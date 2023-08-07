День «Горшка»: 50 лет со дня рождения лидера «Короля и Шута»

19 июля 2023 года исполнилось десять лет, как ушёл из жизни у себя дома в Санкт-Петербурге лидер и один из основателей панк-группы "Король и Шут" Михаил Горшенёв. Рокер, который очень часто в своих интервью пророчил, что не доживёт до 40 лет, действительно не дотянул до этой круглой даты чуть меньше месяца.

А весной этого года на широкий экран вышел сериал о культовой панк-группе "Король и Шут", который стал самым обсуждаемым проектом в сезоне. Крики "панки, хой", песни под гитару, романтика 90-х, подворотни и полные стадионы.

Панки-сказочники напомнили о себе в ещё одной сказке, но уже о самих себе - экранизации истории группы "КиШ" от создания до распада, где Горшок-Шут предстаёт в образе борющегося с внутренними демонами творца и Князя-Короля, который пытается ему помочь.

"Жизнь" вспоминает Михаила Горшенёва - Горшка из группы "Король и Шут".

Непанковская родословная

У главного панка страны, оказывается, совсем не панковская родословная. Мать Михаила Горшенёва Татьяна окончила Петрозаводскую консерваторию, всю жизнь она обучала детей музыке - в школе, в детском саду, в детдоме. А его отец — майор пограничных войск Юрий Горшенёв - и дома соблюдал военную дисциплину.

Как написал в своей книге "Грешники" Илья Стогов, порядки в семье Горшенёвых были очень строгие, глава семьи пользовался непререкаемым авторитетом, а маленький Михаил даже не представлял, что может быть как-то по-другому.