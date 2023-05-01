"Шлюпка! Я тебя убью!": в Казани водитель троллейбуса обматерил и заплевал помешавшую ему автоледи

Троллейбус в час пик следовал по своей полосе, и всё шло своим чередом, пока перед носом водителя не вынырнуло легковое авто. Белая машина "пoдрезала" троллейбус, и его водитель закипел, как чайник. Сначала он стал сигналить, надеясь, что авто быстро освободит полосу, а потом выскочил из транспорта и стал орать на женщину за рулём "Рено".