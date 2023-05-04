ВМС США привлекли к рекламе службы на флоте моряка-трансвестита

Пентагон уже не тот. "Амбассадором" рекламной кампании, которая должна способствовать набору дополнительных добровольцев, кои нынче в ВМС США в остром дефиците, назначили транса Джошуа Келли (сценическое имя — Харпи Дэниелс). Должно помочь. Но это не точно.
Американский флот реально нанял в качестве вербовщика в армию бывшего моряка Джошуа Келли (а ныне непонятное создание по кличке Харпи Дэниелс) из-за крупнейшего недобора контрактников в истории страны.
Авторы этой прекрасной идеи хотели привлечь в войска "прогрессивную молодёжь", но вместо этого вызвали гнев ветеранов с сотнями тысяч подписчиков.
Главным скандалистом стал американский морпех Роберт О'Нил, отслуживший восемь лет в составе группы «морских котиков», принимавший участие в операции по ликвидации Усамы бен Ладена, а теперь яростно критикующий решение ВМФ использовать в качестве вербовщика в армию транса Джошуа Келли, да и вообще возмущённый тем, что ВМС США привлекают к своим программам трансвеститов.
Военный написал в Twitter, что «не может поверить, что сражался за эту чушь»:
"В настоящее время ВМС США используют матроса-трансгендера в качестве вербовщика. С меня довольно. Китай нас уничтожит. ВЫ ДОБИЛИСЬ ЭТОГО ВМФ. Не могу поверить, что я сражался за эту чушь".
Твит разошёлся по сети и набрал множество комментариев.
Поддерживающие морпеха пишут:
«Это оскорбление для всех ветеранов и их семей. Мой отец только что в гробу перевернулся на Арлингтонском кладбище. Рада, что ему не пришлось всё это видеть»;
«Это не может не беспокоить. Я бывший военный и просто не могу поверить в то, что делает наше начальство»;
«Как ветеран ВМС, скажу за все Военно-морские силы США: это стыд. Надеюсь, что всё это будет иметь такой же «успех», как и история с Bud Light»*.
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