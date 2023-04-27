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Золото, бриллианты и тяжёлый люкс: СК показал кадры обыска у инфоцыганки Блиновской

Золото, бриллианты и тяжёлый люкс: СК показал кадры обыска у инфоцыганки Блиновской

Автор:
27 апреля 2023 14:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СК   видео   елена блиновская   инфоцыганство   обыск   следствие   
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При этом знаменитому "коучу международного уровня" ничего по документам не принадлежит.

Эпопея с королевой инфоцыган Еленой Блиновской, которая сегодня была задержана на границе с Белоруссией, продолжается. Следственный комитет опубликовал кадры обыска из её коттеджа в престижном посёлке в подмосковной Истре. Работы для силовиков там более чем достаточно — в одной из комнат дома Блиновской оборудовано хранилище для драгоценностей и прочих люксовых тряпок. Но ей это, конечно, не принадлежит. Всё имущество записано на мужа и родственников.

Коуч международного уровня и автор психологических онлайн-тренингов, как себя называет Блиновская, по документам владеет лишь земельным участком в Симферополе на 50 гектаров (900 тысяч рублей по кадастровой стоимости) и квартирой (58 кв. м) на Серпуховском Валу в Москве стоимостью около 60 миллионов рублей.

А что касается коттеджа в посёлке Millennium Park в Истре, где сейчас проводятся обыски, и находящееся там добро на десятки миллионов рублей, включая Lamborghini Urus, Range Rover, Maybach и мотоциклы, принадлежит его мужу.

Напомним, что Елена Блиновская прославившаяся "Марафонами желаний" и прочими психологическими тренингами, подозревается в уклонении от налогов. По данным следствия, блогерша раздробила бизнес на мелкие организации и ИП, чтобы платить налоги по упрощенной системе налогообложения, которая освобождает предпринимателей от уплаты НДФЛ и НДС. По данным СК, с 2019 по 2021 год Блиновская недоплатила в казну 918 млн рублей, при этом более 43 миллиона из них она смогла отмыть и купила на эти деньги автомобиль.

В марте этого года, когда налоговая и МВД взялись за блогершу Лерчек, подозреваемую в уклонении от налогов на сумму в 300 млн рублей, Блиновская писала, что ей бояться нечего. Ведь в отличие от других блогеров, она "ведёт учёт достойно" и платит НДС.

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Метки: СК   видео   елена блиновская   инфоцыганство   обыск   следствие   
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8  комментариев
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16k
Delhana 48 минут назад
Не, ну сколько же огромен процент конченого лошары среди населения, если с них можно настричь столько бабла.
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5k
saliamnn 2 минуты назад
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2k
Alex Полчаса назад
Жадность фраера сгубила. При таком количестве лохов, могла бы платить налоги и жить спокойно дальше.
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41k
Сергей Полчаса назад
Перевелись в России домушники, или измельчали.
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8k
Борис Карабанов 41 минуту назад
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12k
Shtoppi 44 минуты назад
теперь ждем результаты работы следаков. опыт в таких делах уже есть.
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689
GoInDown 47 минут назад
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