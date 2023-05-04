Как и для чего в Японии делают муляжи еды

Они выглядят безумно аппетитно, однако есть их нельзя.
В любом японском кафе или магазинчике, где продают еду на вынос, вы обязательно увидите аппетитные блюда, вот только вкус у них… пластиковый.
Эти тарелочки, от которых моментально просыпается аппетит, называются сампуру. В Японии создание таких муляжей еды превратили в настоящее искусство. Сампуру впервые придумали в 1920-х годах для владельцев кафе, и их задача была весьма простой — демонстрировать блюдо клиенту во всей красе. Изначально сампуру делали из воска, но потом перешли на пластик, так как он был более прочным и долговечным.
Пластик сделать аппетитным не так-то просто, качественные муляжи создают самые талантливые мастера. Сампуру получаются такими правдоподобными, так как каждый макет до сих пор изготавливается вручную. Мастера отливают все ингредиенты в специальных формах, раскрашивают их, прорисовывая все до мельчайшей детали, и только потом собирают блюдо. Автор видеоролика предлагает понаблюдать за этой тонкой работой, от которой у вас наверняка проснется аппетит.
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Самое удивительное, что принесенная еда была в точности похожа на витринный образец.