Уральские таможенники не пустили в Россию грузовик с 17 тоннами насвая

Общая стоимость груза на чёрном рынке оценивается в 25,5 млн рублей. Поскольку перевозимый товар не соответствовал заявленному, а оптовая и розничная торговля насваем в РФ запрещена, фуру завернули назад.

Напомним, что основным компонентом насвая является табачная пыль, к которой добавлены гашёная известь, зола, растительное масло. Рецептов этого зелья довольно много, и его частенько употребляют в виде жевательного средства в Средней Азии.