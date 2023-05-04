Фанатка «Короля и Шута» сфотографировалась на могиле Михаила Горшенева в одних стрингах и как следует «влетела»

Зачем она это сделала - большой вопрос. Она на него так и не ответила, лишь заметила, что Горшок бы такой поступок не осудил. Ну а поклонники группы считают иначе: они создали петицию с требованием наказать бесстыжую фанатку, она набрала уже 1200 подписей.

С поклонниками солидарна и вдова Михаила - она посчитала, что девушка осквернили могилу Горшенева и написала заявление в полицию.