18 привычных вещей в разрезе

Люди, обожавшие в детстве разбирать игрушки и рассматривать их изнутри, найдут для себя много любопытного в фотографиях, которые представлены ниже. Приятного просмотра!
Многие окружающие вещи кажутся нам совсем обычными и местами даже скучными. Конечно, не исключено, что всему виной наша привычка, ведь большинство из них мы частенько видим собственными глазами, в интернете или по телевизору. Однако даже ничем не примечательные штуки и объекты способны таить внутри себя нечто особенное.
Осиное гнездо с идеальным поперечным разрезом
Удивительно, сколько сил и времени потратили осы, чтобы соорудить подобное произведение искусства!
Разрезанный напополам кислородный баллон
Поперечный разрез подводной лодки
Именно так выглядит настоящий инженерный кошмар!
Так выглядит сердце фонтана
Сперва подумал, что опять какое-то творение нейросети.
Зелёная шишка
Поздравляем. Твои руки теперь липкие навечно.
Бутон этого кактуса внутри выглядит довольно необычно
Раньше я выращивал такие, и моя собака лаяла на них, когда цветок раскрывался, издавая характерный хлопок.
Как выглядит в разрезе пластиковая лыжа
Срез земли, позволяющий узнать многовековую историю этого края
Нaчиная с верхушки, смотрим по кругу: пион, ирис, одуванчик, мак, садовая лилия, жасмин. В центре тюльпан
Структура дерева изнутри
Ствол пальмы в разрезе
Плоды какао и зёрна какао изнутри
Вот так выглядит разрезанное зерно гречки
Котёл теплоэлектростанции изнутри
Так выглядит шарик внутри банки из-под краски
Внутри лампы
Как соляная шахта выглядит изнутри
Аж пить захотелось.
Это что, целая гора из соли? Ничего себе масштабы!
Источник:
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