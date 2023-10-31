Во Франции полицейские расстреляли женщину, угрожавшую устроить взрыв в метро

Дама в чадре зашла в парижское метро и проехала несколько остановок. Затем стала угрожать пассажирам, что сейчас взорвёт поезд, те сразу же сообщили об этом машинисту, а тот - полицейским. На станции «Библиотека Франсуа Миттерана» состав остановили.

Силовики зашли в вагон и потребовали у женщины сдаться. Та не подчинилась и полицейские открыли огонь. Пуля попала женщине в живот, после этого её скрутили и арестовали. Взрывчатки при ней не было.