"13 чёрных котов": экстремалы в авиации

Команда устраивала шоу и поражала толпу своими захватывающими трюками на самолётах. Они и летали на самолёте вверх тормашками, и играли в теннис на крыльях самолёта в небе, и совершали опасные прыжки. "Чёрные коты" быстро набрали известность - в США они были первыми в этом деле. Каскадёры участвовали в различных авиашоу в Лос-Анджелесе, но по большей части снимались в кино. В составе команды также были женщины - правда, они никогда не числились официально. Вот некоторые снимки из истории этой знаменитой команды: