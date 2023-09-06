"13 чёрных котов": экстремалы в авиации

"13 летающих чёрных котов" — команда пилотов-каскадёров, которая могла сделать почти всё что угодно в небе. Они начали свою деятельность в 1925 году, и в основном выступали на авиашоу в Лос-Анджелесе и на юго-западе США, а также работали в кино. Взглянем на некоторые яркие кадры из истории команды.
Команда "13 летающих чёрных котов" (13 Flying Black Cats) была основана в 1925 году и базировалась в аэропорту Бердетт, Лос-Анджелес. История началась с трёх американских лётчиков: Бердетта Фуллера (одного из самых выдающихся на тот момент), Джека Фрая и Рональда (Бона) Макдугалла. Объединившись, в 1923 году они открыли аэропорт Бердетта и авиационную школу. Уже в 1925 несколько выпускников лётной школы, а также сами Фрай и Макдугалл, объединились в команду, способную выполнять самые экстремальные трюки в небе. Так и появились "13 чёрных котов".
Команда устраивала шоу и поражала толпу своими захватывающими трюками на самолётах. Они и летали на самолёте вверх тормашками, и играли в теннис на крыльях самолёта в небе, и совершали опасные прыжки. "Чёрные коты" быстро набрали известность - в США они были первыми в этом деле. Каскадёры участвовали в различных авиашоу в Лос-Анджелесе, но по большей части снимались в кино. В составе команды также были женщины - правда, они никогда не числились официально. Вот некоторые снимки из истории этой знаменитой команды:
2. Участники "13 чёрных котов" Уильям Мэтлок (1902-1926), Пол Э. Рихтер-младший (1898-1949), Рональд Макдугалл (1901-1970) и Кен Николс (1902-1974). Снимок 1925 года
3. Артур Гебель (1895-1973) начал летать в 1920-м году. Затем он стал участником "13 чёрных котов", и одним из лучших каскадёров Голливуда
6. Глэдис Рой (1896-1927) была опытным каскадёром и прыгуньей с парашютом. Она скончалась в 1927 году, случайно наткнувшись на вращающийся пропеллер
7. Во время выполнения одного из трюков, 27 января 1926 года. Фотография подписана одной из участниц "13 чёрных котов", Глэдис Ингл, а также Артуром Гебелем
8. Глэдис Ингл готовится к прыжку с одного самолёта на другой. За свою карьеру Ингл сделала более 300 таких прыжков. Затем она вышла на пенсию и занялась семьёй
9. Выполнение одного из трюков: двое "чёрных котов", вися на самолёте, передают своим товарищам предметы
Источник: — переведено специально для fishki.net
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