Вскоре после завершения работы над «Звездными войнами» Лукас показал сырой монтаж фильма знакомым режиссерам: Стивену Спилбергу, Фрэнсису Форду Копполе, Брайану де Пальме и Джону Лэндису. Все прошло не слишком хорошо — и жена Лукаса, Марсия, заплакала.
В итоге, конечно, фильм оказался успехом — но мало кто знает, что именно Марсия, талантливейший монтажер, довела картину до совершенства. Благодаря ее профессионализму финальная сцена погони на истребителях получилась настолько запоминающейся и эмоциональной. Майкл Камински рассказал об этом в книге «Тайная история “Звездных войн”»:
«Она предупредила Джорджа: “Если аудитория не будет аплодировать, когда Хан Соло появится в последнюю секунду на “Соколе тысячелетия”, чтобы помочь Люку оторваться от Дарта Вейдера, то картина не будет работать».
По словам Камински, вклад Марсии в оригинальные фильмы умышленно преуменьшили после ее развода с Лукасом. Она стала «забытой Лукас». Автор также утверждает, что Марсию даже убирали из кадров со съемок. В одном из интервью Хэмилл рассказал, что отсутствие Марсии ощущается в менее любимой фанатами трилогии приквелов, поскольку монтажер была «сердцем и душой фильмов».
Фишер любила вечеринки, даже когда они пересекались со съемками
Во время съемок «Империя наносит ответный удар» вечная дебоширка Кэрри Фишер оказалась в необычной ситуации — на вечеринке с комиком Эриком Айдлом из «Монти Пайтон» и группой The Rolling Stones. Причем веселье даже сказалось на следующем съемочном дне.
«Я арендовала дом Эрика Айдла на пять месяцев, а он снимал “Монти Пайтон” в Тунисе. Мы закончили пораньше, а Эрик позвонил нам и сказал: “Тут The Rolling Stones!”. Я пришла и увидела, что там были все они… Я позвонила Харрисону и сказала: “Приходи! Это просто нелепо!”. Интересно, как он это запомнил. Я помню, что мы так и не легли спать, так что у нас не было похмелья — мы все еще были пьяны, когда прилетели в Облачный город на следующий день. В фильме мы особо не улыбаемся, но тогда мы улыбались».
Питер Кушинг снимался в шлепанцах
В фильме «Звездные войны: Новая надежда» Питер Кушинг играет Гранд Мофф Таркина, командира Звезды смерти. Его персонаж — настоящий злодей, приказывающий взорвать целую планету даже после того, как Лея дает ему всю необходимую информацию. И очень странно думать, что во многих сценах он на самом деле выглядел довольно нелепо.
Как оказалось, костюмеры «Звездных войн» дали Кушингу ботинки слишком маленького размера. Поэтому при любой возможности, когда его ноги не были в кадре, он переобувался в удобные шлепанцы.
Кэрри Фишер и Марк Хэмилл соревновались в умении целоваться
В «Империя наносит ответный удар» есть сцена, где Лея целует Люка. И это был не единственный подобный раз на съемках «Звездных войн»: еще во времена «Новой надежды» они поспорили, кто из них лучше целуется. Об этом рассказал Хэмилл: «И вот мы целуемся на диване, как пара возбужденных подростков». Правда, роман тут же и закончился, поскольку Фишер и Хэмилл начали громко смеяться:
«Я думаю, нас пронесло, поскольку мы смогли повеселиться и избежать ответственности».
Хана мог сыграть совсем другой актер
Сложно представить себе Хана Соло в исполнении кого-то, кроме Харрисона Форда, однако он был не первым кандидатом на эту роль. Фаворитом Лукаса был Аль Пачино, однако актер отказался от предложения, поскольку посчитал сценарий слишком запутанным.
«Я помню, что не понял его, когда прочитал. Это был тот период моей карьеры, когда мне предлагали все подряд. Я был в “Крестном отце”. Им было безразлично, подхожу ли я для роли, могу ли ее сыграть».
Фишер доставала всех водяным пистолетом
В один особенно жаркий день на съемках оригинальной трилогии кто-то принес водные пистолеты на площадку. Питер Мейхью, сыгравший Чубакку, вспоминал, как Кэрри Фишер схватила одну из игрушек и бегала в своем костюме, обливая Харрисона Форда, Марка Хэмилла и всех, кого встречала на своем пути. В итоге кому-то пришлось отобрать у Кэрри пистолетик, поскольку она слишком много веселилась.
Источник:
- 9 фактов о "Затерянных в космосе"
- «На гребне волны»: 13 любопытных фактов о том, как создавался культовый фильм 90-х
- 9 фактов о режиссёрском дебюте Жан-Клода Ван Дамма
- Как снимали фильм "Терминатор 2": редкие и архивные кадры
- 13 интересных фактов о фильме "Бегущий человек", о которых многие не знали