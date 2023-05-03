Как будущий король Англии получил стрелу в лицо и не умер, благодаря уникальной хирургической операции

Понятно, что после такого Генрих воевать уже не мог и его оттащили к полевому хирургу. Медицина тех лет была аховая - врач осматривал рану Генриха с помощью палочек, обмотанных трапицами и смазанных мёдом. А для обеззараживания применял кипячёное вино.

Операцию проводил хирург по имени Джон Бредмор и ему нужно было провернуть то, что никто в то время не делал - вытащить наконечник стрелы из лицевой кости. Обычно, наконечник крепился так, чтобы остаться в ране, поэтому лекарь не мог ни вытащить его стандартным способом, ни протолкнуть стрелу. Поэтому применил революционный инструмент: