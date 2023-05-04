Просто чудо: в немецком зоопарке родился белый медвежонок

Сейчас медвежонок всё ещё проводит много времени с мамой, медведицей по кличке Виктория. Это первый малыш белого медведя, появившийся в зоопарке за последний 21 год - поэтому его очень оберегают. Он появился на свет благодаря программе по разведению и сохранению популяции. Пока что кроха живёт в закрытом вольере, но спустя несколько месяцев его представят публике в открытом вольере. Тогда же ему дадут кличку.