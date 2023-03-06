Уральские таможенники не пустили в Россию грузовик с 17 тоннами насвая

На границе с Казахстаном фуру развернули и отправили обратно.
Челябинские таможенники при досмотре фуры обнаружили 17 тонн насвая. Некурительный табак пытался ввезти в РФ водитель - гражданин Кыргызстана. При этом, товарищ уверял, что ни о каком насвае знать не знает, а везёт обычные удобрения для сада и огорода.
Как сообщают СМИ, по документам фура везла в Челябинск груз - 500 мешков древесной золы и табачного сырья. Получателем все этого богатства числилось мелкое ИП и несколько рынков страны.
Общая стоимость груза на чёрном рынке оценивается в 25,5 млн рублей. Поскольку перевозимый товар не соответствовал заявленному, а оптовая и розничная торговля насваем в РФ запрещена, фуру завернули назад.
Напомним, что основным компонентом насвая является табачная пыль, к которой добавлены гашёная известь, зола, растительное масло. Рецептов этого зелья довольно много, и его частенько употребляют в виде жевательного средства в Средней Азии.
Источник:
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Свинину они не едят, а "экскременты различных животных" жуют!:)
Никто же не отобрал.
Просто канал закрылся без предупреждён я
У нас чё, 228-ю отменили уже? Или это зелье под неё не попадает?