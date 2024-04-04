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Снимите это немедленно! Российской гимнастке Мустафаевой приделали лицо Ольги Бузовой

Снимите это немедленно! Российской гимнастке Мустафаевой приделали лицо Ольги Бузовой

Автор:
04 апреля 2024 23:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дубай   Ольга Бузова   Самира Мустафаева   лицо   реклама   скандал   студия растяжки   
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Гимнастке Самире Мустафаевой на рекламе в соцсетях студии растяжки в Дубае приделали лицо Ольги Бузовой. Образ "гибкой Олечки" Самиру Мустафаеву крайне возмутил, и теперь она планирует судиться с хитрыми фотошоперами, - пишет SHOT.

Все началось с того, что экс-член российской сборной Самира Мустафаева решила заняться бизнесом в Дубае, открыв там филиал своей студии стретчинга SMSTRETCHING.

Спортсменка нашла инвесторов в ОАЭ. Для рекламы новой студии создали соцсети, для которых снялась Самира с другими гимнастками. Когда была проработана вся концепция, арабские инвесторы вдруг слились и приняли решение дальше вести бизнес без Мустафаевой — разорвали партнёрство в одностороннем порядке.

Гимнастка потребовала убрать все фото с её изображением. Но хитрые инвесторы придумали другой ход — не стали ничего удалять и просто прифотошопили Мустафаевой лицо певицы Ольги Бузовой. Теперь Самира собирается обращаться в суд и требовать убрать Олю с её лица.

Я в жизни не сталкивалась с такими людьми! Как можно человеку приделат чужое лицо?

- возмущается Самира.


Теперь гимнастка планирует отстаивать право на свои снимки с помощью суда. Бузова при этом никак не прокомментировала ситуацию.

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Метки: Дубай   Ольга Бузова   Самира Мустафаева   лицо   реклама   скандал   студия растяжки   
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2  комментария
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14k
Владимир Час назад
"Я в жизни не сталкивалась с такими людьми! Как можно человеку приделат чужое лицо?"
Ну пластика, утиные губы, скулы о которые можно порезаться.
Молодая еще не шарит.... Наверное
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6k
livaneth 56 минут назад
А Бузова тоже может подать в суд.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1420 постов (1348 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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