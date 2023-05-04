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ВМС США привлекли к рекламе службы на флоте моряка-трансвестита

ВМС США привлекли к рекламе службы на флоте моряка-трансвестита

Автор:
04 мая 2023 22:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ambassador   вмс сша   реклама   рекрутинг   скандал   трансвестит   флот   
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Пентагон уже не тот. "Амбассадором" рекламной кампании, которая должна способствовать набору дополнительных добровольцев, кои нынче в ВМС США в остром дефиците, назначили транса Джошуа Келли (сценическое имя — Харпи Дэниелс). Должно помочь. Но это не точно.

Американский флот реально нанял в качестве вербовщика в армию бывшего моряка Джошуа Келли (а ныне непонятное создание по кличке Харпи Дэниелс) из-за крупнейшего недобора контрактников в истории страны.

Авторы этой прекрасной идеи хотели привлечь в войска "прогрессивную молодёжь", но вместо этого вызвали гнев ветеранов с сотнями тысяч подписчиков.

Главным скандалистом стал американский морпех Роберт О'Нил, отслуживший восемь лет в составе группы «морских котиков», принимавший участие в операции по ликвидации Усамы бен Ладена, а теперь яростно критикующий решение ВМФ использовать в качестве вербовщика в армию транса Джошуа Келли, да и вообще возмущённый тем, что ВМС США привлекают к своим программам трансвеститов.

Военный написал в Twitter, что «не может поверить, что сражался за эту чушь»:

"В настоящее время ВМС США используют матроса-трансгендера в качестве вербовщика. С меня довольно. Китай нас уничтожит. ВЫ ДОБИЛИСЬ ЭТОГО ВМФ. Не могу поверить, что я сражался за эту чушь".

Твит разошёлся по сети и набрал множество комментариев.

Поддерживающие морпеха пишут:

«Это оскорбление для всех ветеранов и их семей. Мой отец только что в гробу перевернулся на Арлингтонском кладбище. Рада, что ему не пришлось всё это видеть»;

«Это не может не беспокоить. Я бывший военный и просто не могу поверить в то, что делает наше начальство»;

«Как ветеран ВМС, скажу за все Военно-морские силы США: это стыд. Надеюсь, что всё это будет иметь такой же «успех», как и история с Bud Light»*.

Источник:

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Метки: Ambassador   вмс сша   реклама   рекрутинг   скандал   трансвестит   флот   
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GROMOZEKA Полчаса назад
Не удивлюсь, если все начиналось примерно так

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Андрей Иванов 36 минут назад
Это чтобы у нащих моряков рука не дрогнула, когда торпедировать будут
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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