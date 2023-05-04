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Названия, которые могли придумать только наши люди

Названия, которые могли придумать только наши люди

Автор:
04 мая 2023 11:03
Сообщество : Юмор
Метки: бизнес   вывеска   название   нейминг   продажи   смешное название   
1609
15

Выделиться на рынке можно не только оригинальным продуктом, но и говорящим названием. Так потенциальный потребитель хотя бы заметить выеску, посмеётся, может, даже зайдёт и что-то купит. Перед вами шедевры, собранные со всех уголков интернета.

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Метки: бизнес   вывеска   название   нейминг   продажи   смешное название   
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5  комментариев
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1k
Мария Коненкова 59 минут назад
Вот - лучший креатив! Всегда восхищаюсь))
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2k
Digektor 18 секунд назад
13 надо читать сверху вниз: Мудадалал. Хозяин, видимо... :)
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1k
Kra 11 минут назад
Вот это честно, я считаю


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6k
sedoisever 17 минут назад
Доя французского "Сосьете женераль" название придумали "наши люди"? Круто.
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13k
Кот Скрипалей 23 минуты назад
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