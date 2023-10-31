FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 869 постов • 43 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Во Франции полицейские расстреляли женщину, угрожавшую устроить взрыв в метро

Во Франции полицейские расстреляли женщину, угрожавшую устроить взрыв в метро

Автор:
31 октября 2023 14:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Париж   бомба   взрывчатка   женщина   полиция   теракт   франция   чадра   
3423
1
1

Она была одета в чадру и якобы несла с собой бомбу.

Дама в чадре зашла в парижское метро и проехала несколько остановок. Затем стала угрожать пассажирам, что сейчас взорвёт поезд, те сразу же сообщили об этом машинисту, а тот - полицейским. На станции «Библиотека Франсуа Миттерана» состав остановили.

Силовики зашли в вагон и потребовали у женщины сдаться. Та не подчинилась и полицейские открыли огонь. Пуля попала женщине в живот, после этого её скрутили и арестовали. Взрывчатки при ней не было.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Париж   бомба   взрывчатка   женщина   полиция   теракт   франция   чадра   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Станислав 2 часа назад
На самом деле все правильно сделали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
28k
AzuveR 12 минут назад
Видео очень информативное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Semёn Полчаса назад
Эхххх, самую малость до уровня отличной новости не хватило... ну да ладно, подождем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
307
Андрей Граф Полчаса назад
мочить их всех сука
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Χάρων Полчаса назад
Стрелять?
Не зная ЧТО у неё под одеждой?
Что это, тупость или самонадеянность?
А вдруг и в самом деле взрывчатка, динамит или другое ВВ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
russger 59 минут назад
А если бы на ней пояс шахида был, могло от пули сдетонировать? Просто если бы она не врала про бомбу, а попали ей в живот. Я бы, например, не стал по гранате стрелять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
295
Eric Cartman Час назад
Вот вылечится, а потом вернется уже в натуре с бомбой. Надо было в голову стрелять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Lexx Час назад
Тупая чурка и сдохла по тупому. Я бы скормил её свиньям, Аллах же не принимает поросячьи какашки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Shtoppi Час назад
за что боролась на то напоролась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Элитный тигр Час назад
А что ей, талоны на усиленное питание выдать после заявления о бомбе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лебовски 2 часа назад
Помнится как тут осуждали парня, который в метро высказал претензии такой же в чадре. Но он был прав!!!! Пусть у себя в аулах ползают как хотят, а тут не надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth 2 часа назад
В раю стало на одну гурию больше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

252000



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Гладиатор": кадры со съемок и интересные факты
Как снимали фильм "Гладиатор": кадры со съемок и интересные факты
Семейные фотографии известных людей
Семейные фотографии известных людей
Набирающие популярность в сообществах
10 причин запретить велосипеды в России
10 причин запретить велосипеды в России
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Махачкала 29.10.2023

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомобили#люди#аварии#авто аварии#природа#США#фильм#милота
#животные#в мире#автомир#позитив#ДТП#забавно#Автовсячина#собака#истории#СССР
#Юмор#машина#интересно#интересное#факты#кино#дети#история#Китай#Хэллоуин
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? После убийства полицией 17-летнего подростка в Париже начались беспорядки После убийства полицией 17-летнего подростка в Париже начались беспорядки Во Франции продолжаются беспорядки из-за повышения пенсионного возраста Во Франции продолжаются беспорядки из-за повышения пенсионного возраста Курды второй день разносят Париж Курды второй день разносят Париж Во время протеста экоактивистов во Франции загорелся лес Во время протеста экоактивистов во Франции загорелся лес Засланный казачок Эжен Франсуа Видок Засланный казачок Эжен Франсуа Видок

На что жалуетесь?

Вернуться