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Как Таиланд чуть не стал частью Российской империи

Как Таиланд чуть не стал частью Российской империи

Автор:
10 августа 2023 01:13
Сообщество : Исторические факты
Метки: Англия   Сиам   Союз   доминион   монарх   наследник   николай ii   престол   российская империя   таиланд   
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“Сделка” была практически заключена - и история пошла бы совсем другим путём.

Во второй половине 1880-х, Российская империя и Англия вели большую игру - политическое противоборство за влияние на Дальнем Востоке и в Средней Азии. Наша страна никогда особенно не хотела доминировать на заморских территориях: из-за огромных расстояний и непростой логистики. Но когда Великобритания стала обхаживать Сиам (современный Таиланд), Россия сразу же среагировала.

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Вскоре в Петербург приехали отпрыски знатных семейств Сиама - их пристроили учиться и ввели в высшее общество. Наши военные советники появились в сиамской армии, русские корабли зачастили в их порты с дружественными и торговыми визитами, а в 1888 году композитор Шуровский написал музыку для гимна Сиама.

При дворе короля Сиама Рамы V была сильная “русская партия”, она и подталкивала монарха к скорейшему всестороннему сотрудничеству, а затем и к объединению с Российской империей. Тогда английские высшие политические круги всерьёз обсуждали перспективу военной оккупации Сиама и местная элита полагала, что только Россия может спасти их от унылого будущего очередной британской колонии.

В 1891 году Сиам посетил будущий наследник Российской империи Николай II. Вскоре в Петербурге открылось консульство Сиама. Затем произошло знаковое событие: Раму V сменил на престоле новый монарх - Чулалонгкорн и приехал в Петербург. С собой он привёз план по вхождению Сиама в Российскую империю. По его задумке, страна стала бы российским доминионом и навсегда избавилась бы от угроз со стороны Британии и Франции.

Всё шло к скорому торжественному подписанию договора. Чулалонгкорн вдоволь нагостился в Петербурге и отправился на родину. Прошло три месяца.… и из Сиама пришёл внезапный отказ. Теперь владыка престола не хотел никакого доминиона, лишь поддерживать торговые и дипломатические отношения. Российские дипломаты приуныли, государь задумчиво почёсывал голову, но вскоре они выяснили причину такой резкой смены настроения - в дело вступили англичане. Их дипломаты провели серию встреч с монархом и его ближним кругом, убедили его “отодвинуть” от себя тех, кто поддерживает Российскую империю, пообещали невероятные условия для взаимной торговли. А главное - дали твёрдые гарантии того, что они не сделают Сиам своей колонией. И не дадут сделать это французам.

После этого между Сиамом и Англией установились теснейшие связи. Они продержались несколько лет, а потом Сиам переключился на Германию и сделал её новым “генеральным” союзником и торговым партнёром.

Но если бы тогда наши дипломаты и предприниматели не упустили момент и не отдали бы такой лакомый кусочек англичанам, то история сделала бы забавный кульбит. И у Российской империи появились бы экзотические заморские территории.

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Метки: Англия   Сиам   Союз   доминион   монарх   наследник   николай ii   престол   российская империя   таиланд   
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3  комментария
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244
Инесса Шиманская 11 минут назад
Такое развитие ситуации было бы очень интересно.
Но пришлось бы сухопутный коридор туда прорубать.
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6k
Андрей Крылов 14 минут назад
Куча островов по всему Миру могли бы быть частью России. Вт том числе и Гавайские острова. Но тогда ленивое и неповоротливое и недальновиднлое из системы царизма не пгонимали на сколько то важно. И потому оченьо многое просрали. В том числе и Аляску. А жаль. Всё могло быть очень иначе. Но что теперь плакать? Надо работать и делать дело.
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5k
satra 54 минуты назад
История не раз доказывала, что эксклав для страны скорее обременение. Тем более с логистикой того времени.
Даже сейчас тот же Калининград - уязвимое место в России, а уж он гораздо ближе и доступнее, чем Сиам.
В политике все просто - "что ты не можешь защитить - тебе не принадлежит".
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