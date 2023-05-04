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Фанатка «Короля и Шута» сфотографировалась на могиле Михаила Горшенева в одних стрингах и как следует «влетела»

Фанатка «Короля и Шута» сфотографировалась на могиле Михаила Горшенева в одних стрингах и как следует «влетела»

Автор:
04 мая 2023 14:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: КиШ   Михаил Горшенев   горшок   кородь и шут   могила   осквернение   фанатка   фотосессия   
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Хотя сама утверждает, что «он бы такой поступок не осудил».

Блогерша из Белоруссии пробралась ночью на Богословское кладбище в Питере и устроила игривую фотосессию - в трусах и розовом полушубке.

Зачем она это сделала - большой вопрос. Она на него так и не ответила, лишь заметила, что Горшок бы такой поступок не осудил. Ну а поклонники группы считают иначе: они создали петицию с требованием наказать бесстыжую фанатку, она набрала уже 1200 подписей.

С поклонниками солидарна и вдова Михаила - она посчитала, что девушка осквернили могилу Горшенева и написала заявление в полицию.

За 10 лет такое я вижу в первый раз. Такие вещи.  Дикость вообще. Не к тому человеку пошла пиариться, у нее не получится ничего. Я написала заявление в полицию и попросила разобраться по этому делу. Я считаю, это осквернение. Пусть дальше буква закона разбирается. Девочку нужно наказать.

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Метки: КиШ   Михаил Горшенев   горшок   кородь и шут   могила   осквернение   фанатка   фотосессия   
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14  комментариев
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174
RDV Час назад
Я думаю Горшок бы не был против))
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31k
Slonyash 4 минуты назад
И как людям без мозгов живется то на свете...
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20k
nobody® 5 минут назад
Подношения же разные бывают. Кому попить-поесть, а кому и выпить. Тут вот бабу...
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776
Николай 7 минут назад
Просил же человек развеять его прах, чтобы такой фигни не было.
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5k
fin4all 8 минут назад
Кто еще зашёл, посмотреть фото в стрингах?
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13
Валера Петров 12 минут назад
Горшок был бы только за.
Просто всякие дарасы решили попиариться на этом.
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10k
Бритва 24 минуты назад
Горшок бы осудил. За нелепые татуировки.
А потом наказал.
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11k
kaboza Полчаса назад
Интнресно, еслибы я хХЪем ей по щам долбил в майке КиШ...
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11k
kaboza Полчаса назад
Дело даже не на каком погосте такую [мат] исполнять, родителей ее телефоны в студию...
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8k
Борис Карабанов 54 минуты назад
- Ой, а чё это опять так чуйства православнутых оскорбились? Она же просто сфоткалась и никакого ущерба не нанесла.
- Это не православнутые, это фанаты певца-наркомана беспокоятся.
- Ну, я и говорю, за такое кощунство надо как следует наказывать!
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13
Валера Петров Борис Карабанов 11 минут назад
ну [мат] это надо было бы быть дебилом, любя песни Горшка - осуждать произошедшее.
Я думаю это левые от его творчества люди решили нажиться.
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5k
alex Час назад
ебобо
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August

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