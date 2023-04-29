«Марафон желаний» от СК РФ: мемы и приколы по поводу ареста Блиновской

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В сети не утихает тема задержания известного блогера и предпринимателя Елены Блиновской. В этой подборке собраны все самые смешные и актуальные мемы, а также - неоднозначная реакция пользователей социальных сетей.
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