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"13 чёрных котов": экстремалы в авиации

"13 чёрных котов": экстремалы в авиации

Автор:
06 сентября 2023 19:46
Сообщество : Факты
Метки: авиа   авиация   винтаж   история   каскадеры   ретро фото   самолет   самолеты   факты   фото   
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"13 летающих чёрных котов" — команда пилотов-каскадёров, которая могла сделать почти всё что угодно в небе. Они начали свою деятельность в 1925 году, и в основном выступали на авиашоу в Лос-Анджелесе и на юго-западе США, а также работали в кино. Взглянем на некоторые яркие кадры из истории команды.

Команда "13 летающих чёрных котов" (13 Flying Black Cats) была основана в 1925 году и базировалась в аэропорту Бердетт, Лос-Анджелес. История началась с трёх американских лётчиков: Бердетта Фуллера (одного из самых выдающихся на тот момент), Джека Фрая и Рональда (Бона) Макдугалла. Объединившись, в 1923 году они открыли аэропорт Бердетта и авиационную школу. Уже в 1925 несколько выпускников лётной школы, а также сами Фрай и Макдугалл, объединились в команду, способную выполнять самые экстремальные трюки в небе. Так и появились "13 чёрных котов".

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Команда устраивала шоу и поражала толпу своими захватывающими трюками на самолётах. Они и летали на самолёте вверх тормашками, и играли в теннис на крыльях самолёта в небе, и совершали опасные прыжки. "Чёрные коты" быстро набрали известность - в США они были первыми в этом деле. Каскадёры участвовали в различных авиашоу в Лос-Анджелесе, но по большей части снимались в кино. В составе команды также были женщины - правда, они никогда не числились официально. Вот некоторые снимки из истории этой знаменитой команды:

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авиа   авиация   винтаж   история   каскадеры   ретро фото   самолет   самолеты   факты   фото   
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2  комментария
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Андрей Крылов 20 минут назад
Хрень. Риск был в основном по прричине дикого несовершенства самолётов той поры отсутствие паращютов. . А так... Примерно 100-120 км в час скорость тех летабл, что тут на фото. . И нафига весь этот понт? Ну да... Пипл таки же хавал :) Денюжка на дураках таки имела место быть.
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6k
Андрей Крылов 17 минут назад
Хрень. Риск был в основном по причине дикого несовершенства самолётов той поры и почтиотсутствие паращютов. . А так... Примерно 100-120 км в час скорость тех летабл, что тут на фото. . И нафига весь этот понт и риск? Ну да... Пипл таки же хавал :) Денюжка на дураках таки имела место быть.
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