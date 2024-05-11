Apple извинилась за скандальный рекламный ролик нового планшета iPad Pro

В ходе рекламной кампании Apple выпустила новый ролик iPad Pro под названием Crush, но после его показа реклама подверглась такой критике, что это заставило Apple принести свои извинения и отказаться от его показа на телевидении.

В минутном ролике показано, как пианино, гитара, телевизор, банки с красками, игрушки и другие вещи давит огромный пресс, в конце превращая все эти вещи в планшет iPad Pro.