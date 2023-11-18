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После Франции и Южной Кореи постельных клопов заметили в метро Гонконга

После Франции и Южной Кореи постельных клопов заметили в метро Гонконга

Автор:
18 ноября 2023 00:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Гонконг   Париж   дезинфекция   клопы   паника   поезд   франция   
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Вы будете смеяться, но французские клопы уже добрались до Гонконга. 9 ноября пассажир поезда аэропорт-экспресса поднял панику, сообщив об обнаружении насекомых. Хотя, смешного тут мало. Интересно, какая страна будет следующей?

Метрополитен Гонконга к сообщению клиента о постельных клопах отнесся со все серьезностью, устроив дезинсекцию поезда на линии, следующей в международный аэропорт. Об этом сообщает телерадиокомпания RTHK.

Оператор метро — корпорация MTR — заявила, что специалисты не нашли насекомых, но все равно провели в составе дезинсекцию. В метрополитене заверили, что будут тщательно проверять салоны поездов и проводить дезинсекцию в поездах аэропорт-экспресса, составах Восточной железнодорожной линии и ветки, ведущей в Диснейленд.

Тем не менее, опасения обитателей Гонконга по поводу заражения клопами уже переросли в панику. Об этом свидетельствуют продажи средств борьбы с насекомыми, которые выросли в 172 раза!

Владелец компании по дезинсекции Франсиско Пазос рассказал журналистам:

За последние три дня мы проделали месячную работу. Работы невероятно много. Гонконг похож на Диснейленд для клопов – потому что здесь так много мест, где они откладывают яйца, а также переходят от человека к человеку.

Клопы привлекли внимание всего мира после крупномасштабных вспышек в Париже и Лондоне в связи с ростом поездок после пандемии. Администрация аэропорта заявила, что в качестве меры предосторожности изучит меры по борьбе с вредителями и проинформирует авиакомпании, которые совершают полеты "в места повышенного риска". Сами же авиакомпании тоже не сидят сложа руки, а уже разработали планы действий на случай непредвиденных обстоятельств и усилили дезинфекцию самолетов.

С 8 ноября специалисты департамента пищевой и экологической гигиены (FEHD) начали раздавать в аэропорту Гонконга листовки с информацией о способах распространения клопов и методах борьбы с ними, передает Hong Kong Free Press.

Источник:

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Метки: Гонконг   Париж   дезинфекция   клопы   паника   поезд   франция   
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3  комментария
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КАКАнгел 48 минут назад
А нечего смеяться клопы очень живучие , нас спасает только мороз - они мерзнут зимой на улице и на неотапливаемых дачах. но вот зато общежитие всяких таджиков - это их рассадник - мигранты возят с собой свои матрасы и вот как только заехали новые работяги и расстелили свои циновке , то хозяева этих гостинец начитают вызывать дезинсекторов- я это знаю поскольку у меня партнер по бизнесу также имеет фирму по дезинфекции и все общаги у него на ежемесячном обслуживание и в графике .
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Damvrot Hohlam 8 минут назад
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KlyaksaZ
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