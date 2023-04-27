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$10 000 000 за глоток свободы: задержанная под Смоленском Блиновская предлагала следователю взятку

$10 000 000 за глоток свободы: задержанная под Смоленском Блиновская предлагала следователю взятку

Автор:
27 апреля 2023 21:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СК   взятка   видео   допрос   елена блиновская   задержание   инфоцыганство   мошенничество   налоги   обыск   
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Задержание для Елены Блиновской стало неприятным сюрпризом. Она все-таки надеялась улизнуть из страны раньше, чем её хватятся следователи и была готова дорого заплатить за свою свободу. Хотя бы частичную.

Коуч и автор марафонов Елена Блиновская была задержана на КПП под Смоленском. Женщина планировала выехать в Литву, однако её вояж был прерван появлением полиции. Инфоцыганка не смогла скрыть слёз. Оно и понятно - если подтвердятся обвинения, госпоже Блиновской, которая задолжала казне 918 миллионов (за 2019-2021 годы своей деятельности), мало не покажется.



В СМИ появились подробности ночного задержания Блиновской. Коуч, оценив обстановку, сразу же предложила следователю $5 млн, а после его отказа — $10 млн. Задержанная просила не блокировать её деятельность, оставив возможность зарабатывать в Сети хотя бы до лета - она понимала, что купить свободу от уголовного дела ей вряд ли удастся, поэтому решила выцыганить хотя бы что-нибудь.


Теперь, как сообщают СМИ, помимо уже заведённых уголовных дел по ч.2 ст. 198 и п. "б" четвертой части 174.1., Блиновской светит еще одна статья о даче взятки должностному лицу. Впрочем, этой информации пока нет в официальной прессе, хотя новые подробности о жизни самой известной инфоцыганки России появляются с такой скоростью, что наверняка уже завтра будут известны дополнительные детали о задержанной.


А пока в её подмосковном коттедже в Истре, предусмотрительно переписанном на мужа, прошли обыски. Блиновской нужно было постоянно поддерживать имидж успешной женщины, поэтому никто не удивился количеству драгоценностей, сумок, обуви и одежды и специальным хранилищам для "тяжелого люкса".


Даже пустившись в бега, Елена оделась в исключительно брендовые веши. К примеру, тапки от Hermès, в которых Блиновская была в момент задержания, стоят 87 тыс. рублей. Такая же пара, но другого цвета, была обнаружена во время обыска около кровати коуча.


Коллекция сумок и драгоценностей тоже содержит редкие брендовые вещи. Так, Блиновская могла себе позволить сумки Birkin и Kelly (их общая стоимость может достигать десятков миллионов рублей). К примеру, самая дешёвая сумка Hermes стоит €8 тыс. (более 700 тыс. рублей), а аксессуаров этого бренда у инфоцыганки было много.


Понятно, почему Блиновская просила не лишать её возможности работать - придётся покрывать почти миллиардные долги. Одной продажей сумок тут не обойтись.


Впрочем, все это добро, включая дом, принадлежит мужу Блиновской. А захочет ли он впрягаться в дела жены - тот еще вопрос. Кстати, стоимость коттеджа, попавшего в кадр при обыске, эксперты по недвижимости оценивают в 300-500 млн рублей. Более точная цена зависит от размера участка, площади домишки и его внутреннего наполнения. Продать его быстро вряд ли получится - многие небедные покупатели покинули Россию, и спрос на такие особняки, да еще по высокой цене, небольшой. Продаются такие коттеджи полгода-год. И то, если повезёт.


Но Блиновская не была бы инфоцыганкой, если бы не попыталась заработать даже в такой, казалось бы, патовой ситуации. Сегодня "царица марафонов" опубликовала многозначительный пост в соцсетях и пригласила узнать подробности за небольшую мзду. Те, кто рассчитывает перемыть косточки о её задержании, наверняка будут разочарованы. Скорее всего Блиновская продолжает марафонить - по крайней мере, в техподдержке её блогов сообщили, что намеченные на 28 апреля вебинары пройдут по расписанию.


А пока некоторое время назад Блиновскую доставили в столичный СК. Допрос проходит в 2-м управлении по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики).


После допроса суд должен будет избрать ей меру пресечения. Адвокаты надеются на домашний арест, но куча дорогого барахла в пакетах из ЦУМа и бутиков на всякий случай должна поддержать дух коуча. Впрочем, не удивимся, если она и из камеры в колонии сумеет организовать очередной марафон и облапошит еще тысячу-другую сограждан.

