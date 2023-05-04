Стало известно, кто предупредил инфоцыганку Блиновскую о готовящейся проверке

Следствие установило человека, который помог узнать "продавщице успешного успеха" Елене Блиновской о грядущей проверке, в следствии чего она попыталась сбежать из России. Информатором оказался известный продюсер, советник заместителя генерального директора "Газпром Медиа" Борис Ханчалян, ранее сам задерживавшийся силовиками за мошенничество на миллионы рублей, - сообщает ТГ-канал ВЧК-ОГПУ.
Как выяснили следователи столичного Следственного комитета, именно Борису Ханчаляну стало известно о готовящемся против Блиновской деле, буквально за день до произошедшего.
Ханчалян предложил Блиновской не особо рассчитывать на "помощь Вселенной", а нанять "правильного" адвоката и "решить" все проблемы со следствием.
Тем более, что Ханчалян, как пишет "ВЧК-ОГПУ" и ранее за деньги выступал "решалой" проблем других подозреваемых в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов блогеров.
По хронологии история выглядела примерно так:
26 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по обвинениям в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 198 УК РФ) и отмывании денежных средств. В этот же день, но еще до появления информации в публичных источниках, Борис Ханчалян предупредил об известном ему возбуждении уголовного дела Блиновскую, чем нарушил закон о тайне следствия. Более того, как установило следствие, он ещё и вымогал у Блиновской деньги для решения проблем, что, видимо, ему удалось.
27 апреля Блиновскую задерживают на на пограничном пункте в Смоленской области при попытке пересечь границу РФ: при обыске у неё был изъят авиабилет в Ташкент.
Самому Ханчаляну повезло больше, 29 апреля после появления у правоохранительных органов информации об его участии в деле Блиновской (и других блогеров), Борис Ханчалян улетел из России в Узбекистан.
Получается, что после задержания Блиновской Ханчалян заблаговременно уехал пересидеть бурю и перевезти изъятые у Блиновской деньги за рубеж. Далее, как утверждает канал, Ханчалян планирует направиться в Дубай, где у него есть недвижимость и имеются счета в местных банках. Кроме того, там же находятся многие другие предупрежденные им блогеры. В Россию представитель Газпром-медиа возвращаться не планирует. Видимо, его ожидает увлекательный финансовый марафон с деньгами Блиновской, но без их хозяйки.
6 лет назад самого Ханчаляна как члена Общественной палаты задерживали с поличным 20 июля 2016 года в Вологде. Тогда один предприниматель передал ему 2 миллиона рублей за обещание оказать помощь в заключении с одним из лесхозов договора на санитарную рубку древесины. Что интересно, незадолго до этого он вошёл в состав комиссии по развитию малого и среднего бизнеса ОПРФ от Вологодчины.
Сейчас Ханчалян состоит в должности советника заместителя генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг», а в его официальных биографических записях нет ни слова про задержание с поличным с меченными купюрами на руках.
Именно на этом посту он пользуется связями с блогерским сообществом для того, чтобы выступать в их среде "решалой", разруливающим их возможные проблемы со следственными органами, пишет ТГ-канал.
Напомним, ранее суд отправил блогера под домашний арест до 26 июня.
Сегодня её адвокаты подали аппеляционную жалобу с просьбой отменить решение суда.
Впрочем, и под арестом Елена Блиновская будет жить как королева, - сообщает ТГ-канал "Самые Сливки": "Инфоцыганка выбила себе модный электронный браслет за 9 тысяч рублей, который не натирает ножку и позволяет нырять в бассейне. Это ноу-хау нашей пенитенциарной (обожаем это слово!) системы - проще говоря, тюремщиков. Еще пару лет назад таких отродясь не было: Михаил Ефремов, например, чалился со старенькой версией".
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"Королева марафонов клинических идиотов" разве что.
Ханчаляну тоже ведь кто-то рассказал. Или этот рассказчик кому надо рассказчик и его трогать нельзя? Тем более выясняется, Бориска выступает "решалой", разруливающим возможные проблемы со следственными органами. Стало быть есть информатор в СК, работающий за долю малую.
Он не работает в СК и соответственно дело в руки не должен был брать.
Кто из СК поведал ему?
Но этот вопрос останется без ответа.
Ведь при проведении следствия главное не выйти на самих себя.