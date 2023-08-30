Мама Горшка из «Короля и Шута» пригласила фанаток в квартиру и показала вещи сына

Юные поклонницы панк-рок-группы «Король и Шут» случайно встретили в метро маму Михаила Горшенёва (Горшка). Женщина мило пообщалась с девушками и пригласила их в квартиру музыканта на Ржевке.
Фанаты «Короля и Шута» пересматривают видео девушки с никнеймом annet007q, которой улыбнулась удача попасть в квартиру фронтмена группы Михаила Горшенёва. Девушка вместе с подругой встретила в метро маму Горшка Татьяну Горшенёву – по словам annet007q, после совместного фото женщина пригласила поклонниц на Ржевку (район Санкт-Петербурга, где родители Горшка получили квартиру в 80-е годы)
Татьяна Горшенёва показала фанаткам альбом с фотографиями сына, свидетельство о рождении и памятную медаль, которую вручают после рождения ребёнка в Ленинградской области. Квартира напоминала музей музыканта – комната Горшка была полностью увешана картинами с его портретами и памятными снимками.
Девушкам удалось увидеть одежду Горшка – рубашку с нашивкой панк-группы Ramones.
У Татьяны Горшенёвой сохранился диплом сына с единственной четвёркой по истории. По остальным предметам музыкант получил «удовлетворительно».
В комнате были расставлены фото маленького Михаила, кажется, вместе с братом Алексеем Горшенёвым.
Татьяна Горшенёва накормила девушек обедом и подарила каждой снимки с музыкантом.
За пару дней видео набрало более миллиона просмотров. Девушки, по их словам, встретили Татьяну Горшенёву случайно – перепутав ветку метро по дороге в гостиницу.
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