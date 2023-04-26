Как снимали фильм "Терминатор 2": редкие и архивные кадры

Джеймс Кэмерон снял немало популярных и кассовых картин. Более того, из трех самых оскароносных фильмов две киноленты снял именно Джеймс Кэмерон ("Титаник" и "Аватар"). Но сегодня речь пойдет о том, как снимали популярный боевик "Терминатор 2: судный день".
Актер Роберт Патрик сыграл главного антагониста фильма, а именно робота из жидкого металла Т-1000. Но в необходимых местах Роберта подменял его кукольный двойник.
Кстати, сам Роберт Патрик упорно готовился к этой роли и очень много тренировался быстро бегать, чтобы соответствовать своему персонажу.
Естественно свой искусственный двойник был и Арнольда Шварценеггера, который исполнил главную роль, а именно самого Терминатора Т-800.
Джеймс Кэмерон показывает, как правильно нужно протыкать плечо Сары Конор. Конечно же, штырь не проходит сквозь актрису, так как состоит из двух частей, одна из которых расположена сзади, а вторая надета на палец.
Несмотря на то, что зрители видели голого Терминатора, Арнольд Шварценеггер не оголял свое мягкое место. В сценах со спины его играл дублер, а в баре он ходил в бриджах. Кстати, в момент съемок зашла случайная посетительница, которая весьма удивилась, увидев полуголого мужчину в баре.
Когда "умирающий" в лаве Т-1000 издает истошные вопли, мы слышим не голос Роберта Патрика, а голос самого Джеймса Кэмерона. Режиссер решил, что именно он сможет показать, как должны выглядеть крики умирающего робота из жидкого металла, так как у него самый неприятный голос.
Джеймс Кэмерон старался использовать как можно меньше графики и компьютерных эффектов, поэтому даже в сцене с двумя Сарами никаких эффектов не было. Вторую Сару сыграла сестра-близнец актрисы Линды Хэмилтон - Лэсли.
Также, двое братьев-близнецов сыграли охранников в психиатрической лечебнице. Один из них сыграл оригинал, а второй превращенного в охранника Т-1000.
Как уже и было отмечено, Джеймс Кэмерон предпочитал больше натуральных эффектов, нежели компьютерных, поэтому даже в сцене, где замороженный Т-1000 разваливался на кусочки, был привлечен инвалид без конечностей со специальными протезами.
О том, что во второй части фильма Шварценеггер будет играть доброго Терминатора, было ясно еще до начала съемок, так как Арнольд заявил, что больше не будет играть злодеев в кино.
Актера на роль Джона Конора случайно нашли в игровом клубе, где он с большим азартом играл в игровые автоматы. Вот только с ним возникало больше всего хлопот. Во-первых, на протяжении съемок фильма актер очень быстро рос, а во вторых у него резко начал ломаться голос, из-за чего его пришлось переозвучивать после окончания съемок. Но самое главное — он еще и умудрялся сбегать со съемок фильма, чтобы поиграть в игровые автоматы.
Пулемет Терминатора Т-800 был настолько тяжелым, что никто кроме самого Шварценеггера не мог поднять его в одиночку.
Источник:
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