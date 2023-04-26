Как снимали фильм "Терминатор 2": редкие и архивные кадры

Джеймс Кэмерон старался использовать как можно меньше графики и компьютерных эффектов, поэтому даже в сцене с двумя Сарами никаких эффектов не было. Вторую Сару сыграла сестра-близнец актрисы Линды Хэмилтон - Лэсли.

Также, двое братьев-близнецов сыграли охранников в психиатрической лечебнице. Один из них сыграл оригинал, а второй превращенного в охранника Т-1000.