Как в Японии построили аэропорт прямо посреди моря

Сегодня искусственные острова уже не кажутся вещью из области фантастики. Но шестьдесят лет назад такая идея могла показаться безумным вымыслом. Однако появилась она у японских инженеров, и японцы не были бы японцами, если бы не смогли ее претворить в жизнь. Спустя три десятилетия, когда еще Дубай был ближе к рыбацкой деревушке, чем к мегаполису будущего, а о знаменитой Палм-Джумейре даже и не думали, в Японии появился искусственный остров. И это был не просто остров: на нем отстроили аэропорт, который принимал самолеты круглосуточно, до сих пор он попадает в рейтинги самых лучших аэропортов планеты.