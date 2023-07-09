Как японцы готовят десерт моти

Каждый удар молотом должен быть четким, ведь в противном случае можно нанести травмы своему коллеге. После того, как тесто хорошенько отбили, из него делают различные блюда. На видео запечатлен этот процесс, и в конце из теста получают сладкие дайфукумоти, которые любят не только в Японии, но и за пределами Страны восходящего солнца.

Конечно, в наши дни появилось современное оборудование для приготовления моти, и даже в Японии не везде это тесто делают в ступе.