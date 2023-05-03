Как будущий король Англии получил стрелу в лицо и не умер, благодаря уникальной хирургической операции

Анестезии тогда не было, так что пришлось ему несладко.
Когда-то Генрих V был молодым и горячим наследником английского престола. Любил женщин, выпивку и хорошую драку. Вот последнее его здорово и подкосило - в битве при Шрусбери (1403 год), будущему монарху пронзили стрелой лицо и он лишь чудом не умер.
Главная версия такова: как и положено, Генрих был в шлеме, но во время боя решил осмотреть стройные ряды воинов и на минуту приподнял забрало. Тогда и получил стрелу.
Понятно, что после такого Генрих воевать уже не мог и его оттащили к полевому хирургу. Медицина тех лет была аховая - врач осматривал рану Генриха с помощью палочек, обмотанных трапицами и смазанных мёдом. А для обеззараживания применял кипячёное вино.
Операцию проводил хирург по имени Джон Бредмор и ему нужно было провернуть то, что никто в то время не делал - вытащить наконечник стрелы из лицевой кости. Обычно, наконечник крепился так, чтобы остаться в ране, поэтому лекарь не мог ни вытащить его стандартным способом, ни протолкнуть стрелу. Поэтому применил революционный инструмент:
Врач вставил концы этого прибора во втулку стрелы, раздвинул и аккуратно извлек наконечник.
Как ни странно, принц остался жив - то ли сработало раскалённое вино, то ли молодой организм отчаянно сопротивлялся и отказывался умирать. Генрих выжил, пошёл на поправку и назначил хирургу, Джону Бредмору, солидную пенсию - 10 фунтов в год - тот получал её до конца жизни.
Источник:
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По целому ряду других исторических источников, он не покинул поле боя, в горячке боя он обломал древко стрелы и продолжил бой. Поплохело ему сразу после боя... Стрела ему попала чуть ниже глаза.