FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11661 пост • 1226 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Как снимали фильм "Терминатор 2": редкие и архивные кадры

Как снимали фильм "Терминатор 2": редкие и архивные кадры

Автор:
26 апреля 2023 09:41
Сообщество : Кино
Метки: Терминатор 2   актеры   джеймс кэмерон   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
1475
14

Джеймс Кэмерон снял немало популярных и кассовых картин. Более того, из трех самых оскароносных фильмов две киноленты снял именно Джеймс Кэмерон ("Титаник" и "Аватар"). Но сегодня речь пойдет о том, как снимали популярный боевик "Терминатор 2: судный день".

Актер Роберт Патрик сыграл главного антагониста фильма, а именно робота из жидкого металла Т-1000. Но в необходимых местах Роберта подменял его кукольный двойник.

×
×

Кстати, сам Роберт Патрик упорно готовился к этой роли и очень много тренировался быстро бегать, чтобы соответствовать своему персонажу.

Естественно свой искусственный двойник был и Арнольда Шварценеггера, который исполнил главную роль, а именно самого Терминатора Т-800.

Джеймс Кэмерон показывает, как правильно нужно протыкать плечо Сары Конор. Конечно же, штырь не проходит сквозь актрису, так как состоит из двух частей, одна из которых расположена сзади, а вторая надета на палец.

Несмотря на то, что зрители видели голого Терминатора, Арнольд Шварценеггер не оголял свое мягкое место. В сценах со спины его играл дублер, а в баре он ходил в бриджах. Кстати, в момент съемок зашла случайная посетительница, которая весьма удивилась, увидев полуголого мужчину в баре.

Когда "умирающий" в лаве Т-1000 издает истошные вопли, мы слышим не голос Роберта Патрика, а голос самого Джеймса Кэмерона. Режиссер решил, что именно он сможет показать, как должны выглядеть крики умирающего робота из жидкого металла, так как у него самый неприятный голос.

Джеймс Кэмерон старался использовать как можно меньше графики и компьютерных эффектов, поэтому даже в сцене с двумя Сарами никаких эффектов не было. Вторую Сару сыграла сестра-близнец актрисы Линды Хэмилтон - Лэсли.

Также, двое братьев-близнецов сыграли охранников в психиатрической лечебнице. Один из них сыграл оригинал, а второй превращенного в охранника Т-1000.

Как уже и было отмечено, Джеймс Кэмерон предпочитал больше натуральных эффектов, нежели компьютерных, поэтому даже в сцене, где замороженный Т-1000 разваливался на кусочки, был привлечен инвалид без конечностей со специальными протезами.

О том, что во второй части фильма Шварценеггер будет играть доброго Терминатора, было ясно еще до начала съемок, так как Арнольд заявил, что больше не будет играть злодеев в кино.

Актера на роль Джона Конора случайно нашли в игровом клубе, где он с большим азартом играл в игровые автоматы. Вот только с ним возникало больше всего хлопот. Во-первых, на протяжении съемок фильма актер очень быстро рос, а во вторых у него резко начал ломаться голос, из-за чего его пришлось переозвучивать после окончания съемок. Но самое главное — он еще и умудрялся сбегать со съемок фильма, чтобы поиграть в игровые автоматы.

Пулемет Терминатора Т-800 был настолько тяжелым, что никто кроме самого Шварценеггера не мог поднять его в одиночку.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Терминатор 2   актеры   джеймс кэмерон   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Serg2001 Час назад
Так это всё было не по-настоящему...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
34k
Fat boy slim is * in a heaven 22 минуты назад
Т-800 стрелял из пулемета М134 с электрическим приводом вращающихся стволов (а вращаются стволы для скорострельности и воздушного охлаждения). Следовательно, скайнет встроил электророзетку в терминаторов, но нам ее не показали (шютка)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
МихА 44 минуты назад
для 1991г. фильм (спецэффекты) просто бомба
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

791389



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Спортсменка из США призвала запретить трансам выступать в женских соревнованиях
Спортсменка из США призвала запретить трансам выступать в женских соревнованиях
Столичный таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей деньги
Столичный таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей деньги
Набирающие популярность в сообществах
Авиалайнер-призрак падал на многомиллионный город
Авиалайнер-призрак падал на многомиллионный город
Как в Канаде выявляли гомосексуалистов
Как в Канаде выявляли гомосексуалистов
Пассивное охлаждение топового железа с помощью 4.4 кг меди (4 фото)
Пассивное охлаждение топового железа с помощью 4.4 кг меди (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Недостаточный рост

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#история#интересное#кино#аварии#авто аварии#актеры#дизайн
#Юмор#машина#факты#США#люди#Прошлое#дтп#Жизнь#шоу бизнес#знаменитости
#Прикол#автомобили#автомир#в мире#подборка#Автовсячина#забавно#фильм#Россия#картинки
Пассивное охлаждение топового железа с помощью 4.4 кг меди (4 фото) Пассивное охлаждение топового железа с помощью 4.4 кг меди (4 фото) «На гребне волны»: 13 любопытных фактов о том, как создавался культовый фильм 90-х «На гребне волны»: 13 любопытных фактов о том, как создавался культовый фильм 90-х 9 фактов о режиссёрском дебюте Жан-Клода Ван Дамма 9 фактов о режиссёрском дебюте Жан-Клода Ван Дамма 9 фактов о "Затерянных в космосе" 9 фактов о "Затерянных в космосе" 13 интересных фактов о фильме "Бегущий человек", о которых многие не знали 13 интересных фактов о фильме "Бегущий человек", о которых многие не знали 15 коротких фактов о фильме "Мама" 15 коротких фактов о фильме "Мама"

На что жалуетесь?

Вернуться