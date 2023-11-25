Радость дня: в Англии родился редчайший носорог

В Честерском зоопарке, Англия, самка чёрного носорога по кличке Зури родила малыша после 15-месячной беременности. По словам сотрудников зоопарка, носороги очень редко рожают днём, но им посчастливилось увидеть процесс рождения долгожданного малыша. Все его так ждали, потому что восточные чёрные носороги находятся под серьёзной угрозой исчезновения: в природе их осталось всего 600.

"Этот чудесный малыш - маленькая надежда на спасение всего вида. А наблюдать за тем, как детёныш появляется на свет, было невероятным процессом," - говорит Эмма Эвисон, менеджер Rhino Team в Честерском зоопарке.