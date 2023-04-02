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В Бразилии могильщики услышали крики на кладбище и обнаружили заживо похороненную женщину

В Бразилии могильщики услышали крики на кладбище и обнаружили заживо похороненную женщину

Автор:
02 апреля 2023 08:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   заживо похороненная   клабдище   люди   могила   могильщики   фото   
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На кладбище Cemiterio Municipal в муниципалитете Бразилии Висконди-ду-Риу-Бранку спасли похороненную заживо 36-летнюю женщину.

Замурованную в гробнице женщину нашли могильщики. Они услышали крики о помощи и, обнаружив пострадавшую, вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, освободили пострадавшую. Позже она была доставлена в местную больницу для лечения травм головы.

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Женщина рассказала, что двое неизвестных мужчин в масках привели ее на кладбище, избили и загнали в гробницу. Затем они замуровали выход кирпичами и цементом.

По версии военной полиции, пострадавшая занималась распространением наркотиков и стала жертвой преступников после того, как их потеряла. Сотрудники гражданской полиции назвали другой мотив преступления. По их версии, причиной нападения был конфликт из-за огнестрельного оружия.

Утверждается, что личности преступников уже установлены. Пока неизвестно, сколько времени женщина провела в гробнице.

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Метки: в мире   заживо похороненная   клабдище   люди   могила   могильщики   фото   
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4  комментария
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alex 48 минут назад
вот за каким адок удалили? теперь ленту крутишь... без него развлекательнее не стало
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Валерий 16 минут назад
да-а-а-а, весело там у них...
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11k
Shtoppi Полчаса назад
какие-то непрофессионалы работали. прежде чем прятать тело, его нужно сделать мертвым.
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Опиум для народа Час назад
Тот момент, когда экономишь на звукоизоляции...
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Terracotka

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