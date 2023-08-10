Как Таиланд чуть не стал частью Российской империи

Вскоре в Петербург приехали отпрыски знатных семейств Сиама - их пристроили учиться и ввели в высшее общество. Наши военные советники появились в сиамской армии, русские корабли зачастили в их порты с дружественными и торговыми визитами, а в 1888 году композитор Шуровский написал музыку для гимна Сиама.

При дворе короля Сиама Рамы V была сильная “русская партия”, она и подталкивала монарха к скорейшему всестороннему сотрудничеству, а затем и к объединению с Российской империей. Тогда английские высшие политические круги всерьёз обсуждали перспективу военной оккупации Сиама и местная элита полагала, что только Россия может спасти их от унылого будущего очередной британской колонии.