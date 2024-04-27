Фотограф заснял шутливую драку двух медведей

Фотограф дикой природы заснял игривую "схватку" двух бурых медведей в национальном парке на Аляске. Во время потасовки молодые мишки кувыркались по земле, вставали на задние лапы и просто дурачились. Но даже такая игривая драка помогает им подготовиться к приобретению некоторых навыков, необходимых для выживания.