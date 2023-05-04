ВМС США привлекли к рекламе службы на флоте моряка-трансвестита

Военный написал в Twitter, что «не может поверить, что сражался за эту чушь»:

"В настоящее время ВМС США используют матроса-трансгендера в качестве вербовщика. С меня довольно. Китай нас уничтожит. ВЫ ДОБИЛИСЬ ЭТОГО ВМФ. Не могу поверить, что я сражался за эту чушь".

Твит разошёлся по сети и набрал множество комментариев.

Поддерживающие морпеха пишут:

«Это оскорбление для всех ветеранов и их семей. Мой отец только что в гробу перевернулся на Арлингтонском кладбище. Рада, что ему не пришлось всё это видеть»;