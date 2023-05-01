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"Шлюпка! Я тебя убью!": в Казани водитель троллейбуса обматерил и заплевал помешавшую ему автоледи

"Шлюпка! Я тебя убью!": в Казани водитель троллейбуса обматерил и заплевал помешавшую ему автоледи

Автор:
01 мая 2023 19:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Женщина за рулём   Казань   видео   дорожный конфликт   подрезала   скандал   троллейбус   
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Женщина на "Рено" "подрезала" троллейбус и не могла быстро освободить полосу движения. У водителя общественного транспорта, что называется, "бомбануло".

Троллейбус в час пик следовал по своей полосе, и всё шло своим чередом, пока перед носом водителя не вынырнуло легковое авто. Белая машина "пoдрезала" троллейбус, и его водитель закипел, как чайник. Сначала он стал сигналить, надеясь, что авто быстро освободит полосу, а потом выскочил из транспорта и стал орать на женщину за рулём "Рено".



Мужчина сыпал оскорблениями, а потом и вовсе стал плевать в авто обидчицы.

Впрочем, как утверждают очевидцы, дама тоже не была паинькой, и огрызалась будь здоров. Сама она говорит, что просто впала в ступор из-за постоянного гудения и не могла сообразить, как покинуть занятую полосу.



После того как видео конфликта появились в Сети, МУП «Метроэлектротранс» прокомментрировал ситуацию. В Управлении сообщили, что инициатором скандала стала водитель легковушки, а мужчина, который сидел за рулём троллейбуса, конечно, повёл себя некорректно, но его можно понять. Час пик, ездят тут всякие, да еще не торопятся освобождать полосу. С водителем провели профилактическую беседу.

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Метки: Женщина за рулём   Казань   видео   дорожный конфликт   подрезала   скандал   троллейбус   
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337
Guilty Pleasure 2 часа назад
овца безмозглая
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27
Бобр 7 минут назад
Ну все, завтра шофера зарэжут, мужик автоляди как обычно сядет, баба найдет другого. Занавес
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8k
Trenzel2003 9 минут назад
А я бы на таран пошел! Сдвинул бы козу тупорылую.
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2k
Vladislav Grigorenko Полчаса назад
Кино не с начала показали, поэтому вопрос: там вначале дикий махач штоли был, раз водила аж тапки на газон отбросил? Или он гарачий такой, так волновался, так волновался, что из тапок выпрыгнул? Баба тут существо менее нервное, чем этот не джигит.
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6k
HUBLOT Полчаса назад
Что такое "автоледи"? На видео обезьяна с гранатой.
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4k
Сергей 44 минуты назад
За "автоледи" - жирный минус.
Задолбали с этими автолядями, некуда автосэрам и автоджнентельенам податься.
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4k
sailor_cool 45 минут назад
бабу в итоге наказали?
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1k
Николай Час назад
Кароче объясняю: в автобусе и тролейбусе едет дохрена народа и часто не потому, что у них нет машины. В многих случаях это экономит время и деньги. Во всяком случае в Москве. Я например как узнал про МЦД2 понял каким я был кретином ездяя на Китай город из Подольска на машине несколько лет.....
Так вот: шлюпка на каком то корыте обоссаном считает себя важнее целого Тролейбуса. Ну пусть на переезде посчитает себя важнее электрички)
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12k
GROMOZEKA Час назад
Т.е. вместо того, чтобы освободить проезд, эта «автолядина» вытащила смартфон и начала снимать, задерживая транспорт, а потом выскочила из машины и вместо того, чтобы все же уехать, начала бегать с камерой за водилой, крича, чтобы он ей закрыл дверь.
Ну и где бородач был не прав, спрашивается?
Заурядная тупорылая овца, которая с телефоном умеет обращаться лучше чем со средством повышенной опасности (авто)
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48k
Элек Мек Час назад
На троллейбусах всегда работали Девушки и Женщины,как положено они проходят медицинскую комиссию,откуда это неадекватное животное надо спрашивать у администрации Депо троллейбусного парка.
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3k
americos Час назад
С такими нервами за руль нельзя садится.
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48k
Элек Мек Час назад
П...ц его шайтануло.
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62k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
обезьяна бородатая.
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10k
Бритва 2 часа назад
кто за кого?
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4k
Трям 2 часа назад
Петух черножопый!
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0
Aleksandr 2 часа назад
Нужно у психиатра проверить этого водителя.
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