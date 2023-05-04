Просто чудо: в немецком зоопарке родился белый медвежонок

В зоопарке Хагенбека в Германии появился маленький житель — белый медвежонок. Это первый малыш белого медведя, появившийся в зоопарке впервые за 21 год в рамках программы сохранения, поэтому его особенно ценят и окружают любовью. Такое чудо!
Этот очаровашка появился на свет в зоопарке Хагенбека, Германия, ещё в конце декабря прошлого года. Но официально объявили о нём только сейчас. По словам сотрудников зоопарка, белые медвежата очень уязвимые после рождения. Они весят всего около килограмма, рождаются почти лысыми, и едва могут видеть и слышать. Сейчас медвежонок немного подрос, стал активным и крайне любопытным. Кадры с малышом очаровали все соцсети.
Сейчас медвежонок всё ещё проводит много времени с мамой, медведицей по кличке Виктория. Это первый малыш белого медведя, появившийся в зоопарке за последний 21 год - поэтому его очень оберегают. Он появился на свет благодаря программе по разведению и сохранению популяции. Пока что кроха живёт в закрытом вольере, но спустя несколько месяцев его представят публике в открытом вольере. Тогда же ему дадут кличку.
Видео с малышом набрало миллионы просмотров и комментариев в сети. На ролике малыш прячется за большой лапой мамы, играет с ней, и выглядывает из своего вольера, позируя смотрителям. Посмотрите на этого очаровашку:
Видео с медвежонком:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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