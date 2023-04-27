Золото, бриллианты и тяжёлый люкс: СК показал кадры обыска у инфоцыганки Блиновской

Напомним, что Елена Блиновская прославившаяся "Марафонами желаний" и прочими психологическими тренингами, подозревается в уклонении от налогов. По данным следствия, блогерша раздробила бизнес на мелкие организации и ИП, чтобы платить налоги по упрощенной системе налогообложения, которая освобождает предпринимателей от уплаты НДФЛ и НДС. По данным СК, с 2019 по 2021 год Блиновская недоплатила в казну 918 млн рублей, при этом более 43 миллиона из них она смогла отмыть и купила на эти деньги автомобиль.



В марте этого года, когда налоговая и МВД взялись за блогершу Лерчек, подозреваемую в уклонении от налогов на сумму в 300 млн рублей, Блиновская писала, что ей бояться нечего. Ведь в отличие от других блогеров, она "ведёт учёт достойно" и платит НДС.