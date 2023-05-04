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Россиянин попытался отправить коллекционеру в Эстонии медаль "Золотая Звезда", но попался на таможне

Россиянин попытался отправить коллекционеру в Эстонии медаль "Золотая Звезда", но попался на таможне

Автор:
04 мая 2023 17:08
Сообщество : Криминал
Метки: Золотая звезда   медаль   почта   таможня   фалеристика   хабаровск   эстония   
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Теперь незадачливому отправителю грозит наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Хабаровчанин продал относящуюся к культурным ценностям медаль "Золотая Звезда", но попался благодаря бдительности таможенников. Награда стоимостью в 357 тысяч рублей должна была отправиться в Эстонию, но местные таможенники узнали о продаже ценной вещи в интернет-магазине и смогли отследить посылку.


Нашли её уже в Москве. Ушлый продавец завернул её в фольгу, а сверху уложил ёлочные игрушки. Сотрудникам почты он сказал, что отправляет другу подарки стоимостью в тысячу рублей.

Таможенная экспертиза подтвердила подлинность награды, также было установлено, что медаль с присвоением звания Героя Советского Союза была вручена лейтенанту, уроженцу Красноярского края, 17 октября 1943 года.

Из архивных данных известно, что владелец награды 26 сентября 1943 года будучи командиром мото-понтонно-мостового батальона, первым совершил рейс по переброске танков на правый берег Днепра. Действовать лейтенанту пришлось под сильным обстрелом врагов — на середине Днепра его катер получил пробоину, а катерист был убит. Лейтенант смог заткнуть брешь в катере своей шинелью, взял руль, увёл паром с линии огня и смог самостоятельно переправить первые танки на правый берег реки.

А что касается второго "героя", что пытался продать медаль без специального разрешения и документов, то его ждёт суд и наказание. Ему грозит штраф в миллион рублей и срок до 7 лет колонии.

Источник:

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Метки: Золотая звезда   медаль   почта   таможня   фалеристика   хабаровск   эстония   
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6  комментариев
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9k
Copycat Час назад
А у него то откуда эта медаль взялась? вот интересный вопрос тоже
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9k
Dabus 13 минут назад
Ну решили родственники продать, оставшиеся после деда ордена и медали. Может они маргиналы, может не любили деда - но они решили продать, нашли какого-то местного кто этим всем занимается и продали ему .. скажем, за треть цены.
Что им, медаль от деда оставшуюся по наследству в музей сдавать обязательно?

Ну а перекуп решил продать её уже тому кому захотел, на мой взгляд нет тут преступления. А вот если он не захотел реальную пошлину платить и скрыть это всё пытался, вот тогда правильно ему по жопе дали. Потому что заработать 300 штук а заплатить налогов как с одной, это тоже надо особую наглость иметь. Причём он не мог не знать, как человек крутящийся в этой среде, какие там правила и что за это всё бывает.
Просто решил покрысятничать на пошлинах и на налогах.
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8k
Роман 50 минут назад
Ладно продавец без морали и принципов просто навариться решил, его мотивация понятна. А вот у кого рука поднимается такую вещь в принципе КУПИТЬ...
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2k
Alex Час назад
Я бы на кол урода посадил
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31k
АнтонПолднев Час назад
Много на Руси талантливых и умных людей. Хорошо интернет их выявляет, а то так и были бы безвестными героями...
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