Дайкон - почему его так любят японцы и едят почти каждый день

Японцы обожают дайкон - длинную белую редьку, выращивают ее на своих огородах и, наверное, не ошибусь, если скажу, что едят каждый день. В магазинах бросается в глаза, что белые корнеплоды торчат почти из каждой продуктовой корзинки.
Японцы утверждают, что дайкон очень полезен и необыкновенно вкусен.
С древних времен по всей стране выращивали уникальные местные сорта разной остроты, формы и размера. И сейчас - это самый производимый овощ в Японии.
В основном, распространен сладкий и сочный дайкон с зеленоватой "шейкой" - частью, расположенной ближе к листьям. Она читается более сладкой и идеально подходит для салатов, а часть, которая ближе к кончику - более острая, поэтому чаще используется для приправ и солений. Середина корнеплода хороша для приготовления на медленном огне таких блюд как оден и "фурофуки дайкон" (отварной).
Кроме того, листья японской редьки тоже очень вкусны и богаты питательными веществами. Их рекомендуется мелко нарезать и приготовить салат, добавить при варке в мисо-суп, а еще лучше: обжарить в кунжутном масле, приправить хлопьями бонито, соевым соусом и выложить сверху на рис.
В листьях дайкона содержится много питательных веществ, например, β-каротин, которого мало в самом корнеплоде.
Зелень редьки японцы еще и маринуют, а также используют для получения сока, который содержит много витамина А, витамина С и амилазы - фермента, расщепляющего крахмал.
Так что, не выбрасывайте листья! Они очень полезны и вкусны -
не зря же японцы так любят у дайкона и вершки, и корешки!
Отличается ли японский дайкон от нашего?
Дайкон, редька (научное название: Raphanus sativus var. Hortensis) - многолетнее травянистое растение рода Крестоцветная редька. Произрастает в Средиземноморье и Центральной Азии. В Японии, Китае, Европе и других регионах корнеплоды и листья широко используются в пищу, а из семян извлекается масло.
Считается, что в Японии выращивается самый крупный дайкон, самый тяжелый и длинный в мире!
Кроме того, дайкон - незаменимый овощ на японском столе, существует огромное множество способов его подачи и приготовления: едят и сырым, и вареным, и тушеным и маринованным.
Для хранения сушат или маринуют.
Свежий дайкон трут на терке и подают к жареным и жирным блюдам, к темпуре.
Очень популярен тушеный дайкон. Кладут кружочки редьки и в одэн*. Таро считает, что именно в одэне дайкон самый вкусный!
(Одэн* состоит из разных продуктов: дайкон, вареные яйца, конняку, тофу, рыбные и мясные фрикадельки, - всё тушится в горшочке в бульоне-dashi c соевым соусом. Едят с японской горчицей - karashi).
На дайконе, нарезанным тончайшей соломкой, подают свежие кусочки рыбы (sashimi).
Едят с ним жирную рыбу, запеченную на гриле.
Кроме того, японцы считают дайкон лекарственным растением, так как он содержит пищеварительные ферменты и обладает антитромботическим (препятствует образованию тромбов) и детоксицирующим (избавляет организм от токсинов) действием. Сок дайкона принимают как отхаркивающее средство, лечат заболевания желудка.
В народной японской медицине дайкон известен как лекарство от ожирения. (Необходима консультация врача).
Считается, что в Японию эта редька попала из Китая (японцы смеются: "Ну всё в Японию попало из Китая - всё, что растет, бегает, ползает и летает, а до этого, видимо, в Японии была голая земля!"), название происходит от древнекитайского иероглифа, обозначающего "большой корень".
Но японцы утверждают, что на их островах это растение "своё", оно отличается от других заморских и китайских видов.
Да и исследования японских ученых показали, что генетически японский дайкон сильно отличается от европейских и непальских, чем-то близок к южнокитайским, но все же другой. В Университет Тохоку проанализировали и опубликовали геномную информацию о 500 сортах дайкона со всего мира, согласно которой, каждый вид разделен на 4 группы, и японский дайкон образует свою собственную.
Что касается местных японских видов дайкона, то, говорят, что в 1980 году по всей стране было зарегистрировано 110 разновидностей.
Существуют различные теории появления этого растения. Известно, что в Древнем Египте (в 2200 году до н.э.) дайкон, похожий на тот, что сейчас японцы называют "хацука-дайкон" (по-нашему - "редиска"), использовался в качестве пищи для строителей пирамид.
Позже растение попало в различные части Евразии, в Китае оно впервые появилось в 4 веке до н.э. Затем дайкон стал распространяться по Европе - в Англии его начали культивировать в 15 веке, а во Франции, примерно, в 16.
В Японии о дайконе упоминается с периода Яёй (300 г. до н. э. - 300 г. н. э.). Этот садовый овощ широко употребляли в пищу, а в ранний период Эдо (1603-1867) было выведено несколько сортов и разработаны методы выращивания.
Дайкон был важен для японцев и в качестве долгохранящегося консервированного продукта, он спасал во время неурожаев и зимой.
Уже в те времена для каждого региона были разработаны различные методы обработки этого овоща - где-то его солили, где-то нарезали и сушили.
И сейчас японцы не могут и дня прожить без своего любимого дайкона! Каждый знает, что этот корнеплод очень полезен для здоровья, содержит много витаминов, минералов, пищевые волокна, а также пищеварительные ферменты, расщепляющие крахмал (содержит: насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, белок, витамины группы В, витамин С, минералы (натрий, калий, кальций, магний, фосфор, железо, цинк, медь, марганец, селен), водорастворимые и нерастворимые пищевые волокна).
В последние годы в Японии появились заморские сорта дайкона всех цветов - от красно-фиолетового до черного. Но свой, белый, с зеленой шейкой, почитаем и любим японцами больше всех.
Вот написала статью и захотелось срочно приготовить дайкон!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Намако - японское полезное блюдо
- Батат: вкус, польза и вред сладкого картофеля
- Японцы едят "каки" - значит наступила осень
- Кимоно - чем меньше выпуклостей на фигуре, тем красивее
- Каштаны: как и с чем их едят японцы
И? Отличается или нет?
"многолетнее травянистое растение рода Крестоцветная редька"
Рода Редька, семейство Капустные (Крестоцветные)... Вид - Редька посевная или Редис, разновидности - редис, редька черная, маргеланская, дайкон...
И п***ли громким басом,
А теперь паштет едят -
Не п***ят, а лишь шипят.