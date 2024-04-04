Снимите это немедленно! Российской гимнастке Мустафаевой приделали лицо Ольги Бузовой

Все началось с того, что экс-член российской сборной Самира Мустафаева решила заняться бизнесом в Дубае, открыв там филиал своей студии стретчинга SMSTRETCHING.

Спортсменка нашла инвесторов в ОАЭ. Для рекламы новой студии создали соцсети, для которых снялась Самира с другими гимнастками. Когда была проработана вся концепция, арабские инвесторы вдруг слились и приняли решение дальше вести бизнес без Мустафаевой — разорвали партнёрство в одностороннем порядке.