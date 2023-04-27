Золото, бриллианты и тяжёлый люкс: СК показал кадры обыска у инфоцыганки Блиновской

При этом знаменитому "коучу международного уровня" ничего по документам не принадлежит.
Эпопея с королевой инфоцыган Еленой Блиновской, которая сегодня была задержана на границе с Белоруссией, продолжается. Следственный комитет опубликовал кадры обыска из её коттеджа в престижном посёлке в подмосковной Истре. Работы для силовиков там более чем достаточно — в одной из комнат дома Блиновской оборудовано хранилище для драгоценностей и прочих люксовых тряпок. Но ей это, конечно, не принадлежит. Всё имущество записано на мужа и родственников.
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Коуч международного уровня и автор психологических онлайн-тренингов, как себя называет Блиновская, по документам владеет лишь земельным участком в Симферополе на 50 гектаров (900 тысяч рублей по кадастровой стоимости) и квартирой (58 кв. м) на Серпуховском Валу в Москве стоимостью около 60 миллионов рублей.
А что касается коттеджа в посёлке Millennium Park в Истре, где сейчас проводятся обыски, и находящееся там добро на десятки миллионов рублей, включая Lamborghini Urus, Range Rover, Maybach и мотоциклы, принадлежит его мужу.
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Напомним, что Елена Блиновская прославившаяся "Марафонами желаний" и прочими психологическими тренингами, подозревается в уклонении от налогов. По данным следствия, блогерша раздробила бизнес на мелкие организации и ИП, чтобы платить налоги по упрощенной системе налогообложения, которая освобождает предпринимателей от уплаты НДФЛ и НДС. По данным СК, с 2019 по 2021 год Блиновская недоплатила в казну 918 млн рублей, при этом более 43 миллиона из них она смогла отмыть и купила на эти деньги автомобиль.
В марте этого года, когда налоговая и МВД взялись за блогершу Лерчек, подозреваемую в уклонении от налогов на сумму в 300 млн рублей, Блиновская писала, что ей бояться нечего. Ведь в отличие от других блогеров, она "ведёт учёт достойно" и платит НДС.
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