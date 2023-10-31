Во Франции полицейские расстреляли женщину, угрожавшую устроить взрыв в метро

Она была одета в чадру и якобы несла с собой бомбу.
Дама в чадре зашла в парижское метро и проехала несколько остановок. Затем стала угрожать пассажирам, что сейчас взорвёт поезд, те сразу же сообщили об этом машинисту, а тот - полицейским. На станции «Библиотека Франсуа Миттерана» состав остановили.
Силовики зашли в вагон и потребовали у женщины сдаться. Та не подчинилась и полицейские открыли огонь. Пуля попала женщине в живот, после этого её скрутили и арестовали. Взрывчатки при ней не было.
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Не зная ЧТО у неё под одеждой?
Что это, тупость или самонадеянность?
А вдруг и в самом деле взрывчатка, динамит или другое ВВ.
https://rg.ru/2018/02/16/video-chto-budet-esli-rasstreliat-granatu-i-vzryvchatku.htmlhttps://rg.ru/2018/02/16/video-chto-budet-esli-rasstreliat-granatu-i-vzryvchatku.html