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Радость дня: в Англии родился редчайший носорог

Радость дня: в Англии родился редчайший носорог

Автор:
25 ноября 2023 09:00
Сообщество : Животные
Метки: Видео   дикие животные   животные   зоопарки   носорог   носороги   природа   редкие животные   рождение   фото   
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В Честерском зоопарке — чудесная новость. Там родился малыш исчезающего вида, восточного чёрного носорога. На видео попал трогательный момент появления малыша на свет, что было неожиданностью для всего зоопарка.

В Честерском зоопарке, Англия, самка чёрного носорога по кличке Зури родила малыша после 15-месячной беременности. По словам сотрудников зоопарка, носороги очень редко рожают днём, но им посчастливилось увидеть процесс рождения долгожданного малыша. Все его так ждали, потому что восточные чёрные носороги находятся под серьёзной угрозой исчезновения: в природе их осталось всего 600.


"Этот чудесный малыш - маленькая надежда на спасение всего вида. А наблюдать за тем, как детёныш появляется на свет, было невероятным процессом," - говорит Эмма Эвисон, менеджер Rhino Team в Честерском зоопарке.

Пока что мама Зури неразлучна со своим ребёнком - они всё время проводят вместе. А сама малышка регулярно питается, уже активно набирает вес и увеличивается в размерах. По словам сотрудников, она крайне любознательна, игрива и полна энергии, что не может не радовать.

Восточные чёрные носороги оказались под угрозой исчезновения из-за нелегальной торговли рогами, связанной с рынком традиционной азиатской медицины. В дикой природе уничтожили 95% популяции. Лишь небольшое количество чёрных носорогов осталось в Кении, Танзании и Руанде. Однако, благодаря работе природоохранных организаций, в восстановлении популяции этого вида есть положительные сдвиги: за последние десять лет численность чёрного носорога немного увеличилась.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   дикие животные   животные   зоопарки   носорог   носороги   природа   редкие животные   рождение   фото   
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