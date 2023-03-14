Секреты Ганнибала: упоминание о первом в истории биологическом оружии

Эти опасные и загадочные существа вызывают у большинства глубинный древний страх.
И не зря, ведь безопасных среди змей не так много. Одни убивают ядом, другие душат силой своего тела. А ещё эти пресмыкающиеся – одни из первых зафиксированных видов биологического оружия. Использовать которое придумал находчивый военный деятель древности Ганнибал Барка.
Карфагенянин вообще славился нестандартным подходом к реализации военных операций, что позволяло ему одерживать победы в ситуациях, заранее обречённых на неудачу.
Упоминания о военной хитрости Барки есть в трудах таких римских историков как Фронтин и Корнелий Непот. Когда Карфаген был побеждён римлянами во Второй Пунической войне, то Ганнибал после долгих скитаний отыскал наконец для себя приют в царстве Вифия.
Его правитель Прусий в то время враждовал с соседним правителем Эвменом. И решил задействовать талант известного военного и поставил его во главе своего флота. Тот был значительно меньше по сравнению с флотом Эвмена и заранее обречён на разгром.
Ганнибал рассудил, что надо сразу обезглавить флотилию – ликвидировать пергамского правителя Эвмена. А чтобы выяснить, на каком именно корабле тот будет находиться, Барка решил прибегнуть к хитрости: практически перед началом боя отправил к царю посла с якобы важным посланием. И снабдил приметным блестящим жезлом. Что может быть важнее победы? Видимо, письмо содержало предложение капитуляции или хотя бы перемирия. Поэтому противник доставил посла на корабль, а тот просигнализировал о нужной точке, подняв приметный жезл вверх.
Письмо оказалось ерундовым. Но никому тогда не пришло в голову, что это была уловка и отвлекающий манёвр. А для гарантированной победы Ганнибал решил одолеть врагов при помощи биологического оружия:
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бросать на неприятельские корабли глиняные сосуды, полные змей;
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страх перед змеями будет мешать солдатам сражаться и выполнять корабельную службу.
Сотни глиняных горшков заранее наполнили змеями. Когда такие «бомбы» начнут разбиваться, и перед взором удивлённых врагов предстанут полчища ядовитых гадов, деморализация, паника и сумятица гарантированы.
Когда вся флотилия ринулась на корабль царя, тот растерялся и ретировался. Правитель спрятался на берегу. Но лишился возможности руководить сражением. Но численное превосходство оставалось на стороне пергамского флота. И когда корабли приблизились на максимально близкое расстояние, в их сторону полетели начинённые змеями горшки.
Сначала пергамцы хохотали: неужели враги такие идиоты, что пытаются запугать их глиняными сосудами? Но когда из осколков и черепков стали появляться шипящие создания, отнюдь не обрадованные ни заточением, ни вынужденным перелётом, началась паника.
Воины суетились, бегали в попытке спрятаться. Некоторые прыгали в воду, спасаясь от ядовитых змей. Часть совершенно целых кораблей была брошена и попала в руки хитроумного полководца. Остаток флота ретировался в Пергам, вернувшись домой с позором, а не победой.
Так Ганнибал одержал очередную блестящую победу при численном меньшинстве, а сражение осталось в истории как необычный случай применения биологического оружия.
Источник:
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римляне к примеру использовали свиней : обмазывали их смолой и поджигали
индейцы южной америки использовали яд животных
в средние века закидывали крепости противника из требушетов частями зараженных животных
А то так и конницу, в биологическое оружие записать можно.
И слонов боевых.