Названия, которые могли придумать только наши люди

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Выделиться на рынке можно не только оригинальным продуктом, но и говорящим названием. Так потенциальный потребитель хотя бы заметить выеску, посмеётся, может, даже зайдёт и что-то купит. Перед вами шедевры, собранные со всех уголков интернета.
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