$10 000 000 за глоток свободы: задержанная под Смоленском Блиновская предлагала следователю взятку





В СМИ появились подробности ночного задержания Блиновской. Коуч, оценив обстановку, сразу же предложила следователю $5 млн, а после его отказа — $10 млн. Задержанная просила не блокировать её деятельность, оставив возможность зарабатывать в Сети хотя бы до лета - она понимала, что купить свободу от уголовного дела ей вряд ли удастся, поэтому решила выцыганить хотя бы что-нибудь.





Теперь, как сообщают СМИ, помимо уже заведённых уголовных дел по ч.2 ст. 198 и п. "б" четвертой части 174.1., Блиновской светит еще одна статья о даче взятки должностному лицу. Впрочем, этой информации пока нет в официальной прессе, хотя новые подробности о жизни самой известной инфоцыганки России появляются с такой скоростью, что наверняка уже завтра будут известны дополнительные детали о задержанной.



