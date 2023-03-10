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Как в Японии построили аэропорт прямо посреди моря

Как в Японии построили аэропорт прямо посреди моря

Автор:
10 марта 2023 09:48
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Япония   аэропорт   видео   интересно   море   стройка   фото   
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Планы строительства появились еще в 1960-х годах, и японцы не были бы японцами, если бы не реализовали проект.

Сегодня искусственные острова уже не кажутся вещью из области фантастики. Но шестьдесят лет назад такая идея могла показаться безумным вымыслом. Однако появилась она у японских инженеров, и японцы не были бы японцами, если бы не смогли ее претворить в жизнь. Спустя три десятилетия, когда еще Дубай был ближе к рыбацкой деревушке, чем к мегаполису будущего, а о знаменитой Палм-Джумейре даже и не думали, в Японии появился искусственный остров. И это был не просто остров: на нем отстроили аэропорт, который принимал самолеты круглосуточно, до сих пор он попадает в рейтинги самых лучших аэропортов планеты.

В 1960-х годах в городе Осака был аэропорт, но так как город рос, небольшая воздушная гавань не справлялась с объемом пассажиропотока. К тому же аэропорт располагался прямо в городе и был застроен жилыми кварталами. Местные жители активно выступали против его расширения, поэтому власти решили построить аэропорт в отдалении от города. Однако сказать проще, чем сделать, ведь главная проблема Японии — острая нехватка земли. Найти подходящий участок для строительства оказалось непросто, и именно по этой причине решено было сажать самолеты прямо в море.

Для строительства аэропорта выбрали, пожалуй, самое неординарное место — Осакский залив. В 1960-х годах идея построить целый остров посреди моря казалась гениальной и безумной одновременно, но японцы разрабатывали свой план двадцать лет. Автор видеоролика рассказывает, как же им удалось создать искусственный остров и отстроить на нем воздушную гавань, которая в наши дни обслуживает 25 млн человек в год.


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Метки: Япония   аэропорт   видео   интересно   море   стройка   фото   
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1  комментарий
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ChePaev 49 минут назад
численность населения Японии равна почти численности населения РФ)) (126 млн против 146 млн) на таких площадях территорий, поэтому и отвоевывают у моря они сушу, отсыпая себе искусственные острова.
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