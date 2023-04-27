$10 000 000 за глоток свободы: задержанная под Смоленском Блиновская предлагала следователю взятку

Задержание для Елены Блиновской стало неприятным сюрпризом. Она все-таки надеялась улизнуть из страны раньше, чем её хватятся следователи и была готова дорого заплатить за свою свободу. Хотя бы частичную.
Коуч и автор марафонов Елена Блиновская была задержана на КПП под Смоленском. Женщина планировала выехать в Литву, однако её вояж был прерван появлением полиции. Инфоцыганка не смогла скрыть слёз. Оно и понятно - если подтвердятся обвинения, госпоже Блиновской, которая задолжала казне 918 миллионов (за 2019-2021 годы своей деятельности), мало не покажется.
В СМИ появились подробности ночного задержания Блиновской. Коуч, оценив обстановку, сразу же предложила следователю $5 млн, а после его отказа — $10 млн. Задержанная просила не блокировать её деятельность, оставив возможность зарабатывать в Сети хотя бы до лета - она понимала, что купить свободу от уголовного дела ей вряд ли удастся, поэтому решила выцыганить хотя бы что-нибудь.
Теперь, как сообщают СМИ, помимо уже заведённых уголовных дел по ч.2 ст. 198 и п. "б" четвертой части 174.1., Блиновской светит еще одна статья о даче взятки должностному лицу. Впрочем, этой информации пока нет в официальной прессе, хотя новые подробности о жизни самой известной инфоцыганки России появляются с такой скоростью, что наверняка уже завтра будут известны дополнительные детали о задержанной.
А пока в её подмосковном коттедже в Истре, предусмотрительно переписанном на мужа, прошли обыски. Блиновской нужно было постоянно поддерживать имидж успешной женщины, поэтому никто не удивился количеству драгоценностей, сумок, обуви и одежды и специальным хранилищам для "тяжелого люкса".
Даже пустившись в бега, Елена оделась в исключительно брендовые веши. К примеру, тапки от Hermès, в которых Блиновская была в момент задержания, стоят 87 тыс. рублей. Такая же пара, но другого цвета, была обнаружена во время обыска около кровати коуча.
Коллекция сумок и драгоценностей тоже содержит редкие брендовые вещи. Так, Блиновская могла себе позволить сумки Birkin и Kelly (их общая стоимость может достигать десятков миллионов рублей). К примеру, самая дешёвая сумка Hermes стоит €8 тыс. (более 700 тыс. рублей), а аксессуаров этого бренда у инфоцыганки было много.
Понятно, почему Блиновская просила не лишать её возможности работать - придётся покрывать почти миллиардные долги. Одной продажей сумок тут не обойтись.
Впрочем, все это добро, включая дом, принадлежит мужу Блиновской. А захочет ли он впрягаться в дела жены - тот еще вопрос. Кстати, стоимость коттеджа, попавшего в кадр при обыске, эксперты по недвижимости оценивают в 300-500 млн рублей. Более точная цена зависит от размера участка, площади домишки и его внутреннего наполнения. Продать его быстро вряд ли получится - многие небедные покупатели покинули Россию, и спрос на такие особняки, да еще по высокой цене, небольшой. Продаются такие коттеджи полгода-год. И то, если повезёт.
Но Блиновская не была бы инфоцыганкой, если бы не попыталась заработать даже в такой, казалось бы, патовой ситуации. Сегодня "царица марафонов" опубликовала многозначительный пост в соцсетях и пригласила узнать подробности за небольшую мзду. Те, кто рассчитывает перемыть косточки о её задержании, наверняка будут разочарованы. Скорее всего Блиновская продолжает марафонить - по крайней мере, в техподдержке её блогов сообщили, что намеченные на 28 апреля вебинары пройдут по расписанию.
А пока некоторое время назад Блиновскую доставили в столичный СК. Допрос проходит в 2-м управлении по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики).
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После допроса суд должен будет избрать ей меру пресечения. Адвокаты надеются на домашний арест, но куча дорогого барахла в пакетах из ЦУМа и бутиков на всякий случай должна поддержать дух коуча. Впрочем, не удивимся, если она и из камеры в колонии сумеет организовать очередной марафон и облапошит еще тысячу-другую сограждан.
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На фото - 1 млн. зелени.
Тут хоть платят за какие-то мифические надежды, а вот есть сайт, где школята играют в какие-то игры, а зрители за это перечисляют им деньги. Вот они вырастут
и в блогеры...
но что ль в себя поверила? стрижёшь лохов государственных - плати за это налог. или ты считаешь всех кругом лохами, в том числ государство?
три года с конфискацией. и свободна. знала на что шла.
но ни в коем случае тапки,млять! - это зашквар. это село, блин!
я по себе скажу: боты за 20к, костюм за 60 - и все! а, ну рубаха за 2500( один хрен никто не разбирается) и часы швейцарские,механика за 100 - все!
я не могу понять этих [мат] колхозных, хоть убей. да и никто не может,
я развожу этот мир, а не этот мир меня.
А судя по озвучиваемым суммам, там не всё так просто.
Такие барыши даже Тони Роббинсу не светят.
Там, походу такие серые схемы, что мама не горюй