Как Таиланд чуть не стал частью Российской империи

“Сделка” была практически заключена - и история пошла бы совсем другим путём.
Во второй половине 1880-х, Российская империя и Англия вели большую игру - политическое противоборство за влияние на Дальнем Востоке и в Средней Азии. Наша страна никогда особенно не хотела доминировать на заморских территориях: из-за огромных расстояний и непростой логистики. Но когда Великобритания стала обхаживать Сиам (современный Таиланд), Россия сразу же среагировала.
Вскоре в Петербург приехали отпрыски знатных семейств Сиама - их пристроили учиться и ввели в высшее общество. Наши военные советники появились в сиамской армии, русские корабли зачастили в их порты с дружественными и торговыми визитами, а в 1888 году композитор Шуровский написал музыку для гимна Сиама.
При дворе короля Сиама Рамы V была сильная “русская партия”, она и подталкивала монарха к скорейшему всестороннему сотрудничеству, а затем и к объединению с Российской империей. Тогда английские высшие политические круги всерьёз обсуждали перспективу военной оккупации Сиама и местная элита полагала, что только Россия может спасти их от унылого будущего очередной британской колонии.
В 1891 году Сиам посетил будущий наследник Российской империи Николай II. Вскоре в Петербурге открылось консульство Сиама. Затем произошло знаковое событие: Раму V сменил на престоле новый монарх - Чулалонгкорн и приехал в Петербург. С собой он привёз план по вхождению Сиама в Российскую империю. По его задумке, страна стала бы российским доминионом и навсегда избавилась бы от угроз со стороны Британии и Франции.
Всё шло к скорому торжественному подписанию договора. Чулалонгкорн вдоволь нагостился в Петербурге и отправился на родину. Прошло три месяца.… и из Сиама пришёл внезапный отказ. Теперь владыка престола не хотел никакого доминиона, лишь поддерживать торговые и дипломатические отношения. Российские дипломаты приуныли, государь задумчиво почёсывал голову, но вскоре они выяснили причину такой резкой смены настроения - в дело вступили англичане. Их дипломаты провели серию встреч с монархом и его ближним кругом, убедили его “отодвинуть” от себя тех, кто поддерживает Российскую империю, пообещали невероятные условия для взаимной торговли. А главное - дали твёрдые гарантии того, что они не сделают Сиам своей колонией. И не дадут сделать это французам.
После этого между Сиамом и Англией установились теснейшие связи. Они продержались несколько лет, а потом Сиам переключился на Германию и сделал её новым “генеральным” союзником и торговым партнёром.
Но если бы тогда наши дипломаты и предприниматели не упустили момент и не отдали бы такой лакомый кусочек англичанам, то история сделала бы забавный кульбит. И у Российской империи появились бы экзотические заморские территории.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
Но пришлось бы сухопутный коридор туда прорубать.
Даже сейчас тот же Калининград - уязвимое место в России, а уж он гораздо ближе и доступнее, чем Сиам.
В политике все просто - "что ты не можешь защитить - тебе не принадлежит".