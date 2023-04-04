В поисках ковра: домашние фотосессии девушек, но уже без ворса

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Удивительное дело - куда-то резко пропали фотографии девушек из хрущевок на фоне ковров. Уют сегодня не в моде? Или на это есть какая-то более веская причина?
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8. Вот они - те самые девушки на фоне ковров. Почти все эти снимки из далёких нулевых. Сегодня всё изменилось
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