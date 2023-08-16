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Каковы были шансы выжить у средневекового воина

Каковы были шансы выжить у средневекового воина

Автор:
16 августа 2023 01:15
Сообщество : Исторические факты
Метки: врач   врачеватель   лекарь   лечение   медик   медицина   ранение   рыцарь   средневековье   средние века   
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Надо было не только хорошо сражаться, но ещё и попасть потом в руки искусного врачевателя. А таких было немного.

С медициной в Средневековье было не очень. Сейчас речь не о заговорах, лечении наложением рук и прочем мракобесии. А именно о традиционном врачевании - если его можно так назвать.

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В то время на медиков сильно давила церковь. Они кое-как обходили её запреты и даже пытались лечить людей. Для этого использовали, например, гуморальную теорию о балансе четырёх жидкостей в организме или астрологию - когда шансы на излечение высчитывали по расположению небесных тел.

Среди этого непотребства находились действительно неплохие лекари - таких готовили во французском Монпелье. Но на всю Европу их явно не хватало.

В основном, действовали коновалы. И если уж воин с серьёзным ранением попадал в их руки, то шанс выздороветь был минимальным. Хотя некоторые травмы лечить всё-таки умели: те же вывихи или переломы. Умели накладывать швы и прижигать. Вот только не мыли руки перед операцией и не стерилизовали инструменты, поэтому часто раны начинали гноиться и человек умирал в страшных мучениях.

Почти неизлечимыми считались полостные ранения живота, груди и головы. Тяжелейшими были и последствия от попадания стрел и арбалетных болтов. Если их и вытаскивали, то с жуткими повреждениями органов или летальным исходом. Хотя удачные примеры тоже были: в 1403 году, в битве при Шрусбери, английскому принцу Генриху засадили стрелу в скулу и все считали, что его дни сочтены. А её взяли и вытащили, но с оговоркой - врач повредил раненому лицевой нерв и до конца жизни Генрих ходил с перекошенным лицом. Зато остался жив.

Был и другой пример - уже неудачный. В середине XVI века король Франции Анри II выступал на рыцарском турнире и получил в лицо осколки от сломанного древка копья. Монарх промучился несколько дней, над ним колдовали лучшие медики страны, но всё же он умер.

Ну а в целом, отношения к средневековым врачам было отвратительным. Конечно, на это влияли предубеждения не слишком грамотного населения той поры, но и лекари были хороши. Не зря ведь знаменитый поэт Петрарка всячески отговаривал своего пожилого отца ходить к медикам - и называл их шарлатанами. Возможно, в чём-то он был и прав.

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Метки: врач   врачеватель   лекарь   лечение   медик   медицина   ранение   рыцарь   средневековье   средние века   
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2  комментария
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Юрьевич 2 часа назад
Даже читать не стал.
Даже школьник младших классов скажет - Не много шансов, очень немного.
Даже небоевые потери были сравнимы с боевыми...
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