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Фотограф заснял шутливую драку двух медведей

Фотограф заснял шутливую драку двух медведей

Автор:
27 апреля 2024 12:24
Сообщество : Животные
Метки: Медведь   Фотографии   дикие животные   животные   медведи   природа   смешные животные   фото   
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Фотограф дикой природы заснял игривую "схватку" двух бурых медведей в национальном парке на Аляске. Во время потасовки молодые мишки кувыркались по земле, вставали на задние лапы и просто дурачились. Но даже такая игривая драка помогает им подготовиться к приобретению некоторых навыков, необходимых для выживания.

Фотограф дикой природы Марк Баклер (Mark Buckler) запечатлел эту пару медведей в Национальном парке Катмай, Аляска, США. Это два молодых самца, которые решили игриво "подраться", кувыркаясь, покусывая друг друга и резвясь.


"Эти медведи просто играют - ради забавы или отдыха. Однако, такое игровое поведение многих животных, особенно молодых, помогает им подготовиться к приобретению некоторых навыков, необходимых для выживания в дикой природе," - пишет фотограф.

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Бурые медведи - одни из самых крупных наземных хищников. В национальном парке Катмай обитает около 2200 бурых медведей, и туристы часто видят их в естественной среде обитания. Сам парк был основан в 1918 году, и сейчас является важным местом обитания и сохранения популяции лосося и бурых медведей.

Если бурые медведи дерутся ради забавы, то они не причиняют друг другу никакого вреда. Но они могут серьезно покалечить друг друга, если начнут соперничать за территорию, самку или пропитание. Самка медведя может подраться, защищая своих медвежат.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Медведь   Фотографии   дикие животные   животные   медведи   природа   смешные животные   фото   
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АнтонПолднев 46 минут назад
Видео было бы поинтереснее...
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1679 постов (1620 в горячем)

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