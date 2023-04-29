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Факты о фильме "Человек ниоткуда"

Факты о фильме "Человек ниоткуда"

Автор:
29 апреля 2023 10:40
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   человек ниоткуда   
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Фильм "Человек ниоткуда" я посмотрел когда-то в 90-х. Тогда я и понятия не имел, что этот фильм долгое время лежал на полке. Ничего такого "крамольного" в фильме точно не было.

Не сказать, что фильм мне понравился, но задумка забавная - "что было бы, если бы древний человек попал в наше время".


А далее факты про этот фильм:

1. Рабочее название фильма было "По ту сторону радуги".


2. Главную роль могли сыграть такие известные актеры как Олег Попов, Юрий Никулин, Ролан Быков, Леонид Быков.


3. После кинопроб на главную роль был выбран один из самых комедийных актеров того времени Игорь Ильинский. Но актер решил отказаться от главной роли, сославшись на свой возраст.


4. На главные роли в фильм были приглашены начинающие актеры - Сергей Юрский и Юрий Яковлев (для него это была вторая главная роль). Но к их включению в работу сценарий уже был переделан по требованию худсовета.

5. Замысел фильма был в том, чтобы глазами дикого человека показать некоторые недостатки, которые присутствовали в советском обществе.

6. Премьера фильма состоялась в июне 1961 года, а через некоторое время в журнале "Советская культура" была опубликована разгромная заметка, в которой известный кинокритик под видом самого обычного зрителя высказал своё мнение.


7. На съезде КПСС А.М.Суслов назвал фильм браком и потребовал прекратить финансирование подобных фильмов.

8. На волне команды "фас" куплетисты Рудаков и Нечаев придумали юмористический куплет:

На «Мосфильме» вышло чудо —
«Человек из ниоткуда».
Посмотрел я это чудо —
Год в кино ходить не буду!


9. После заявления Суслова фильм "Человек ниоткуда" поспешили убрать из проката.


10. Посмотреть фильм вновь стало возможным с 1988 года.


11. Между прочим, в этом фильме Анатолий Папанов сыграл аж 4 роли.

А вот Ролан Быков, как мне кажется, тоже неплохо смотрелся бы в главной роли. По крайней мере, в фильме "Андрей Рублев" и "Айболит-66" он был в очень даже неплохой физической форме.

Но тем страннее выглядит выбор Игоря Ильинского. Если я не ошибаюсь, то Эльдар Рязанов в своей книге писал, как он сработался с Ильинским на "Карнавальной ночи". Наверное, поэтому он хотел видеть мастера комедии в своем фильме. Но не получилось в этом, получилось в "Гусарской балладе", хотя именно из-за Ильинского фильм чуть не пострадал.

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Метки: актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   человек ниоткуда   
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5  комментариев
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Борис Карабанов 2 часа назад
Как по мне, так фильм откровенно слабый. До уровня многих комедий того периода явно не дотягивает. Желания пересматривать нет. Собственно, говоря, время само дало справедливую оценку - после того, как его достали с пресловутой полки, фильм не обрёл зрительского признания и бешеной популярности.
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Колька Валеркин сын 2 часа назад
Шикарный фильм: "Его народ не вымер, свидетельствуй, Владимир""
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