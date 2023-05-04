Фанатка «Короля и Шута» сфотографировалась на могиле Михаила Горшенева в одних стрингах и как следует «влетела»

Хотя сама утверждает, что «он бы такой поступок не осудил».
Блогерша из Белоруссии пробралась ночью на Богословское кладбище в Питере и устроила игривую фотосессию - в трусах и розовом полушубке.
Зачем она это сделала - большой вопрос. Она на него так и не ответила, лишь заметила, что Горшок бы такой поступок не осудил. Ну а поклонники группы считают иначе: они создали петицию с требованием наказать бесстыжую фанатку, она набрала уже 1200 подписей.
С поклонниками солидарна и вдова Михаила - она посчитала, что девушка осквернили могилу Горшенева и написала заявление в полицию.
За 10 лет такое я вижу в первый раз. Такие вещи. Дикость вообще. Не к тому человеку пошла пиариться, у нее не получится ничего. Я написала заявление в полицию и попросила разобраться по этому делу. Я считаю, это осквернение. Пусть дальше буква закона разбирается. Девочку нужно наказать.
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Просто всякие дарасы решили попиариться на этом.
- Это не православнутые, это фанаты певца-наркомана беспокоятся.
- Ну, я и говорю, за такое кощунство надо как следует наказывать!
Я думаю это левые от его творчества люди решили нажиться.