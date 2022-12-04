30 необычных старинных вещей, которыми поделились в сети их владельцы

Сложно не согласиться, что в нашем мире сейчас царит капитализм и потребительство, и очень легко потерять себя в море пластика и спонтанного онлайн-шопинга. Однако для любителей вещей «с историей»...