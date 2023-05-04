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Как и для чего в Японии делают муляжи еды

Как и для чего в Японии делают муляжи еды

Автор:
04 мая 2023 09:26
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Япония   видео   интересно   муляж   фото   
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Они выглядят безумно аппетитно, однако есть их нельзя.

В любом японском кафе или магазинчике, где продают еду на вынос, вы обязательно увидите аппетитные блюда, вот только вкус у них… пластиковый.

Эти тарелочки, от которых моментально просыпается аппетит, называются сампуру. В Японии создание таких муляжей еды превратили в настоящее искусство. Сампуру впервые придумали в 1920-х годах для владельцев кафе, и их задача была весьма простой — демонстрировать блюдо клиенту во всей красе. Изначально сампуру делали из воска, но потом перешли на пластик, так как он был более прочным и долговечным.

Пластик сделать аппетитным не так-то просто, качественные муляжи создают самые талантливые мастера. Сампуру получаются такими правдоподобными, так как каждый макет до сих пор изготавливается вручную. Мастера отливают все ингредиенты в специальных формах, раскрашивают их, прорисовывая все до мельчайшей детали, и только потом собирают блюдо. Автор видеоролика предлагает понаблюдать за этой тонкой работой, от которой у вас наверняка проснется аппетит.


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Метки: Еда   Япония   видео   интересно   муляж   фото   
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2  комментария
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7k
newegg 52 минуты назад
Подобные муляжи много раз выручали. Вне туристических районов мало кто говорит по-английски, так что звали официанта к витрине и показывали заказ.
Самое удивительное, что принесенная еда была в точности похожа на витринный образец.
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18k
Вася 48 минут назад
пфф.. заморачиваться с пластмассой.. у нас проще, повесь такой натюрморт и аппетит как будто бы быка съесть хочется
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