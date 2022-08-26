Как эта советская женщина стала «мадам МиГ»?

Тогда же амбициозная девушка, успевшая к тому времени выйти замуж за космонавта Павла Поповича, решила покорить космические просторы. В этот раз, однако, фортуна от нее отвернулась. Сама Марина Лаврентьевна считала, что в отряд космонавтов ее не взяли из-за того, что она совершенно не умела плавать, да к тому же на руках у нее уже был ребенок. «Марина, ты не рвись в космос», — утешал ее тогда космонавт Герман Титов: «Мы слетаем — и сидим на земле».