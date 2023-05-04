Стало известно, кто предупредил инфоцыганку Блиновскую о готовящейся проверке

Как выяснили следователи столичного Следственного комитета, именно Борису Ханчаляну стало известно о готовящемся против Блиновской деле, буквально за день до произошедшего.

Ханчалян предложил Блиновской не особо рассчитывать на "помощь Вселенной", а нанять "правильного" адвоката и "решить" все проблемы со следствием.

Тем более, что Ханчалян, как пишет "ВЧК-ОГПУ" и ранее за деньги выступал "решалой" проблем других подозреваемых в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов блогеров.

По хронологии история выглядела примерно так:

26 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по обвинениям в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 198 УК РФ) и отмывании денежных средств. В этот же день, но еще до появления информации в публичных источниках, Борис Ханчалян предупредил об известном ему возбуждении уголовного дела Блиновскую, чем нарушил закон о тайне следствия. Более того, как установило следствие, он ещё и вымогал у Блиновской деньги для решения проблем, что, видимо, ему удалось.

27 апреля Блиновскую задерживают на на пограничном пункте в Смоленской области при попытке пересечь границу РФ: при обыске у неё был изъят авиабилет в Ташкент.

Самому Ханчаляну повезло больше, 29 апреля после появления у правоохранительных органов информации об его участии в деле Блиновской (и других блогеров), Борис Ханчалян улетел из России в Узбекистан.