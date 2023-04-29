FISHKINET
Сообщество Юмор 16845 постов • 3559 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
«Марафон желаний» от СК РФ: мемы и приколы по поводу ареста Блиновской

«Марафон желаний» от СК РФ: мемы и приколы по поводу ареста Блиновской

Автор:
29 апреля 2023 16:11
Сообщество : Юмор
Метки: Блиновская   Мемы   Приколы   Юмор   арест   елена блиновская   задержание   реакция соцсетей   соцсети   
1014
16

В сети не утихает тема задержания известного блогера и предпринимателя Елены Блиновской. В этой подборке собраны все самые смешные и актуальные мемы, а также - неоднозначная реакция пользователей социальных сетей.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Блиновская   Мемы   Приколы   Юмор   арест   елена блиновская   задержание   реакция соцсетей   соцсети   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Ego sum qui sum 59 минут назад
узнал о ее существовании вчера, кто те люди что несут ей деньги?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
35k
Опаньки Полчаса назад
лярд чисто налогами... жесть какие там бабки крутятся ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Teodor 43 минуты назад
Ниасилил - херня. Чего больше в этих мемчиках - зависти или радости от "торжества справедливости"? Вот то-то. А она если и получит реальный срок, то один хрен до старости себя обеспечила... Конфискация? Хм... руки коротки. Можете минусить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
кошка бобик 52 минуты назад
Мне эта курица не интересна , но меня радует что сейчас уходит время "светских львиц" пyсть делом займется - полы помоет или постирает....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

94703



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 апреля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 апреля
Нестандартный карьерный рост актёра Игоря Жижикина
Нестандартный карьерный рост актёра Игоря Жижикина
Набирающие популярность в сообществах
Прощаемся с Windows 10: вышло последнее обновление
Прощаемся с Windows 10: вышло последнее обновление
Почему новый Москвич 3 стоит в два раза дороже китайского оригинала?
Почему новый Москвич 3 стоит в два раза дороже китайского оригинала?
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вдруг всё действительно так?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#интересно#подборка#аварии#Мемы#авто аварии#актеры#девушки
#Юмор#интересное#автомобили#США#кино#дтп#Приколы#природа#красота#дети
#Прикол#животные#история#автомир#новости#картинки#соцсети#кот#голливуд#забавно
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек "Это не Спарта!": в соцсетях снова обсуждают речь президента "Это не Спарта!": в соцсетях снова обсуждают речь президента 25 убойных комментариев, без которых посты не были бы такими интересными 25 убойных комментариев, без которых посты не были бы такими интересными "Комменты - огонь!": 20 постов с убойными комментариями "Комменты - огонь!": 20 постов с убойными комментариями Губернатор Беглов посетил роддом и стал героем мемов Губернатор Беглов посетил роддом и стал героем мемов "Наташ, ты спишь?": подборка мемов с котиками Наташи, которые осуждают, но не сдаются "Наташ, ты спишь?": подборка мемов с котиками Наташи, которые осуждают, но не сдаются

На что жалуетесь?

Вернуться