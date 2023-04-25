13 интересных фактов о фильме "Бегущий человек", о которых многие не знали

Фантастическая антиутопия "Бегущий человек" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли вышла в далеком 1987 году, но широкую известность у нас в стране обрела лишь в начале 90-х. И сегодня я хотел бы рассказать вам несколько интересных фактов об этой культовой ленте.
1. Не все знают, но данный фильм был снят по мотивам одноименной книги мастера ужасов Стивена Кинга. Правда, данную книгу он писал под псевдонимом Ричард Бахман.
Да, Кинг писал не только ужасы, а фильм "Побег из Шоушенка", созданный по его книге, до сих пор находится на верхних строчках всевозможных топов.
Правда, сюжет книги во многом отличается от самого фильма. Даже Кинг отмечал, что он задумывал книгу как мрачный роман, а фильм больше похож на зрелищное шоу.
2. Игра "Бегущий человек", показанная в фильме была придумана Кингом благодаря реально существующей японской телевизионной игре 80-х "Трансамериканская ультравикторина", где участники испытывали боль и унижения прямо на камеру. Тот не соскакивал с дистанции и оставался до конца игры, становился победителем и забирал денежный приз.
3. Среди кандидатов на главную роль были Кристофер Рив (Супермен), Патрик Суэйзи и Дольф Лундгрен. Но роль отошла "Железному Арни".
Правда, Стивену Кингу не понравился выбор режиссера, так как его главный герой ни разу не был похож на Шварценеггера. Более того, герой книги был по сути неудачником и аутсайдером, который принял участие в игре только ради того, чтобы спасти свою дочь.
Так как режиссер не захотел менять каст, Стивен Кинг попросил убрать свою фамилию из титров и со всех постеров. В итоге в титрах Стивен Кинг был указан как Ричард Бахман.
4. Когда продюсер Роб Коэн купил права на экранизацию книги "Бегущий человек", он и понятия не имел, что под именем Ричард Бахман скрывается сам Стивен Кинг.
5. Сценарий фильма переписывался несколько раз, и за всё время сменилось несколько режиссеров.
6. В самом начале фильма герой Шварценеггера несет на плече огромнгую балку. Данная сцена является отсылка к фильму "Коммандо", где в начале фильма герой Арнольда нес на плече огромное бревно.
Это, кстати, не единственная отсылка на предыдущие работы Шварценеггера. Перед тем как начать игру, герой Шварценеггера говорит ведущему "I'll be back", что конечно даже является отсылкой к фильму "Терминатор".
7. Фильм "Бегущий человек" вышел в один год вместе с фильмом "Хищник". В обоих этих фильмах Шварценеггер снялся вместе с тогда еще начинающим актером Джесси Вентура.
Но самое интересное, что с 1999 по 2003 год Вентура был губернатором штата Минессота, тогда как Шварценеггер был губернатором Калифорнии с 2003 по 2011 год.
8. После побега из тюрьмы герой Шварценеггера носит толстовку World's GYM. Данная сеть фитнес-клубов на тот момент принадлежала самому актеру.
9. Актер Эрланд ван Лидт, сыгравший охотника Динамо умер за два месяца до выхода фильма "Бегущий человек". На момент смерти ему было всего 34 года.
10. Именно благодаря фильму "Бегущий человек" появилась известная телевизионная игра "Гладиаторы", которая стала хитом во всем мире. В данной игре простые участники должны были соревноваться с профессиональными атлетами.
Данное шоу пользовалось популярностью и в России. И именно благодаря "Гладиаторам" мы узнали, кто такой Владимир Турчинский.
11. Несмотря на то, что многие критики назвали фильм "Бегущий человек" лучшим фильмом Шварценеггера со времен "Терминатора", у себя в стране фильм не пользовался успехом, и при бюджете в 27 миллионов долларов фильм смог собрать всего 38 миллионов.
12. Основная часть павильонных съемок проводилась на старом заброшеном сталелитейном заводе. Правда, для того, чтобы привести помещение в божеский вид, потребовалось 7 месяцев работы и кругленькая сумма денег. Зато съемки самого фильма заняли всего 2 месяца.
13. В 2014 году Шварценеггер высказался о возможных съемках второй части фильма, но в итоге ничего так и не было.
Источник:
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