Снимите это немедленно! Российской гимнастке Мустафаевой приделали лицо Ольги Бузовой

Гимнастке Самире Мустафаевой на рекламе в соцсетях студии растяжки в Дубае приделали лицо Ольги Бузовой. Образ "гибкой Олечки" Самиру Мустафаеву крайне возмутил, и теперь она планирует судиться с хитрыми фотошоперами, - пишет SHOT.
Все началось с того, что экс-член российской сборной Самира Мустафаева решила заняться бизнесом в Дубае, открыв там филиал своей студии стретчинга SMSTRETCHING.
Спортсменка нашла инвесторов в ОАЭ. Для рекламы новой студии создали соцсети, для которых снялась Самира с другими гимнастками. Когда была проработана вся концепция, арабские инвесторы вдруг слились и приняли решение дальше вести бизнес без Мустафаевой — разорвали партнёрство в одностороннем порядке.
Гимнастка потребовала убрать все фото с её изображением. Но хитрые инвесторы придумали другой ход — не стали ничего удалять и просто прифотошопили Мустафаевой лицо певицы Ольги Бузовой. Теперь Самира собирается обращаться в суд и требовать убрать Олю с её лица.
Я в жизни не сталкивалась с такими людьми! Как можно человеку приделат чужое лицо?
- возмущается Самира.
Теперь гимнастка планирует отстаивать право на свои снимки с помощью суда. Бузова при этом никак не прокомментировала ситуацию.
Источник:
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Ну пластика, утиные губы, скулы о которые можно порезаться.
Молодая еще не шарит.... Наверное