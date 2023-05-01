"Шлюпка! Я тебя убью!": в Казани водитель троллейбуса обматерил и заплевал помешавшую ему автоледи

Женщина на "Рено" "подрезала" троллейбус и не могла быстро освободить полосу движения. У водителя общественного транспорта, что называется, "бомбануло".
Троллейбус в час пик следовал по своей полосе, и всё шло своим чередом, пока перед носом водителя не вынырнуло легковое авто. Белая машина "пoдрезала" троллейбус, и его водитель закипел, как чайник. Сначала он стал сигналить, надеясь, что авто быстро освободит полосу, а потом выскочил из транспорта и стал орать на женщину за рулём "Рено".
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Мужчина сыпал оскорблениями, а потом и вовсе стал плевать в авто обидчицы.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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Впрочем, как утверждают очевидцы, дама тоже не была паинькой, и огрызалась будь здоров. Сама она говорит, что просто впала в ступор из-за постоянного гудения и не могла сообразить, как покинуть занятую полосу.
После того как видео конфликта появились в Сети, МУП «Метроэлектротранс» прокомментрировал ситуацию. В Управлении сообщили, что инициатором скандала стала водитель легковушки, а мужчина, который сидел за рулём троллейбуса, конечно, повёл себя некорректно, но его можно понять. Час пик, ездят тут всякие, да еще не торопятся освобождать полосу. С водителем провели профилактическую беседу.
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Задолбали с этими автолядями, некуда автосэрам и автоджнентельенам податься.
Так вот: шлюпка на каком то корыте обоссаном считает себя важнее целого Тролейбуса. Ну пусть на переезде посчитает себя важнее электрички)
Ну и где бородач был не прав, спрашивается?
Заурядная тупорылая овца, которая с телефоном умеет обращаться лучше чем со средством повышенной опасности (авто)
И ее выступление в фильм не попало ...