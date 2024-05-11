Apple принесла извинения за рекламный ролик "Crush!", который вызвал негативную реакцию со стороны художников, музыкантов и других творческих людей. Компания заявила, что видео "не достигло цели", и отказалась от планов показывать рекламу по ТВ.
В ходе рекламной кампании Apple выпустила новый ролик iPad Pro под названием Crush, но после его показа реклама подверглась такой критике, что это заставило Apple принести свои извинения и отказаться от его показа на телевидении.
В минутном ролике показано, как пианино, гитара, телевизор, банки с красками, игрушки и другие вещи давит огромный пресс, в конце превращая все эти вещи в планшет iPad Pro.
Источник:
Очевидно, что Apple хотела, чтобы реклама послужила метафорой для всех многочисленных творческих инструментов, которые получает человек, когда выкладывает 1000 или более долларов за новый iPad Pro.
Тор Мюрен, вице-президент Apple по маркетинговым коммуникациям, заявил:
Креативность заложена в ДНК Apple, и для нас чрезвычайно важно разрабатывать продукты, которые вдохновляют творчество во всем мире. Наша цель — побудить пользователей выразить себя и воплотить свои идеи в жизнь с помощью iPad. Однако это видео неточно передает эту концепцию. Мы сожалеем, что реклама не будет показана по телевидению, как планировалось.
, — добавил он.
Десять лет назад эта реклама, вероятно, не стала бы большой проблемой, - пишет портал Shazoo.ru.
Буквально такую же рекламу сделала LG еще в 2008 году, да и они могли вдохновиться кем-то, кто был раньше. Но маркетологи Apple совершенно не учли контекст момента. Реклама появляется за несколько недель до того, как Apple выйдет на сцену WWDC, чтобы анонсировать функции генеративного ИИ, по которому у инвесторов начинается активное слюноотделение.
"Генеративному ИИ, как вы, возможно, слышали, нужно что-то, на чем можно обучаться, а это значит — человеческие труды. Он учится на существующем контенте, чтобы создавать алгоритмически сгенерированные слова, картинки, музыку, голоса, модели и прочее. Он также способен лишить работы тех же самых создателей контента, большинство из которых не имеют уютных рабочих мест в Apple или других компаниях Большой пятерки, поскольку корпорации и потребители с нетерпением ждут роботов, которые отправят творцов на биржу труда.
Контекст — это все, и Apple явно не учла его. Ее реклама служит идеальной метафорой потенциала генеративного ИИ по уничтожению человеческого творчества, превращая всех нас в "художников по запросу", которые набирают слова в текстовых полях, чтобы заменить годы обучения и опыта. Это не значит, что у генеративного ИИ нет отличных применений, но потенциальная замена человеческого творчества — одно из самых заметных применений", - пишет портал.
Источник:
- Скандал в Германии: немецкая сеть KFC засветилась в нацистской рекламе
- Уилл Смит разозлил украинских подписчиков роликом с русской музыкой
- Малоизвестный эпизод известного мультфильма: как в «Ну, погоди!» закралась реклама техники?
- ВМС США привлекли к рекламе службы на флоте моряка-трансвестита
- В Казани повторили порно-мем с неграми и блондинкой
Только реализация дебильная
Ceйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю пoдpaбoткy, a сeйчaс дoмa eсть aбсoлютнo нeчeгo. Oт гoлoдa пoчти тepяю сoзнaниe. Oдoлжить пpoстo нe y кoгo. Oдoлжитe, пoжaлyйстa, нa eдy pyблeй 100-200. Xoть нa бyлкy хлeбa, хoть нa килoгpaмм кapтoшки.
Eсли oстaвитe кoнтaкты, тo я гoтoв вepнyть с пepвoй зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или нoмep тeлeфoнa). В этoм слyчae oстaвьтe свoи кoнтaкты в личных сooбщeниях. Я вepнy 100%!
Пoпoлнитe, пoжaлyйстa, нoмep тeлeфoнa нa любyю сyммy: 8 (952) 133-65-10 (бaлaнс нoмepa тeлeфoнa y oпepaтopa или пo CБП)
Зapaнee бoльшoe Вaм чeлoвeчeскoe спaсибo.