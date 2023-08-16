Каковы были шансы выжить у средневекового воина

В то время на медиков сильно давила церковь. Они кое-как обходили её запреты и даже пытались лечить людей. Для этого использовали, например, гуморальную теорию о балансе четырёх жидкостей в организме или астрологию - когда шансы на излечение высчитывали по расположению небесных тел.

Среди этого непотребства находились действительно неплохие лекари - таких готовили во французском Монпелье. Но на всю Европу их явно не хватало.