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Сообщество Инфоцыгане 19 постов • 1 подписчик подписаться
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Стало известно, кто предупредил инфоцыганку Блиновскую о готовящейся проверке

Стало известно, кто предупредил инфоцыганку Блиновскую о готовящейся проверке

Автор:
04 мая 2023 15:38
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Блиновская   Информатор   газпром-медиа   елена блиновская   задержание   побег   следствие   
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Следствие установило человека, который помог узнать "продавщице успешного успеха" Елене Блиновской о грядущей проверке, в следствии чего она попыталась сбежать из России. Информатором оказался известный продюсер, советник заместителя генерального директора "Газпром Медиа" Борис Ханчалян, ранее сам задерживавшийся силовиками за мошенничество на миллионы рублей, - сообщает ТГ-канал ВЧК-ОГПУ.

Как выяснили следователи столичного Следственного комитета, именно Борису Ханчаляну стало известно о готовящемся против Блиновской деле, буквально за день до произошедшего.

Ханчалян предложил Блиновской не особо рассчитывать на "помощь Вселенной", а нанять "правильного" адвоката и "решить" все проблемы со следствием.

Тем более, что Ханчалян, как пишет "ВЧК-ОГПУ" и ранее за деньги выступал "решалой" проблем других подозреваемых в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов блогеров.

По хронологии история выглядела примерно так:

26 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по обвинениям в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 198 УК РФ) и отмывании денежных средств. В этот же день, но еще до появления информации в публичных источниках, Борис Ханчалян предупредил об известном ему возбуждении уголовного дела Блиновскую, чем нарушил закон о тайне следствия. Более того, как установило следствие, он ещё и вымогал у Блиновской деньги для решения проблем, что, видимо, ему удалось.

27 апреля Блиновскую задерживают на на пограничном пункте в Смоленской области при попытке пересечь границу РФ: при обыске у неё был изъят авиабилет в Ташкент.

Самому Ханчаляну повезло больше, 29 апреля после появления у правоохранительных органов информации об его участии в деле Блиновской (и других блогеров), Борис Ханчалян улетел из России в Узбекистан.

Получается, что после задержания Блиновской Ханчалян заблаговременно уехал пересидеть бурю и перевезти изъятые у Блиновской деньги за рубеж. Далее, как утверждает канал, Ханчалян планирует направиться в Дубай, где у него есть недвижимость и имеются счета в местных банках. Кроме того, там же находятся многие другие предупрежденные им блогеры. В Россию представитель Газпром-медиа возвращаться не планирует. Видимо, его ожидает увлекательный финансовый марафон с деньгами Блиновской, но без их хозяйки.

6 лет назад самого Ханчаляна как члена Общественной палаты задерживали с поличным 20 июля 2016 года в Вологде. Тогда один предприниматель передал ему 2 миллиона рублей за обещание оказать помощь в заключении с одним из лесхозов договора на санитарную рубку древесины. Что интересно, незадолго до этого он вошёл в состав комиссии по развитию малого и среднего бизнеса ОПРФ от Вологодчины.

Сейчас Ханчалян состоит в должности советника заместителя генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг», а в его официальных биографических записях нет ни слова про задержание с поличным с меченными купюрами на руках.

Именно на этом посту он пользуется связями с блогерским сообществом для того, чтобы выступать в их среде "решалой", разруливающим их возможные проблемы со следственными органами, пишет ТГ-канал.

Напомним, ранее суд отправил блогера под домашний арест до 26 июня.

Сегодня её адвокаты подали аппеляционную жалобу с просьбой отменить решение суда.

Впрочем, и под арестом Елена Блиновская будет жить как королева, - сообщает ТГ-канал "Самые Сливки": "Инфоцыганка выбила себе модный электронный браслет за 9 тысяч рублей, который не натирает ножку и позволяет нырять в бассейне. Это ноу-хау нашей пенитенциарной (обожаем это слово!) системы - проще говоря, тюремщиков. Еще пару лет назад таких отродясь не было: Михаил Ефремов, например, чалился со старенькой версией".

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Метки: Блиновская   Информатор   газпром-медиа   елена блиновская   задержание   побег   следствие   
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11  комментариев
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1k
rgubaev 59 минут назад
Какая еще "королева марафонов"? Я ее фамилию первый раз увидел в новостях о задержании.
"Королева марафонов клинических идиотов" разве что.
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19k
anpetrof 10 минут назад
Вот так эта Блиновская под домашним арестом сидеть должна

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4k
Григорий 12 минут назад
газпрём весь такой
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286
устал я от вас 19 минут назад
зверька в чуркестане поймать и вернуть посидеть лет 8.
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30k
Ego sum qui sum 24 минуты назад
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1k
Алексей Полчаса назад
СК РФ докладывает о возбуждённых делах советнику заместителя генерального директора "Газпром Медиа". Бу-га-га.
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5k
Старичок 43 минуты назад
чушь какая то.
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28k
Юрий 49 минут назад
Называется - назначили стрелочника.
Откуда у Ханчаляна доступ к данным расследования?
Ханчаляну тоже ведь кто-то рассказал. Или этот рассказчик кому надо рассказчик и его трогать нельзя? Тем более выясняется, Бориска выступает "решалой", разруливающим возможные проблемы со следственными органами. Стало быть есть информатор в СК, работающий за долю малую.
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8k
Борис Карабанов 50 минут назад
Я извиняюсь, а как какому-то продюссеру стала известна эта самая "тайна следствия", которую он нарушил? Это, я так понимаю, никого не интересует.
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3k
Денис 50 минут назад
А откуда он то узнал?
Он не работает в СК и соответственно дело в руки не должен был брать.
Кто из СК поведал ему?
Но этот вопрос останется без ответа.
Ведь при проведении следствия главное не выйти на самих себя.
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KlyaksaZ
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