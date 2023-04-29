Факты о фильме "Человек ниоткуда"

Не сказать, что фильм мне понравился, но задумка забавная - "что было бы, если бы древний человек попал в наше время".

А далее факты про этот фильм:

1. Рабочее название фильма было "По ту сторону радуги".

2. Главную роль могли сыграть такие известные актеры как Олег Попов, Юрий Никулин, Ролан Быков, Леонид Быков.

3. После кинопроб на главную роль был выбран один из самых комедийных актеров того времени Игорь Ильинский. Но актер решил отказаться от главной роли, сославшись на свой возраст.

4. На главные роли в фильм были приглашены начинающие актеры - Сергей Юрский и Юрий Яковлев (для него это была вторая главная роль). Но к их включению в работу сценарий уже был переделан по требованию худсовета.