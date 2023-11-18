После Франции и Южной Кореи постельных клопов заметили в метро Гонконга

Метрополитен Гонконга к сообщению клиента о постельных клопах отнесся со все серьезностью, устроив дезинсекцию поезда на линии, следующей в международный аэропорт. Об этом сообщает телерадиокомпания RTHK.

Оператор метро — корпорация MTR — заявила, что специалисты не нашли насекомых, но все равно провели в составе дезинсекцию. В метрополитене заверили, что будут тщательно проверять салоны поездов и проводить дезинсекцию в поездах аэропорт-экспресса, составах Восточной железнодорожной линии и ветки, ведущей в Диснейленд.