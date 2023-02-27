17 завораживающих фотографий необычных вещей со всего мира

1071
18
Посмотрите на эти захватывающие фотографии необычных вещей и мест, которые некоторым людям посчастливилось увидеть лично.
×
×
В Шаньдуне, Китай, умственно отсталый фермер построил 7-этажное здание голыми руками, чтобы два его брата жили с ним. Несмотря на то, что жители деревни неоднократно говорили ему, что два его брата уже давно мертвы
Сухопутные границы между Соединенными Штатами и Канадой представляет собой 20-футовую линию, на которой посажены деревья
В Индии есть племя, которое научилось делать живые мосты из корней фикуса. Строительство мостов занимает от 15 до 30 лет
В Швейцарии есть кинотеатры, в которых можно зарезервировать двуспальную кровать для просмотра фильма вместо сидячего места
«Лестница смерти» представляет собой участок каменных ступеней, построенных инками и ведущий к вершине Уайна-Пикчу.
Источник:
Ссылки по теме:
- Знакомые вещи с необычного ракурса, которые делают их почти неузнаваемыми
- 16 специальных инструментов, решающих проблемы, о которых вы могли даже не знать
- У природы всегда припасено для нас что-то удивительное
- 17 любопытных сравнений, которые позволят по-новому взглянуть на привычные вещи
- 17 раз, когда прогулка по лесу оказалась интереснее, чем поездка в Диснейленд
Новости партнёров
Мама Фредди?