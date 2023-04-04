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В поисках ковра: домашние фотосессии девушек, но уже без ворса

В поисках ковра: домашние фотосессии девушек, но уже без ворса

Автор:
04 апреля 2023 14:35
Метки: Юмор   девушки   ковёр   красота   уют   фотосессия   
2638
17

Удивительное дело - куда-то резко пропали фотографии девушек из хрущевок на фоне ковров. Уют сегодня не в моде? Или на это есть какая-то более веская причина?

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Источник:

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Метки: Юмор   девушки   ковёр   красота   уют   фотосессия   
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16  комментариев
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292
Guilty Pleasure 2 часа назад
чо вам эти ковры сдались? Создают прекрасную акустику в помещении
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4k
Leonid 36 минут назад
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15k
sonic24a 52 минуты назад
не молодые какие-то
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1k
Max Час назад
Розетка кстати криво приделана.
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1k
Max Час назад
Плинтус на одной из фоток колхозно приделан. Еще бы болтами м25 закрепили. А на другой рисунок обоев в сочетании с рисунком линолиума режет глаз.
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5k
Epmak Час назад
да норм девки ,ковер .это в прошлом .
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24k
Михаил Сметанкин Час назад
Эх, щас бы ковер почистить...
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26k
Serg2001 Час назад
Если что, я за №8 голосую... )
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18k
Александр 2 часа назад
Розетки в кадре аффтару уже мешают.
Посмотреть бы на фотки ТСа, на фоне чего этот прыщавый школьник фоткался.
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8k
Аргуша 2 часа назад
Здарова, Стасян! Как там Канада поживает? Продолжаешь ли как прежде под хвост долбиться?
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13k
котегRUS 2 часа назад
ни на одну не дрогнул...((
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6k
sedoisever 2 часа назад
Что сегодня изменилось? Ковролина в квартирах нет?
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4k
Старичок 2 часа назад
а ковры то никуда и не делись.
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