Как японцы готовят десерт моти

Японская кухня полна необычных блюд. Одним из них является диковинный десерт моти.
В последние годы набирает популярность десерт из Японии — моти. Это круглые шарики из рисового теста со сладкими начинками и разными вкусами. Однако на самом деле моти — это не совсем десерт, это основа для многих блюд. Причем, весьма опасная: неопытный повар может получить травмы во время его приготовления.
На самом деле эти сладкие шарики называются дайфукумоти, а моти — это название теста, приготовленного из риса. Собственно, из моти делают не только сладости: его добавляют в супы, моти становится основой для сытных блюд, а также из него делают лепешки, которые традиционно едят в Новый год. Из этого теста даже готовят сыр, точнее его аналог, в котором нет лактозы. Процесс приготовления моти сравним с настоящим искусством, которым могут овладеть не все.
Для приготовления моти используют особый сорт риса. Крупа должна быть с высоким содержанием клейковины: после термической обработки она становится липкой и плотной. Затем начинается самое интересное: рис помещают в специальную ступу из дерева и начинают толочь огромным молотом. Обычно работают в паре: один человек смачивает тесто, другой бьет по нему молотом. Эти действия требуют особой сноровки и напоминают какое-то боевое искусство: повара даже кричат при работе с молотом.
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Каждый удар молотом должен быть четким, ведь в противном случае можно нанести травмы своему коллеге. После того, как тесто хорошенько отбили, из него делают различные блюда. На видео запечатлен этот процесс, и в конце из теста получают сладкие дайфукумоти, которые любят не только в Японии, но и за пределами Страны восходящего солнца.
Конечно, в наши дни появилось современное оборудование для приготовления моти, и даже в Японии не везде это тесто делают в ступе.
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Нам навязывают, что всё чужое- это высшее совершенство, хотя, это далеко не всегда так.
Сами дайфукумоти очень на любителя, особенно традиционные с соевой начинкой.
Для меня брауни предпочтительней.