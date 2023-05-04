Россиянин попытался отправить коллекционеру в Эстонии медаль "Золотая Звезда", но попался на таможне

Хабаровчанин продал относящуюся к культурным ценностям медаль "Золотая Звезда", но попался благодаря бдительности таможенников. Награда стоимостью в 357 тысяч рублей должна была отправиться в Эстонию, но местные таможенники узнали о продаже ценной вещи в интернет-магазине и смогли отследить посылку.





Нашли её уже в Москве. Ушлый продавец завернул её в фольгу, а сверху уложил ёлочные игрушки. Сотрудникам почты он сказал, что отправляет другу подарки стоимостью в тысячу рублей.