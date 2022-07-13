Дайкон - почему его так любят японцы и едят почти каждый день

Да и исследования японских ученых показали, что генетически японский дайкон сильно отличается от европейских и непальских, чем-то близок к южнокитайским, но все же другой. В Университет Тохоку проанализировали и опубликовали геномную информацию о 500 сортах дайкона со всего мира, согласно которой, каждый вид разделен на 4 группы, и японский дайкон образует свою собственную.

Что касается местных японских видов дайкона, то, говорят, что в 1980 году по всей стране было зарегистрировано 110 разновидностей.