Пластиковые бикини и конкурс поцелуев. 15 самых интересных историй со съемок «Звездных войн»

Когда Кэрри Фишер утвердили на роль принцессы Леи Органы, она была еще совсем неопытной актрисой. Ее знакомство с блокбастерами получилось очень странным — в основном из-за странной одержимости Джорджа Лукаса нижним бельем героини. Он настаивал, что Лея не должна носить бюстгальтер. В одной из своих книг Фишер пересказала странное обсуждение, произошедшее между ней и режиссером:

«Когда ты отправляешься в космос, то становишься невесомой. Пока все хорошо, правильно? Но затем твое тело расширяется? А твой бюстгальтер не расширяется — поэтому тебя душит собственный лифчик. Мне кажется, из этого получился бы прекрасный некролог. Поэтому я говорю своим более молодым друзьям, что вне зависимости от того, как я умру, я хочу, чтобы об этом рассказали так: я утонула в лунном свете, задушенная моим собственным бра».

Полет фантазии Лукаса заметен и по фильму «Возвращение джедая». В его начале Лея попадает в рабство жуткого космического монстра, который сажает ее на цепь и заставляет носить золотое бикини.

Как оказалось, известный костюм был сделан из пластика, а потому не всегда двигался вместе с телом Фишер. То есть наряд получился еще более откровенным, чем может показаться зрителю:

«Я помню то золотое бикини, которое носила в “Эпизоде VI”. Такое будут носить супермодели, когда попадут на Седьмой круг Ада… Актер, сыгравший Бобу Фетта, стоял позади меня, когда я носила бикини, и ему открывался вид прямо до Флориды».