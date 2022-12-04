826
17
В настоящее время человечество живёт в эпоху потребительства, когда вещи приобретаются с такой скоростью, что если мы не будем себя контролировать, то погрязнем в новых вещах, многие из которых настолько некачественны, что прослужат от силы пару месяцев, и придётся заменять их новыми.
Однако так было не всегда, о чём свидетельствуют вещи-долгожители, которым несколько десятков, а то и сотен лет. Сегодня мы хотим поделиться с вами антикварными вещицами, которыми владеют люди, а коллекционеры наверняка были бы не прочь отдать за них большие деньги, чтобы заполучить себе.
«Нашла коллекцию флаконов духов моей бабушки… Они потрясающие!»
×
×
«Книга о Винни-Пухе, первое издание 1926 год. Я не так часто занимаюсь приобретениями вещей 20-го века, но иногда делаю исключения»
«Обручальное кольцо от моего жениха. Предположительно изготовлено в 1910-1920 гг. или, возможно, раньше»
«Нашел эту старинную печь на дворовой распродаже»
«Моя китайская свадебная кровать, украшенная резьбой и сделанная без гвоздей и клея»
«Убирался в доме моего покойного дедушки и наткнулся на это»
«Сегодня я был в румынском лесу и нашёл там эти кольца при помощи металлоискателя»
«Это мой тостер, сделанный примерно в 1927 году»
«Кожаная сумка моей прабабушки. Её нужно немного подлатать, но в остальном она в безупречной форме, и я часто ее использую!»
«Мы только что купили этот светильник»
28-сантиметровые портновские ножницы 1859 года
«Моя бабушка отдала мне эту металлическую утятницу, сказав, что она ценная»
«Изумрудный браслет от покойного возлюбленного моей мамы. Ее носила модель Vogue Джин Пэтчетт, известная икона стиля с конца 40-х до начала 60-х годов»
«Нашла это в стене своего дома»
«Мне подарил эту сумку член семьи, но, к сожалению, я мало что о ней знаю»
«Это кольцо из 9-каратного золота с гранатом и опалом у меня уже много лет»
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 пород домашних и фермерских животных, которые могут легко претендовать на звание восьмого чуда света
- 16 фотографий удивительных мелочей
- 16 случаев, когда людям в руки попали винтажные косметические диковинки из прошлого
- Игривые фотографии белых медведей
- 12 огромных мест и вещей в сравнении с человеком, размеры которых перевернут сознание
Новости партнёров
Сложно не согласиться, что в нашем мире сейчас царит капитализм и потребительство, и очень легко потерять себя в море пластика и спонтанного онлайн-шопинга. Однако для любителей вещей «с историей»...