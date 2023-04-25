13 интересных фактов о фильме "Бегущий человек", о которых многие не знали

Да, Кинг писал не только ужасы, а фильм "Побег из Шоушенка", созданный по его книге, до сих пор находится на верхних строчках всевозможных топов.

Правда, сюжет книги во многом отличается от самого фильма. Даже Кинг отмечал, что он задумывал книгу как мрачный роман, а фильм больше похож на зрелищное шоу.

2. Игра "Бегущий человек", показанная в фильме была придумана Кингом благодаря реально существующей японской телевизионной игре 80-х "Трансамериканская ультравикторина", где участники испытывали боль и унижения прямо на камеру. Тот не соскакивал с дистанции и оставался до конца игры, становился победителем и забирал денежный приз.