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Метки: СК   взятка   видео   допрос   елена блиновская   задержание   инфоцыганство   мошенничество   налоги   обыск   
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24  комментария
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2k
scorpi83 Час назад
кто это такое????????
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6k
HUBLOT 12 минут назад
Ну, брехня же. Вот так, вытащила из кармана 10 млн. зелени, возьмите...
На фото - 1 млн. зелени.
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8k
Александр Маслов 36 минут назад
Если честно, можете, конечно, считать меня и архивным "производным" из неоднозначного советского прошлого, но таким беспределом (именно длительной очевидности прозрачного для определённых «государевых» структур дела), я заинтригован (в "хреновом" смысле слова)…
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13k
Kostick 38 минут назад
столько бабла, и такая тупая. за 10 лямов зелени, ну в общем вы поняли) а так ещё себе статью напедалила.
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55
Obrval 51 минуту назад
Вот всему поверю, но что бы таможенники отказались от 10 лямов зелени - ну, не верю и всё.
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31k
АнтонПолднев 53 минуты назад
Я одного не понимаю. Кругом кричат, что страна нищая и людям жрать нечего, а потом вдруг у тик токеров доходы по сто млн баксов, пенсионеры цыганкам по 24 млн отдают, это чудо десятку баксов готова запросто отдать. А ведь таких приколистов валом. Милохин в 19 уже Майбах с водителем купил. И недвижимость за границей. Так откуда в нищей стране такие деньги? Они не чиновники, не ФСБ, не МВД. Просто люди с улицы. Но им кто-то платит такие деньги? Платит. За что и кто, вот что мне интересно. И непонятно.
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2k
STRiX 55 минут назад
Вот уверен процентов на 90, никто её не посадит, откупится, отдаст не 10 лямов $ а 20, или 30, или 100, но дело замнут, помурыжат месяцок, а как интерес народа спадёт, так и её максимум под домашний арест посядят на пол годика, где она очень быстро восполнит все то, что отдаст за свободу, лохов ведь которые готовы ей бабки нести не убавится...
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17k
Александр Сучков 57 минут назад
кто эта писта? вот я- живу, работаю и всё такое и не слышал о ней! и мне- покуй на неё....
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18k
Александр Час назад
Находятся же придурки которые ей платят. Больные люди
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404
Liberman Час назад
с одной стороны - молодец она. лохов надо разводить, иначе их не научить жизни, и я не хочу видеть этот мир как в фильме "идиократия".

но что ль в себя поверила? стрижёшь лохов государственных - плати за это налог. или ты считаешь всех кругом лохами, в том числ государство?
три года с конфискацией. и свободна. знала на что шла.
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11k
kaboza Час назад
кушаю пелемешки самолепные, водочка тундра....епт ни СК ни блохеров-коучеров-дрочеров...толпы дикобразов....а кто это за макака?
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693
Сергей Час назад
ТАПКИ ЗА 90 К. Что с людьми стало?! Кто это покупает?! Кто производит?! Они что пока меня дома нет шуршат и порядок наводят?!!! Толи я дурак, Толи тапки не те ношу
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404
Liberman Сергей 58 минут назад
я те так скажу - есть определенный уровень, который ты обязан иметь: одежда италия(ручная) - телефон что-то необычное\крутое. авто - мерседесоподобное( у меня брера альфа). н так, коль ты приехал на встречу с кем то. шоб в тебе были уверенны.
но ни в коем случае тапки,млять! - это зашквар. это село, блин!
я по себе скажу: боты за 20к, костюм за 60 - и все! а, ну рубаха за 2500( один хрен никто не разбирается) и часы швейцарские,механика за 100 - все!
я не могу понять этих [мат] колхозных, хоть убей. да и никто не может,
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404
Liberman 45 минут назад
правда... у меня бот пар 7, три костюма, пиджаков отдельно 5, и часы... коплю на сабмаринер ролекс. но,блин, с этим набором - любой фейс пройдешь. бабы сами знакомятся! возможно, я себя ощущаю так, что мне пофиг на лакшери бренды, ибо я в курсе для кого это делается(для села, которое добралось до денег), для меня просто зашквар купить себе мерседес\баленсиага\эппл...
я развожу этот мир, а не этот мир меня.
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10k
Владимир Час назад
Блин я не понимаю этих людей, ну ты лярды зарабатываешь, ну заплати ты налоги....... В чем этот прикол? Не обеднеешь. Вот мне с моей копеечной зарплатой, это да напряжно. По сравнению с ними.
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