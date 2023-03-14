Секреты Ганнибала: упоминание о первом в истории биологическом оружии

Упоминания о военной хитрости Барки есть в трудах таких римских историков как Фронтин и Корнелий Непот. Когда Карфаген был побеждён римлянами во Второй Пунической войне, то Ганнибал после долгих скитаний отыскал наконец для себя приют в царстве Вифия.

Его правитель Прусий в то время враждовал с соседним правителем Эвменом. И решил задействовать талант известного военного и поставил его во главе своего флота. Тот был значительно меньше по сравнению с флотом Эвмена и заранее обречён на разгром.