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Уральские таможенники не пустили в Россию грузовик с 17 тоннами насвая

Уральские таможенники не пустили в Россию грузовик с 17 тоннами насвая

Автор:
06 марта 2023 12:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Насвай   видео   граница   задержали на границе   таможня   фура   
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На границе с Казахстаном фуру развернули и отправили обратно.

Челябинские таможенники при досмотре фуры обнаружили 17 тонн насвая. Некурительный табак пытался ввезти в РФ водитель - гражданин Кыргызстана. При этом, товарищ уверял, что ни о каком насвае знать не знает, а везёт обычные удобрения для сада и огорода.


Как сообщают СМИ, по документам фура везла в Челябинск груз - 500 мешков древесной золы и табачного сырья. Получателем все этого богатства числилось мелкое ИП и несколько рынков страны.



Общая стоимость груза на чёрном рынке оценивается в 25,5 млн рублей. Поскольку перевозимый товар не соответствовал заявленному, а оптовая и розничная торговля насваем в РФ запрещена, фуру завернули назад.


Напомним, что основным компонентом насвая является табачная пыль, к которой добавлены гашёная известь, зола, растительное масло. Рецептов этого зелья довольно много, и его частенько употребляют в виде жевательного средства в Средней Азии.

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Метки: Ynews   Насвай   видео   граница   задержали на границе   таможня   фура   
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21  комментарий
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16k
Сергей 56 минут назад
"Основными компонентами насвая являются махорка или табак, раньше использовалось растение - нас, от него в принципе и произошло название. В состав насвая входят: табак, гашеная известь, компоненты различных растений, масло, для улучшения вкуса иногда добавляют приправы, в зависимости от места производства могут добавляться экскременты различных животных."
Свинину они не едят, а "экскременты различных животных" жуют!:)
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49k
Сергей 3 минуты назад
Ну вот, опять унизили национальные меньшинства. Куда только землячества в Москве смотрят?
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327
ruslan d Полчаса назад
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42k
turyst Полчаса назад
А могли бы пенсионерам-узбекам раздать!
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31k
Slonyash Полчаса назад
Да и в задницу это дерьмо!


Ссылка www.youtube.com
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
Это ужасно. бедные Онижедети не смогут харкать в учителей жёванным куринным дерьмом.
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5k
Leonid 41 минуту назад
Это насколько надо быть тупым, что бы отправить целую фуру наркоты в открытую, пытаясь спрятать груз просто за слово - "удобрения"!?
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17k
Alex ASK 43 минуты назад
В смысле развернули назад???
У нас чё, 228-ю отменили уже? Или это зелье под неё не попадает?
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4k
Владимир Час назад
правильно-удобрение...урюков в России много,вот им и везли.
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2k
Nyash 2 часа назад
а че не конфисковали?
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