После Франции и Южной Кореи постельных клопов заметили в метро Гонконга

Вы будете смеяться, но французские клопы уже добрались до Гонконга. 9 ноября пассажир поезда аэропорт-экспресса поднял панику, сообщив об обнаружении насекомых. Хотя, смешного тут мало. Интересно, какая страна будет следующей?
Метрополитен Гонконга к сообщению клиента о постельных клопах отнесся со все серьезностью, устроив дезинсекцию поезда на линии, следующей в международный аэропорт. Об этом сообщает телерадиокомпания RTHK.
Оператор метро — корпорация MTR — заявила, что специалисты не нашли насекомых, но все равно провели в составе дезинсекцию. В метрополитене заверили, что будут тщательно проверять салоны поездов и проводить дезинсекцию в поездах аэропорт-экспресса, составах Восточной железнодорожной линии и ветки, ведущей в Диснейленд.
Тем не менее, опасения обитателей Гонконга по поводу заражения клопами уже переросли в панику. Об этом свидетельствуют продажи средств борьбы с насекомыми, которые выросли в 172 раза!
Владелец компании по дезинсекции Франсиско Пазос рассказал журналистам:
За последние три дня мы проделали месячную работу. Работы невероятно много. Гонконг похож на Диснейленд для клопов – потому что здесь так много мест, где они откладывают яйца, а также переходят от человека к человеку.
Клопы привлекли внимание всего мира после крупномасштабных вспышек в Париже и Лондоне в связи с ростом поездок после пандемии. Администрация аэропорта заявила, что в качестве меры предосторожности изучит меры по борьбе с вредителями и проинформирует авиакомпании, которые совершают полеты "в места повышенного риска". Сами же авиакомпании тоже не сидят сложа руки, а уже разработали планы действий на случай непредвиденных обстоятельств и усилили дезинфекцию самолетов.
С 8 ноября специалисты департамента пищевой и экологической гигиены (FEHD) начали раздавать в аэропорту Гонконга листовки с информацией о способах распространения клопов и методах борьбы с ними, передает Hong Kong Free Press.
Источник:
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всякие таджики и пр. понаехавшие, с легкой руки преступной чиновничьей шайки, оккупанты и есть настоящие клопы: наглые, вонючие, бесхребетные паразиты.