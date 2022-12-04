Однако так было не всегда, о чём свидетельствуют вещи-долгожители, которым несколько десятков, а то и сотен лет. Сегодня мы хотим поделиться с вами антикварными вещицами, которыми владеют люди, а коллекционеры наверняка были бы не прочь отдать за них большие деньги, чтобы заполучить себе.

«Нашла коллекцию флаконов духов моей бабушки… Они потрясающие!»