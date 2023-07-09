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Как японцы готовят десерт моти

Как японцы готовят десерт моти

Автор:
09 июля 2023 09:11
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Япония   в мире   интересно   моти   
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Японская кухня полна необычных блюд. Одним из них является диковинный десерт моти.

В последние годы набирает популярность десерт из Японии — моти. Это круглые шарики из рисового теста со сладкими начинками и разными вкусами. Однако на самом деле моти — это не совсем десерт, это основа для многих блюд. Причем, весьма опасная: неопытный повар может получить травмы во время его приготовления.

На самом деле эти сладкие шарики называются дайфукумоти, а моти — это название теста, приготовленного из риса. Собственно, из моти делают не только сладости: его добавляют в супы, моти становится основой для сытных блюд, а также из него делают лепешки, которые традиционно едят в Новый год. Из этого теста даже готовят сыр, точнее его аналог, в котором нет лактозы. Процесс приготовления моти сравним с настоящим искусством, которым могут овладеть не все.

Для приготовления моти используют особый сорт риса. Крупа должна быть с высоким содержанием клейковины: после термической обработки она становится липкой и плотной. Затем начинается самое интересное: рис помещают в специальную ступу из дерева и начинают толочь огромным молотом. Обычно работают в паре: один человек смачивает тесто, другой бьет по нему молотом. Эти действия требуют особой сноровки и напоминают какое-то боевое искусство: повара даже кричат при работе с молотом.

Каждый удар молотом должен быть четким, ведь в противном случае можно нанести травмы своему коллеге. После того, как тесто хорошенько отбили, из него делают различные блюда. На видео запечатлен этот процесс, и в конце из теста получают сладкие дайфукумоти, которые любят не только в Японии, но и за пределами Страны восходящего солнца.

Конечно, в наши дни появилось современное оборудование для приготовления моти, и даже в Японии не везде это тесто делают в ступе.

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Метки: Видео   Еда   Япония   в мире   интересно   моти   
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11  комментариев
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13k
Kostick 8 часов назад
цирк, дабы наболтать ценник. 122% в подсобке стоит агрегат, который основную массу того теста готовит.
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5k
Ал Ри Час назад
Пробовал эту японскую "сладость". Ничего особенного, только цена.
Нам навязывают, что всё чужое- это высшее совершенство, хотя, это далеко не всегда так.
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2k
Владимир 2 часа назад
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3k
Anton 5 часов назад
Пока дубасили и постоянно орали ,заплевали всё это по пути!
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9k
uehl 6 часов назад
В видео какое-то говно показушное.
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1k
Уходим отсюда 6 часов назад
хэй хай хэй хай хэй хай хэй хай х*й
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272
алекс 7 часов назад
А пирожков нет? Ну просто наших пирожков с вишней или там яблоками, с жаренным луком, или уж на худой конец с мясом и луком, с картошкой. А?!
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7k
newegg 7 часов назад
Может раньше действительно так делали, но сегодня это развлекуха для школьников и туристов.
Сами дайфукумоти очень на любителя, особенно традиционные с соевой начинкой.
Для меня брауни предпочтительней.

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128k
Игорь 8 часов назад
Всегда знал что японцы ещё те извращенцы.
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Dobriy drug

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